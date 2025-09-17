"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Eşyaya merhamet: Sadakat ve şükür medeniyeti

Erdal Odabaş
17 Eylül 2025, Çarşamba
Merhamet, zannedildiği gibi sadece insana gösterilen bir nezaket değildir. Merhamet, geniş bir dairedir. Kalpten çıkar, eşyaya, hayvana, tabiata ve nihayet bütün insanlığa doğru yayılır. Ve bu dairenin ilk halkasını “eşya” oluşturur.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, eşya ile olan ilişkisinde sadece bir “kullanım” değil, aynı zamanda bir “emanet ve vefa” anlayışını ortaya koyar. Onun hayatında küçük görünen birçok detay, bugünkü israf ve tüketim çılgınlığına tokat gibi bir derstir.

Hz. Bediüzzaman’ın Otuz yıllık bir çay kaşığının sapı kırılmış. Talebeleri, bu eski kaşığın yerine yeni bir kaşık koymak istemişler. Ancak Üstad bunu kabul etmemiş. “Otuz senelik arkadaşım” diyerek kırık kaşığı çöpe atmamış, tamir ettirerek yeniden kullanmıştır.

Bu olay, bize iki önemli dersi aynı anda verir:

1. Eşyaya vefa: Kullan at değil, yaşat ve sadık kal.

2. Nimete şükür: Kullanabildiğin sürece bir nimeti elden çıkarma.

Üstad, her eşyayı bir nimet olarak görür. Hattâ Risale-i Nur’un birçok yerinde israfın şeytanî bir sıfat olduğunu vurgular.

“İsraf, nimetin kıymetini bilmemektir.” İşte bu şuurla, eşyaya karşı nankörce değil, minnetle yaklaşmak gerektiğini öğretir.

Eşyaya merhamet, aslında ona emanet gözüyle bakmaktır. Çünkü her eşya, hakikî malik olan Allah’ın mülküdür. İnsan ise sadece bir misafir ve kullanıcısıdır. Bu sebeple, eşyaya zarar vermek; sadece cansız bir nesneye değil, o eşyayı lütfeden Kudret’e karşı da bir saygısızlıktır.

Modern insan, eşyayı sadece “kullanılacak bir nesne” olarak görür. Ama Üstad’ın hayatı bize eşyaya karşı bir hizmet hissiyle yaklaşma misali sunar. O, eşyayı yıpratmaz, hor kullanmaz, aksine onu muhafaza eder, hizmetinden istifade ederken kıymetini takdir eder.

Eşyaya merhamet, insanın kalitesini gösteren en temel ölçülerden biridir. Zira küçük şeylere merhamet etmeyen, büyük işlerde de muvaffak olamaz.

Bugün kaybettiğimiz huzurun, bollukta yaşadığımız yokluğun, bolluk içinde yaşarken bile doyamayışımızın temel sebeplerinden biri, nimete vefa duygusunu kaybetmemizdir.

Bediüzzaman’ın sade hayatında gördüğümüz bu merhametli eşya ilişkisi, bize şu soruyu sordurur:

Acaba biz eşyaya dostça mı bakıyoruz, yoksa düşman gibi mi davranıyoruz?

Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazeteciler soykırımı örtbas etmek için katledildi

    Trump tekrarladı: "Avrupa, Rusya'dan petrol almayı durdurmalı"

    İsrail Yemen'e saldırdı

    Sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek

    Küresel Sumud Filosu 2 hafta içinde Gazze'ye ulaşmayı planlıyor

    İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen saldırganın mahkemedeki ifadesine ulaşıldı

    Kanada, 'Filistin Devleti'ni tanıma şartlarını açıkladı

    Özelleştirme bitmedi, şekil değiştirdi

    Tekstil merkezlerinde kapanmalar arttı

    Piyasalar faiz indirimini tanımadı

    Trump: İsrail, Katar'a tekrar saldırmayacak

    Zeytinburnu'nda metrobüsün motor kısmında yangın çıktı

    İsrail, Gazze'ye yeni bir kara saldırısı başlattı

    Maduro'dan Trump'a: Silahlı bir mücadeleye fazlasıyla hazırız

    Can Holding soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

    Özel: AK Parti’nin tek umudu yargı

    Darbecilerce zulmen idam edilmişlerdi - Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan rahmetle yâd ediliyor

    Kredi borçları bir yılda yüzde 47 arttı

    Katar: Dünya çifte standarttan vazgeçmeli ve İsrail’i işlediği barbarca suçlardan sorumlu tutmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.