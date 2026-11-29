En küçük birim olan aile ve şirketler dahil, emanet ehline verilmezse problemler baş gösterir. Geniş alan olan devlet dairelerinde ise, emanete riayet mutlak bir zorunluluktur. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm bunu emrediyor: “Muhakkak ki Allah size emaneti ehline vermenizi emrediyor.”1 Emaneti ehline vermek Kur’ân’ın bir emri olduğuna göre diğer farzları yerine getirenlerin bu farzı terk etmeleri ne anlama geliyor?

Bu konu ile ilgili Peygamberimizin (asm) hem bir kaç hadisi hem de idareciler için mükemmel bir uygulaması vardır. Mekke'nin fethinde Peygamberimiz (asm) Kabe'de namaz kılmak istiyor, fakat Kabe'nin anahtarı Müslüman olmayan Osman b. Talha'da imiş. Hz. Ali, Kabe'nin anahtarını Osman b. Talha'dan alıyor. Peygamber imiz (asm) Kabe'de namazını kılıyor. Hz. Hamza anahtarın kendisine verilmesini istiyor. Emanetle ilgili ayet nazil olunca Peygamberimiz (asm) anahtarı Osman b. Talha'ya iade ediyor ve şunu söylüyor: “Ey Talha oğulları! Bu anahtarı alın. O, sizde kalıcı ve nesilden nesile devam edecek; onu sizden ancak zalim olan alır.”2 Diğer bir hadisinde de “Bir topluluk emaneti ehline vermezse kıyameti beklesin” denmiş.3 Ayrıca emanete hıyanet etmeyi de münafığın alametlerinden biri olarak gösteriyor.4 Ehliyet, liyakat ve emanete riayet edilmediğinde adalete de uyulmamış ehil insanlara haksızlık yapılmış olur. Kurumlar ehil olmayan insanlar elinde yıkılır. Herhangi bir görevlendirmede çoğunluk tarafından ‘işinin ehli’ denmesi gerekir. Emanet ehline verilmediğinde bütün kurumların kıyameti kopmuş demektir. Böyle bir uygulama bütün kurumlara sirayet ederek çarkların doğru dönmesini engeller. Sisteme güven azalır, toplumsal huzur kaçar. Allah’ın emri olan emanete hıyanet meselesi öylesine bir hastalıktır ki, devletlerin yıkılmasına dahi sebep olabilmektedir. Nitekim Koçibey, İbnü’l-Mukaffa Risaletü’s-Sahabe adlı eserinde Emevî devletini yıkılışının sebeplerini sayarken 1. maddeye “Liyakatsız kadrolar”i koymuştur. Osmanlı Devletinin yıkılışını da Koçibey, “Liyakat sisteminin çökmesini” göstermiştir. Dipnotlar: 1- Nisa Suresi: 58 2-İbn. Hişam, Sire, IV, 46 3-Müsned, II. 361 4-Müslim, iman, 107

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