Gazetemiz arşivinde dolaşırken 8/2/2010 tarihli bir yazı üzerine yazarın “tnn.net” uzantılı e-postasına mail göndermiştim; fakat ulaşmamıştı. Meğer “tnn.net” kapanmış.

Gereksiz e-postalarımı silme zarureti hâsıl olunca mezkûr e-posta muhteviyatını bir köşe yazısına dönüştürmeye karar verdim.

Değerli yazarımız, irade sahibi varlıkları sınıflayarak şunları yazmış:

“1. İradesini tamamıyla kötü yolda kullanan: Şeytan.

2. İradesini tamamıyla iyi yönde kullanan: Melekler.

3. Her iki yöne de kullanan: İnsanlar. [Cinler unutulmuş. N.T.]

Bu sebeple şeytan ve meleklerin makamları sabit kalırken, insanlarda ise insî şeytanlardan, peygamberlere kadar bir mertebe meydana gelmiş.”

İlk bakışta uygun bir tasnif gibi görünüyordu. Ancak “şeytan ve meleklerin makamları sabit kalırken...” ifadesine takılmıştım. Kendisine ulaşamayan e-postamda kıymetli yazarımıza şu soruyu yöneltmiştim: “Teklifle mükellef bir varlık olan şeytanların makamlarının sabit kaldığının delili nedir?”

Meleklerin derecelerinin sabit olduğu hususunda bir şüphe yoktur. Çünkü onlarda şerri işleyecek bir nefis ve fıtrî bir meyil bulunmaz; iradeleri mutlak hayra programlıdır. Günaha kabiliyetleri yoktur. Kaldı ki, bu sabitlik bile bütün meleklerin aynı seviyede olduğu anlamına gelmez. Büyük meleklerin, arş taşıyıcılarının veya sıradan melâikenin kendi aralarında "farklı sabit dereceleri, faziletleri" mevcuttur.

Bedir savaşına katılan sahabeler Efendimizce "Müslümanların en faziletlileri” olarak tavsif edilince Cebrail (as) şöyle buyurdu: "Meleklerden Bedir’de hazır bulunanlar da aynı şekilde meleklerin en faziletlileridir." (Buhârî, Megázî, 11)

O hâlde madalyonun diğer yüzünü çevirip sormak gerekir: Meleklerde fazîlet dereceleri farklıyken, teklifle mükellef şeytanlarda rezîlet derekeleri sabit olabilir mi? Şeytanlarda da kötülük seviyelerine göre farklı fakat değişken "derekeler" olması gerekmez mi?

Teklifle mükellef varlıkların sabit dereceleri olamaz. Teklifle mükellef insî ve cinnî şeytanların amellerine muvâzî derekeleri olmak, akıl ve hikmetin îcabıdır. Çünkü cüz-i ihtiyarî sahibidirler, iradeleriyle yaptıkları seçimlerden hesaba çekileceklerdir.

"Sebep olan yapan gibidir" sırrınca, şerri üreten ve ona vesile olanların günah yükü katlanarak artar. Nasıl ki insan, hayırlı ameller işledikçe "terakki" ediyorsa; şeytan da cüz-i ihtiyarîsiyle işlediği şerrin büyüklüğüne, ifsat ettiği insanların sayısına ve fitnesinin derinliğine göre esfel-i sâfilînin daha karanlık katmanlarına doğru "tedennî" eder, yuvarlanır. Ürettiği her yeni şer, onun "dereke-i küfrünü" ve azâbını derinleştirir.

Şeytanların, vesvese verici tabakasını teşkil eden Hannâs ile, Saffat Suresi 7. ayette kendisinden inatçı ve azgın şeytan diye söz edilen Mârid, aynı seviyede olmadığı gibi bütün şeytanların başı İblis de elbet diğer şeytanlarla aynı derekede değildir.

İrade varsa imtihan vardır; imtihan varsa hareket, değişim, terakkî ve tedennî kaçınılmazdır. Melekler nuranî dünyalarında kendi sabit makamlarında kulluk ederken; iradesini hayra da şerre de sarf edebilen insan için suud veya sukut söz konusudur. İradesini tamamen zulmete boyayan şeytan ise kötülük üretip ifsat dairesini genişlettikçe kendi cehenneminin derinliklerine doğru batmaya devam eder.

Elhâsıl, şeytanların derekeleri sabit değildir.