SORU-YORUM

ŞİİR

İman-Kur’ân davası uğruna, Sahip çıkıp Risale-i Nur’una, Anadolu ‘nun çorak bağrına, Irmak olup akmaz mısın? Gece gündüz yollara düşen, Hizmetten hizmete koşan, Nur şelâlesi olup coşan, Nurda fânî olmaz mısın? Kir var, pas var topraklarında, Habis urlar dolmuş yapraklarında, Şanla dolu gaza bayraklarında, Nur olup, Kur’ân’la dayanmaz mısın? Hizmette hep ön safta, Hiç umursamadan etiket yafta, Gece gündüz, her saat her hafta, Nura has talebe olmaz mısın? Şiarımız müsbet hareket, Yükümüz Nur, azığımız bereket, Zaman-ı hazır, asr-ı felâket Bir mum da sen yakmaz mısın?

Okunma Sayısı: 144

