SORU-YORUM

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

Erdal Odabaş
30 Ağustos 2025, Cumartesi 00:04
ŞİİR

İman-Kur’ân davası uğruna,

Sahip çıkıp Risale-i Nur’una,

Anadolu ‘nun çorak bağrına,

Irmak olup akmaz mısın?

 

Gece gündüz yollara düşen,

Hizmetten hizmete koşan,

Nur şelâlesi olup coşan,

Nurda fânî olmaz mısın?

 

Kir var, pas var topraklarında,

Habis urlar dolmuş yapraklarında,

Şanla dolu gaza bayraklarında,

Nur olup, Kur’ân’la dayanmaz mısın?

 

Hizmette hep ön safta,

Hiç umursamadan etiket yafta,

Gece gündüz, her saat her hafta,

Nura has talebe olmaz mısın?

 

Şiarımız müsbet hareket,

Yükümüz Nur, azığımız bereket,

Zaman-ı hazır, asr-ı felâket

Bir mum da sen yakmaz mısın?

