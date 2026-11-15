Kitap sevgisi

Kitap Köşesi

Vız Vız Arı kitap serisinden aklımda kalanları yazdığım notlarımdan bir bölümü daha sizlerle paylaşıyorum. Vız Vız, Pembe’yi bekliyordu. Pembe gelince kitap okudular. Pembe; “Kitap okumak, fikir dünyamızı ve hayal dünyamızı geliştirir. Kelime dağarcığımızı arttırır. Bize birikim kazandırır.” diyerek kitap okumanın faydalarından bahsetti. Vız Vız, Pembe’ye beklemesini söyledi. Kitapçı amcadan Pembe’nin elindeki kitabın aynısını aldı. Hemen geri dönerek birlikte aynı kitabı okumaya başladılar. En kolay ve etkili öğrenme yolunun okumak olduğunu düşündüler. 1 saat boyunca kitap okumaya devam ettiler. Yarın devam etmek üzere ayrılıp evlerine gittiler.

Ben de kitap okumayı çok severim. Babam bana ve kardeşime her gece hikaye okur. Kardeşim uyuduğunda bazen ben kitap okumaya devam ederim. Odamızda gece lambası yanar. Bu lambadan az ışık çıktığı için odamız biraz karanlıktır. Babam üstümüz açılmış mı diye kontrol için odamıza girdiğinde bazen beni kitap okurken görür. Bu karanlıkta gözlerimin bozulabileceğini söyleyerek yarın kitap okumamı ister. Ben de çoğu zaman kitap okumayı çok sevdiğim için maalesef babamın sözünü dinlemiyorum. Sizin de kitap okumak ile ilgili bir hatıranız var mı can kardeşlerim?