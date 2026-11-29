Bugün hava yağmurluydu. Yağmurun en güzel seyredildiği Kıra dağına çıktım. Dört Mevsim tesislerinde yağmur tanelerini seyre başlarken bugün de kendimle hasbihal edeyim dedim.

Kendime sordum. “Çocuklarımız neden yalan söyler?” diye dikenli bir soru düştü aklıma. Öğretmenlik yaptığım yıllarda bu soruyla çok karşılaşmıştım. Yalan söyleyen çocuklarla ve velileriyle çok görüşmelerim olmuştu. Sonra ikinci bir soru davetsiz misafir olarak geldi: Yalan söyleyen çocuk mu yoksa anne-baba mı suçlu?

Anne, babalar çocuklarını çok önemser biliyorum. Çocuk yapacağı bir hareketi önce anne babasında nasıl görmüşse öyle yapmaya çalıştığını çocukluğumdan hatırlıyorum.

Anne baba çocuklarına: “Evladım yalan söylemek kötü bir şeydir. Dedikodu yapmak çok ayıptır. Dürüst olmak çok önemlidir. Yardıma muhtaç olanlara yardım etmek insan olmanın gereğidir” diye nasihatlerde bulunurlar.

Anne babalar çocuğu karşısına alarak yukardaki bu sözleri söylerler. Peki, çocuk bu söylenenleri hayatında uygular mı? Hayır. Niçin?

Kafamda şöyle bir senaryo çizdim: Komşunuz kapınızı çalar, “Komşu bizim elektrikli süpürgemiz bozuldu az bir işim var alabilir miyim?" diye söyler. Anne çocuğunun yanında “ah komşu bizim elektrikli süpürgemiz dünden bozuldu kusura bakma” deyince çocuk, bir annesine bir de komşuya bakar ve annesinin yalan söylediğini görür. Çünkü elektrikli süpürge bozuk değildir. Çocuk annesinin bu küçük yalanını şöyle anlar: “Demek ki bazı zamanlar yalan söyleyebilirim. Annem söylediğine göre o kadar da kötü bir şey değil” diye anlar. Komşu gittikten sonra anne: “Çok paraya aldığım elektrik süpürgemi nasıl veririm. Bu ne biçim komşu” deyince çocuk: “Dedikodu yapmakta da bir beis yoktur. İnsanların yüzüne gülerken arkalarında kötü konuşabiliriz” diye anlar.

Anne babanın “insanlara dürüst davranmak lazım” dediğinde çocuk neyin dürüst olduğunu çözemez. Dürüstlüğü, çıkarı olduğu zamanlarda askıya almak olduğunu öğrenir. Muhtaçlara yardımı: evde işe yaramaz giysiler, dökeceği yemeği muhtaç ailelere veriyorsa çocuğun gelecek dünyasında ona bir rota çizmiş olur. Hâlbuki olması gereken neydi: “muhtaçlara giydiklerinizden giydirin, yediklerinizden yedirin” olmasıydı.

Bu senaryoda olduğu gibi yedi sekiz yaşında bir çocuk 15-20 yıl sonra toplumun önemli bir bireyi olacak. Çocukluğunda yaşayarak gördüklerini uygulayacak. İnsanlar arasında güvenin olmadığını görecek. Toplumun çekirdeği olan ailenin güven olmadan devam edemeyeceğini yaşayarak görecek. Ailede yalan, dedikodu, güvensizlik olduğunu görünce toplumun çürüttüğünü yaşayarak öğrenmiş olacak.

Kıra dağında yağmur hızlanırken sorular ve çözümler kafamda beni rahatsız ediyordu. Elma ağacında elma yetişirdi. Çocuğun doğduğu ilk günden itibaren temiz bir sayfa olan aklı ve kalbini davranışlarımızla, kötü alışkanlıklarımızla kirletmezsek geleceğimiz güven altında olacak.

Okulda öğretmenler, evde anne babalar çocuklarının, dürüst olmasını istiyorsa önce kendilerinin dürüst ve insan olması gerekir. Üç yaşında bir çocuk dahi iyiliği bir yetişkin gibi anlar. Bugün dahi çocuk yaşta bana iyi davranan öğretmenlerimi ve büyüklerini sevgiyle hatırlıyorum. Bana kötü davranan kişileri affedemiyorum.

Kendime: "Temiz bir sayfa gibi olan çocuklarımızın yüreklerini kirletmeyelim ki geleceğimiz temiz olsun” dedim. Bu arada içtiğim birkaç bardak çaydan sonra arabama atlayarak eve döndüm. İnsan kendini dinlerken ister istemez dürüst konuşabiliyor.