Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden birisi olması gereken eğitim, fon soygunu, geçim sıkıntısı, adalet ve hukuk alanında yaşanan sorunlar ile ağır ekonomik kriz nedeniyle gündeme gelemiyor.

Fon soygununu unutturmak için emeklilere Ocak ayında yapılacak zam, geçim sıkıntısını unutturmak için asgarî ücretliye önümüzdeki ay başlayacak görüşmeleri gündeme taşıtıyor. Böylece kamuoyunun dikkati başka konulara çekilerek gündem değiştiriliyor.

Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklamalar yapıldı ancak eğitim gündem olamadı.

Oysa eğitimin sorunları yıllardır katlanarak devam ediyor.

Çocukları ve gençleri doğrudan ilgilendiren problemlerin yanı sıra görevdeki öğretmenler, atama bekleyen öğretmenler, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenler arasındaki farklı uygulamalar, müfredattaki eksiklikler, büyük mağduriyetlere yol açan mülakat sistemi, okullarda şiddet, akran zorbalığı gibi ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren pek çok mesele çözüm bekliyor.

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EĞİTİMİN MESELELERİ

Bir yanda yüzbinlerce atama bekleyen öğretmen, diğer yanda da KPSS’de yüksek puan almasına rağmen mülâkat sistemi yüzünden göreve başlayamayan eğitimciler.

İktidar seçim öncesinde verdiği söze rağmen mülâkat uygulamasındaki ısrarını sürdürüyor.

Eğitimin önemli meselelerinden biri de uyuşturucu, sigara ve alkol kullanımının ilkokul çağlarına kadar inmesi. Okullarda manevî eğitime yeterince önem verilseydi bu kötü alışkanlıkların bu kadar yaygınlaşmayacağı da şüphe götürmez.

Haramı ve helâli bilerek yetişen bir çocuk ne kul hakkına girip ne başkasının hakkına göz diker, ne kötü alışkanlıklar edinir ne de vurgunculuk ve dolandırıcılık yapar.

Çocukların faydalı kitapları okumaması, televizyon ve internetin yanlış amaçlarla kullanılması problemlerin her geçen gün derinleşmesine neden oluyor.

Bu konuda öncelikle anne babalara, ardından eğitimcilere önemli görevler düşüyor. Çocukları kitap okumaya yönlendirerek pek çok kötülüğün önüne geçilebileceğini unutmamak gerekiyor.

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YAPAY ZEKÂ HAYATIMIZA GİRİNCE

DESAM Başkanı, yurtdışında eğitim müşavirliği yapan Gürkan Avcı’nın dikkat çektiği gibi yapay zekânın hayatımıza girdiği andan itibaren büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Avcı, dünya yapay zekâ, robotik, otomasyon ve kişiselleştirilmiş öğrenme sistemleriyle eğitimi yeniden tasarlarken Türkiye’nin hâlâ büyük ölçüde 20. yüzyılın sınıf, ders ve öğretmen organizasyonuyla yol almaya çalıştığını da söylüyor.

Avcı’ya göre öğretmen artık yalnızca bilgiyi aktaran ve tekrarlayan kişi olmamalı. Öğrenme süreçlerini tasarlayan, öğrencinin yeteneklerini keşfeden, bilimsel düşünceyi geliştiren, yapay zekâyı denetleyen ve çocuğun insanî gelişimine rehberlik eden bir profesyonel olarak görev yapmalı.

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YEDİ SAAT TELEFON BAŞINDA

Bilgi çağı ile birlikte orta çıkan başka bir mesele de, gençlerin telefon kullanımı…

YÖK öncülüğünde Gazi Üniversitesi, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle kurulan NÖROM tarafından yürütülen bir araştırmada, gençlerin telefonlarını günde ortalama 142 kez kontrol ettikleri ortaya çıkmış.

Bu durum; dikkat dağınıklığa, insanlarla iletişimin azalmasına, okuma ve yazma alışkanlıklarının zayıflamasına sebep olan pek çok meseleyi beraberinde getiriyor.

Araştırmaya göre, öğrenciler günde ortalama 6 saat 40 dakika ekran başında kalıyor.

Bu bakımdan 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilmesi yerinde bir adım oldu. Ancak bu konuda anne-babalara da büyük görev düşüyor. Ekran kullanımının belirli saatlerde sınırlandırılması, çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimi açısından son derece önemli.

Bugüne kadar başlatılamayan “Televizyonu ve interneti kapat, kitap oku” kampanyaları acilen hayata geçirilmeli.

Geleceğimizi şekillenecek olan eğitim alanındaki problemler, burada bir kaçını sıralayabildiğimiz hâliyle bile acil çözüm bekliyor.