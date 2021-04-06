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6 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

KKTC’de Yeni Asya’yı tanıttık

Eyüp Aktaş
06 Nisan 2021, Salı
Fakir, 1972’de Yeni Asya ile müşerref olmuştur ve elhamdülillah bu günlere nâil olmuştur.

1974’te Kıbrıs’a gelişimizden sonra da Yeni Asya ile muhabbetimiz devam ediyordu. Yeni Asya olarak ilk dershane, ilk büro hizmetleri başladı. Başta Risale-i Nurlar, gazetemiz, mecmualarımız, neşriyatımızla hizmetlerimizle bu günlere geldik.

1984 yılında Rahmetli KKTC Reisi Cumhuru Rauf Denktaş’la teşrik-i mesaimiz başladı. Kaleme aldığı ‘Gençlere Öğütler’ kitabı bir kıraathanede elimize geçti. Okuyunca dikkatimizi çekti. Kitabı gazetemize postaladık. Belli bir zamandan sonra gazetemizde tefrika olarak neşredildi. Tefrika sonrası gazetemizden aradılar. Bu eseri neşretmek için rahmetli Denktaş’tan telif izni istememiz teklif edildi. Cumhurbaşkanlığına telefon ettik, randevu talep ettik. Bir kaç gün sonra randevum kâbûl edildi, gittik. Denktaş bizi makamına kâbûl etti. Kitabının gazetemizde tefrika olarak çıkan sayılarını ve bazı neşriyatımızı takdim ettik. İstanbul ve Türkiye’den selâmlar var dedikten ve hâl hatırdan sonra esas sadede geldik. Kitabının neşriyatımız arasında neşredilmesi için telif iznini istediğimizde “Peki olur” dedi. “Efendim telif ücreti olarak ne talep ediyorsunuz?” dediğimizde “Ücret istemiyorum, hizmet olsun” dedi.

Ve Rahmetli Denktaş’la muhabbetimiz böylece devam etti. İlk kitabı neşredildiğinde bir miktar kitabını hediye olarak takdim ettik. Kapağını görünce takdir ederek, “Bu işi mükemmel yapıyorsunuz” diye iltifat etti. Devamında, sair kitaplarını da müsaadesiyle neşrettik. Devamında kendisiyle yaptığımız mülâkatı Köprü mecmuamızda “Kıbrıs’ta manevî hayat” başlığıyla kapak olarak neşrettik. Rahmetli Denktaş ve Rahmetli Şeyh Nazım Kıbrısî Efendi ile beraber. 1986 Nisan ayında Kıbrıs’ta bir ‘ilk’e imza attık. 1978’de ilk dershane ve ilk Yeni Asya Bürosu olduğu gibi, ilk kitap sergisini de Yeni Asya olarak açtık. Devamında tekrar sergiler açtık. Bir sergi de üniversite kampusünde, üniversiteli ‘Genç Said’lerin gayretiyle açıldı. Denktaş yeni çıkan kitabı ‘Kalbimin Sesi’ni burada imzaladı. Başta gazetemiz yazarları olmak üzere Türkiye’nin muhtelif bölgelerinden temsilci ve okuyucularımız Denktaşı ziyaret ettiler. 

Bir taraftan bu hizmetler olurken, bir taraftan da Yeni Asya’nın mülkü olarak bir hizmet mekânımızın olması duâ ve temennimiz devam ediyordu.

Neticede hizmet binasının yapılması için Lefkoşa’da bir arsa alındı. Arsa üzerine bodrum oto park, 4 kat üzerine 7 dâirelik bir hizmet binası kazandırıldı. Başta Cenab-ı Hakk’ın inayeti, Hz. Üstadımızın tasarrufu ve şahs-ı maneviyemizle beraber Australia Yeni Asya okuyucuları Türkiye’deki okuyucularımız, Avrupa ve Amerika’daki Yeni Asya okuyucularının maddî mânevî duâ ve himmetleriyle hizmet binamız asansör hariç hizmete hazır hâldedir. Okuyucularımızı bekliyoruz. Kemiyet olarak az olabiliriz. Bu bizleri ye’se düşürmemeli. Esas olan Şahs-ı maneviyemizle istişare halinde. Uhuvvet, muhabbet, tesanüd ve ihlâs düsturlarına riayetle hizmetlerimize berdevam olmak. 

Haza min fadlı Rabbi.

(Eyüp Aktaş’ın, internet üzerinden yayınlanan Yeni Asya’nın 52. yılı toplantısında yaptığı konuşma metnidir.)

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