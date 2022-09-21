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21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Alkışlanacak projeye alkış

Faruk ÇAKIR
21 Eylül 2022, Çarşamba
Türkiye’yi idare edenlerin yapması gereken bir işi, İstanbul’daki bir lise öğrencisi yapmış dense yeridir.

Habere göre, bir lise öğrencisi ‘Sokak kitapları kütüphanesi’ projesi başlatmış ve başta öğrenciler olmak üzere herkesi kitap okumaya çağırmış.

İlgili haber kısaca şöyle: (12’nci sınıf öğrencisi) Demir Saraç, öğrenim gördüğü programın sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ‘Sokak Kitapları Kütüphanesi’ projesini başlattı. Kitapların daha çok insana ulaşması için şehrin görünen yerlerine bırakılarak bağışlanmasını temel alan proje kapsamında, bir yıl içinde yaklaşık 1000 kitap yeni sahibini buldu.”

Projenin çıkış noktası şöyle anlatılmış: “İlkokuldan bu yana bize kitapların asrın değişiminde ne kadar önemli olduğu anlatılıyor. Ama ne yazık ki herkesin kitaba erişimi olmuyor. Projeyi başlatma amacım, kitaba erişimi olmayanların kitaba erişimini sağlamak. Bu sebeple kişi başına düşen kitap sayısını artıramıyorsak, kitap başına düşen kişi sayısını artırmayı hedefleyerek projeyi başlattım.”

Saraç, açtığı sosyal medya hesabı sayesinde Türkiye’nin farklı yerlerindeki insanların da projeye destek verdiğini belirtmiş. Projeye destek verenler sayesinde yaklaşık 1000 kitaplık bir bağışa ulaşılmış. 

Kitap bağışının da bir kuralı var. Öncelikle kitabın projeye bağlı olduğunu belirtmek amacıyla içine konulacak bir bilgilendirme yazısının konulması, kitabın şeffaf poşet ile sarılması ve insanların görebileceği herhangi bir yere bırakılması gerekiyor. Bu Türkiye’deki herhangi bir yer olabiliyormuş.

Kitap okumayı teşvik eden her proje ve kampanya alkışı hak eder. Dolayısı ile böyle proje ve programları da alkışlamak gerekir. Kitaba ulaşmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Bunun bir sebebi kitapların pahalı olması ise, belki de daha önemli bir sebep, ‘sosyal medya’nın insanları bir bakıma esir almasıdır. Kitap okumayı teşvik eden programlar her geçen gün azaldığı için insanların kitaplara ulaşması da zorlaşıyor. Bu sebeple böyle projelerin sayısının artması gerekir. 

Kitap ve okuma gündeme geldiğinde her defasında hatırlatıldığı üzere bu işe aileden ve okullardan başlamak en kestirme yoldur. Acaba okullarımız kitap okuyan öğrencilere ne gibi ‘pozitif ayrımcılık’ yapıyor? Oysa kitap okuyanları bir bakıma el üstünde tutmak icap eder. Belli kurallar koyup, kitap okuyan öğrencilerin yurt içi ya da yurt dışı gezilerle ödüllendirilmesi acaba çok faydalı olmaz mı?

Bu noktada kütüphaneleri de çok daha aktif hale getirmek boynumuzun borcu olsa gerek. Son zamanlarda pek çok okulda yeni kütüphaneler açıldı ve açılıyor. Fakat buralardan yeteri kadar istifade ediliyor mu? Yoksa “Çocuklar, kitapları karıştırmayın! Rafları bozmayın” diye öğrenciler fırçalanıyor mu?

Okumak, okumak, okumak... Faydalı eserleri tekrar tekrar okumak en iyisi...

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