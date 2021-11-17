Zamlar yağmur gibi: Ocak’tan Kasım’a zam maratonu...

AKP iktidarında zamlar yağmur gibi yağıyor. Şekere ve LPG’ye yüzde 25 zam yapılırken, pasaport ücretlerine de yüzde 36 zam bekleniyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları, şekere yüzde 25 zam yaptı. Zam sonrasında kristal şekerin kilogram fiyatı KDV hariç 3 lira 93 kuruştan 4 lira 91 kuruşa yükseldi. Şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı KDV dahil 212 TL’den 265,28 TL’ye çıktı. Elâzığ Şeker Fabrikası, zam kararı öncesinde; işletmelere şeker satışını haftalık 10 çuval ile sınırlandırdı. Elazığ’daki tatlı imalatçıları bir marketle kendilerine aynı kotanın uygulanmasına tepki gösterdi. Esnaf Mehmet Doğandemir, “5 yıldır tatlı sektöründe hizmet veriyorum. Şeker sıkıntısı yaşıyoruz. Fabrikaların bize koyduğu kota 10 torba. Yetiştiremiyoruz” dedi. İşletme sahibi Nuri Doğandemir, şunları söyledi: “26 yıldır Elazığ’da bu işi yapıyorum. Şeker sıkıntımız bu ara çok çok büyük. Haftada 10 çuval şeker veriyorlar. Neredeyse bizim iki günlük limitimizi karşılamıyor. O derece sıkıntılar yaşıyoruz. Aynı şekilde un, yağ sıkıntıları çekiyoruz. Neredeyse kepenk indirip kapatacağız, o seviyeye geldik.”

Elazığ - Anka

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Rekor fiyat artışı

2022’deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 9,11 olan Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 36.20 ile rekor kırdı. Yeniden Değerleme Oranı’na göre 4-10 yıllık pasaportun ücreti 1.008 TL’den 1.478 TL’ye yükselebilecek. Yeniden değerleme oranı her yılın Ekim ayında çıkan Üretici Fiyat Endeksi rakamına göre belirleniyor. Cumhurbaşkanı’nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor. Yüzde 36 oranındaki yeniden değerleme sonrası uygulanırsa 2022 yılında pasaport harçlarında fiyatları şu şekilde olacak: 6 aya kadar olan pasaport harcı 227 TL’den 309 TL’ye, 1 yıllık pasaport harcı 450,8 TL’ye, 2 yıllık pasaport harcı 738 TL’ye, 3 yıllık pasaport harcı 1.048.7 TL’ye, 4-10 yıllık pasaportun bedeli 1.008 TL’den 1.478 TL’ye yükselecek.

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Ocak’tan Kasım’a zam maratonu

Dolar kurunun Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt sektörünü etkiledi. Akaryakıt fiyatlarında peş peşe zamlar gerçekleşiyor. 5 Kasım Pazartesi gününü salıya bağlayan gece LPG otogaz fiyatı 25 kuruş daha zamlandı. Zam doğrudan akaryakıt pompa satış fiyatına da yansıdı. İstanbul’da senenin ilk ayında 3.96 TL’ye satılan LPG, Mart ayında 4.82’ye çıktı. Eylül’e kadar bu fiyatın üzerine çıkmayan LPG, bu ayda 5.05 TL’ye kadar yükseldi. LPG otogaz fiyatları, Ekim ayında 93 kuruş ve son olarak da 2 Kasım’da 49 kuruş zamlanarak, LPG otogaz fiyatlarında bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1.69 TL’ye ulaştı. 2021 yılının başından itibaren LPG fiyatlarındaki artış ise 2.93 lira olarak gerçekleşti. Sputnik’in haberine göre, İstanbul’da Ocak ayında 3.96’ya satılan otogaz, mevcut durumda 6.89’a yükseldi. Ocak ayının başında Ankara’da 4.04 TL olana LPG son zamlarla birlikte 6.92 oldu.

Haber Merkezi