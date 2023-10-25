Toplum huzuru ancak adalet ile sağlayabilir

“100. Yılında; Adalet, Meşveret, Hürriyet Temelinde Demokratik Bir Cumhuriyet Önerisi” konulu panel öncesi 4 ayrı masada konular tartışıldı ve masalar, ‘sonuç bildirilerini’ açıkladılar. 1. Masa’nın sonuç bildirisinde “Adalet, cumhuriyetin en temel göstergelerinden biridir. Gücünü kanundan almayan yönetimler cumhuriyet adı altında istibdattır. “ denildi.

Yeni Asya gazetesi ve Risale-i Nur Enstitüsü’nün Bediüzzaman Haftası kapsamında düzenlediği “100. Yılında; Adalet, Meşveret, Hürriyet Temelinde Demokratik Bir Cumhuriyet Önerisi” konulu panel, Pazar günü online olarak gerçekleştirildi. Panel öncesi 4 ayrı masada konular tartışıldı ve masalar, ‘sonuç bildirilerini’ açıkladılar. “Cumhuriyet ve Adalet” konulu 1. masanın katılımcıları:

Oturum Başkanı: Ahmet Battal. Sekreter Ümit Acar. Katılımcılar: Nimet Demir, Sacit Adalı, Ahmet Yıldız, Şevki Adem, Ahmet Dursun, Aytekin Çoşkun, Erdoğan Çelebi, Kâzım Güleçyüz, Metin Şencan, Bülent Adil, Muttalip Aslan.

“Cumhuriyet ve Adalet” konulu 1. masanın sonuç bildirisi şöyle:

1. Cumhuriyetin ferd, toplum ve kainat ölçeğinde âlemin nizamına uygun olabilmesi ancak nübüvvet merkezli bir adalet anlayışıyla mümkündür.

2. Cumhuriyet, toplum içerisindeki huzuru ancak adalet ile sağlayabilir. Tüm akılları kapsayacak adalet de ancak nübüvvet merkezli olabilir.

3. Hukuk önünde herkes bir tarağın dişleri gibi eşittir. Müsavatsız adalet, adalet değildir. Kamu hizmetine girmede ve kamunun bu hizmetinden yararlanmada bütün vatandaşlar eşit olmalı, hiçbir kişi ya da zümreye imtiyaz tanınmamalıdır.

4. Devlet idaresi meşruiyetini ancak topluma sağladığı hizmetler ve adaletle sağlayabilir ve sürdürebilir.

5. Adalet, cumhuriyetin en temel göstergelerinden biridir. Gücünü kanundan almayan yönetimler cumhuriyet adı altında istibdattır.

6. Adalet ancak adil, tarafsız ve bağımsız hâkimlerle mümkündür. Hâkimler toplumun hukukunu ve bireylerin onurunu korumak zorundadır. Adaleti yerine getirenler hiçbir ideolojinin icracısı ve tarafı olamaz.

7. Salih amel sadece hukukullahı yerine getirmek değil aynı zamanda maddi ve manevi hukuk-u ibâda da tecavüz etmemeyi gerektirir.

8. Takva ehli olmak adil olmayı gerektirir. Adaletin tevziindeki kusurları insanın zalim olarak vasıflandırılmasına yol açmıştır.

9. Adalet Kur’an’ın dört ana unsurundan biridir. Adaletin icrası ise ibadettir. “Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır.”

10. Bediüzzaman Said Nursi’ye göre adalet-i mahza (tam adalet) esastır, adalet-i izafiye(nisbi adalet) ise istisnadır, adalet-i mahzanın uygulanması mümkünken adalet-i izafiye uygulanamaz. Hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez.

Not: 2,3 ve 4. masanın sonuç bildirileri önümüzdeki günlerde sıra ile yayınlanacak.