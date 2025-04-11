"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Camide kitap okuma seferberliği

Erdal Odabaş
11 Nisan 2025, Cuma
Camilerde bulunan kütüphaneler, iyi niyetle ve büyük bir hevesle oluşturulmuş olsa da pek ilgi görmüyor.

Raflarda tozlanmaya yüz tutmuş kitaplar, pek az kişinin uğradığı bu alanlar, aslında büyük bir kültürel mirası barındırıyor. Ancak modern dünyada insanların kitaplara ve okuma alışkanlıklarına bakışı değişirken, bu kütüphaneler dekoratif bir bölüm olmaktan öteye bir mana taşımıyor .

İtiraf edelim, acı gerçeğimizi kabul edelim, yeteri kadar okumuyoruz. Bu eksikliğin bizi götürdüğü yer ise oldukça riskli. Okuma alışkanlığı zayıfladıkça kulaktan dolma bilgilerle yetiniyor, dinimizi eksik ya da yanlış öğreniyoruz. Sosyal medyada dinî bilgi adı altında dolaşan yüzeysel, hatta kimi zaman çarpıtılmış içerikler, bilginin yerini alıyor. Oysa camiler tarih boyunca sadece ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda birer ilim ve irfan merkezi olmuştur. Ders halkaları, sohbetler, kitaplarla yoğrulan bir cemaat vardı. Şimdi ise cami kütüphaneleri var, ama raflardaki kitaplar tozlanıyor. Bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için camilerde kitap okuma seferberliği başlatmak zorundayız.

Ancak bu noktada yanlış bir tutumdan da kaçınmalıyız. Kitap düşmanlığı da, okumaya ilgisizlik de bizi yanlış bir yere sürükler. Risale-i Nur meselesine gelince… Bir dönem Diyanet tarafından basılmış, sonra camilerden kaldırılmış. Ancak asıl mesele sadece bir kitabın camide yer alıp almaması değil, genel anlamda okumanın teşvik edilmesi olmalı. Cemaatin kitapla bağını güçlendirecek bir hareket başlatmazsak, kulaktan dolma bilgilere mahkûm oluruz.

Bugün camilerde “Kitap Okuma Seferberliği” başlatmanın vakti gelmiştir. Risale-i Nurlar başta olmak üzere, İmam Gazalî’den Mevlâna’ya, Elmalılı Hamdi Yazır’a kadar birçok kaynağın okunduğu, sohbetlerin yapıldığı bir atmosfer oluşturmalıyız. Belki cemaat namazdan sonra eline bir kitap alır, birkaç sayfa okur. Belki kütüphaneye uğrayıp evine bir kitap götürür. Bu çağın getirdiği bilgi kirliliğiyle baş edebilmenin yolu, doğru kaynaklara yönelmektir.

Artık mesele sadece “Camide kitap okunur mu?” sorusu değil. Mesele, bugünün Müslümanları olarak buna kayıtsız kalıp kalamayacağımızdır. Okumazsak, öğrenmezsek, sorgulamazsak, yanlış bilgiye, hatalı anlayışlara kapı açarız. Küçük adımlar, büyük değişimlere vesile olabilir. Asırlık bir proje olan Müslümanları cahil bırakma projesine de bir son vermiş oluruz.

O hâlde, camide kitap okunur mu? Elbette okunur. Hatta okunmalıdır!

Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarih, Gazze’ye sessiz kalanları yargılayacak

    Pahalılık sinir hastası yaptı

    İhraç edilen 4,2 bin ton ürün iade edildi

    Kartalkaya yangınına bilirkişi raporu: Tedbir de yoktu, eğitim de

    Rusya ve ABD heyetleri arasında İstanbul'da 6 saatlik görüşme

    Ankara'ya kar uyarısı

    AB, ABD'ye karşı misillemesini askıya aldı

    Erdoğan, Buldan ve Önder'le görüştü

    'Siyaset' Musk'a yaramadı

    Tunceli-Çemişgezek'te şap karantinası başlatıldı

    "Kimsenin ne olduğunu bilmediği silahlarımız var"

    Trump yönetimi, Çin'e tarifeleri artırdı, diğer ülkelere 90 gün süreyle durdurdu

    'Emekliyim, mutsuzum'

    İsrail basını: Netanyahu “küçük düşürüldü”

    Uysal: İktidar, çiftçimizi sefil ediyor

    TTB: Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar kabul edilemez

    Katliam varken nasıl normalleşme olacak?

    “Demokrasi sadece yenenlerin sevindiği bir düzen değil”

    Özdağ hakkında yeni iddianame

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Perde yırtılmadıkça...”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Güç ve korku paranoyası
    Osman ZENGİN

    “Risale-i Nur Talebesi misiniz?” "Değilim."
    Erdal Odabaş

    Camide kitap okuma seferberliği
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’u tekrar tekrar okumalı
    Ali FERŞADOĞLU

    Kendi kendimize Nurculuk mu yapıyoruz?
    Cevher İLHAN

    İktidarın İsrail kırılganlığı
    Şemseddin ÇAKIR

    Fizik ve metafizik
    Şükrü BULUT

    Yorumcularımızla baş başa…
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık Gazze’nin yanında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.