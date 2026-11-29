Devlet yönetimi, şahısların değil milletin emanetidir. Bu emaneti taşıyacak olanların ehliyetli, liyakatli ve adalet sahibi olması, güçlü ve huzurlu bir toplumun temel şartıdır.

Hiç düşündük mü, bir devletin asıl gücü nereden gelir? Hazinesinden mi, makamlarından mı, kuvvetinden mi; yoksa adaletle işleyen kurumlarından ve güvenilir yöneticilerinden mi?

Aslında mesele, devlet yönetiminin bir emanet olduğu gerçeğinde düğümleniyor. Emanet ise herkese değil, ehline verilir. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder” buyuruluyor.1

Bu ayet, yalnızca ferdî hayatımız için değil, devlet yönetimi için de ne kadar mühim bir ölçü ortaya koyuyor. Demek ki makam sahibi olmak, her şeyden önce mesuliyet taşımaktır. Makam, insanı büyüten bir imtiyaz değil; millete hizmet ettiren ağır bir emanettir.

Hz. Yusuf’un (as), “Beni ülkenin hazinelerine memur et. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgiliyim”2 sözü de bize güzel bir ders veriyor. Bir vazifeyi üstlenmek için hem güvenilir olmak hem de o işi yapabilecek bilgi ve ehliyete sahip bulunmak gerekiyor.

Peki, liyakat yerine akrabalık, yakınlık, şahsî sadakat veya menfaat ilişkileri esas alınırsa ne olur? Hak edenler dışarıda kalır, ehil olmayanlar önemli makamlara getirilir. Kamu kaynakları israf edilir, yanlış kararlar alınır, adalet duygusu zedelenir. Zamanla milletin devlete olan güveni de sarsılır.

Burada kendimize şu soruyu sormamız gerekmez mi: Bir işi ehline vermemek, yalnızca o kişiye haksızlık mıdır; yoksa o hizmete muhtaç bütün millete karşı bir haksızlık mıdır?

Elbette ikincisi de söz konusudur. Çünkü liyakatsiz bir tercihin bedelini çoğu zaman makamı elde edemeyen kişi değil, hizmet bekleyen toplum öder.

Liyakat, yalnızca diploma veya bilgi demek değildir. Bilgiyle beraber dürüstlük, güvenilirlik ve adalet duygusu da bulunmalıdır. Zira bilgili fakat vicdansız bir yönetici de, iyi niyetli fakat ehliyetsiz bir yönetici de emaneti hakkıyla taşıyamaz.

Öyleyse devlet yönetiminde ölçümüz şahıslar değil, hak ve adalet olmalıdır. Meşveret, denetim ve hesap verebilirlik de bu anlayışın tamamlayıcı unsurlarıdır.3

Unutmayalım ki devlet, bir şahsın veya zümrenin değil, milletin ortak emanetidir. Emanet ehline verilirse adalet güçlenir; liyakat terk edilirse yalnız makamlar değil, toplumun huzuru da zarar görür.

Dipnotlar

1- Nisâ Suresi: 58.

2- Yûsuf Suresi: 55.

3- Âl-i İmrân Suresi: 159; Şûrâ Suresi: 38.

4- Sahih-i Buhârî, İlim, 2: “İş ehil olmayana verildiğinde kıyameti bekle.” (Emanetin zayi edilmesiyle ilgili hadis)