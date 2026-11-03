"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2026 SALI - YIL: 57

Seyreyleyin gümbürtüyü...

Faruk ÇAKIR
03 Kasım 2026, Salı
İçinde bulunduğumuz atmosfer, “Ne ekersen onu biçersin” atasözünü doğrulayan hadiselerle şekilleniyor.

Patlak veren fon skandalı iktidarı sıkıntıya sokmuş durumda. Sabah akşam muhalefeti ve başkalarını yolsuzluk yapmakla itham eden bir iktidar döneminde borsada yaşananlar izah edilebilecek bir durum değil.

Uzmanların ifadesine göre bu yolsuzluk göz göre göre gelmiş. İşin bu noktalara gelebileceği yönünde uyarılarda bulunanlar her zaman olduğu gibi yine dinlenmedi ve ortaya büyük bir fatura çıktı. Elbette bu vurgunun bir siyasî faturası, bir de millete yansıyan ekonomik faturası olacak. Yine uzmanların ifadesiyle faturanın bir bölümü 2027’nin ilk çeyreğinde ortaya çıkabilir.

Muhalefetin elindeki belediyelerde yaşanan usulsüzlük ve yolsuzluklar sebebiyle ‘cesaretle’ yolsuzluk yapanların üzerine giden iktidar, kendi kontrolleri altındaki ‘resmî kurumlar’da yaşanan usulsüzlükler karşısında yavaş hareket ediyor. Bu durum da bunca yıldır iktidara destek veren “en alttakiler”in tepkisini çekmiş durumda. Sosyal medyadaki yorumlara bakılırsa her seçimde iktidara oy veren ve yine iktidar cenahının doğrudan ya da dolaylı olarak teşviki sonucu parasını fonlara yatıranlar büyük bir kayıp yaşadı ve yaşıyor. Haliyle çözüm geciktikçe itiraz sesleri daha yüksek perdeden seslendiriliyor. Fon yolsuzluğunda adı geçenlerin büyük çoğunluğunun iktidar destekçileri olması garip bir tecelli. Böyle bir tablo karşısında “başkaları”nı itham etmek kolay değil. 

Ekonomist Kerim Rota, Türkiye’yi sarsan fon vurgununun göz göre göre geldiğini söylerken; bir yıl öncesinden yapılan uyarılara rağmen krizin neden önlenemediğini, denetim mekanizmalarının çöküşünü ve Türkiye ekonomisinin uluslararası piyasalarda karşı karşıya olduğu “küme düşme” tehlikesini de gündeme taşımış. Konuya ilişkin yaklaşık 10 ay öncesinden yazılar kaleme aldığını ve tehlikeye dikkat çektiğini hatırlatan Kerim Rota, vurgunun merdiven altı bir yapıda değil, bizzat resmî ve kayıtlı sistemin içinde gerçekleştiğini hatırlatmış. (karar.com, 29 Ekim 2026)

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara ise fon krizi ve piyasalardaki değer kayıplarının hane halkı servetinde yaklaşık yüzde 10’luk erimeye yol açtığını belirterek, bu kaybın ekonomik büyümeyi baskılayabileceğine dikkat çekmiş. Kara, katıldığı YouTube programında bu durumun ekonomik büyüme üzerinde de baskı oluşturabileceğini söylemiş. Fon krizinin kalıcı biçimde çözülebilmesi için şeffaflığın ve güvenilirliğin artırılması gerektiğini de söyleyen Kara, krizin kurumsal sorunların ele alınması açısından bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade etmiş. 

Kara, yönetim sorunlarının ve kurumsal zayıflıkların daha önce de bilindiğini belirterek, mevcut sürecin kuralların yeniden gözden geçirilmesi ve piyasalarda güvenin güçlendirilmesi için kullanılabileceğini dile getirdi. (ekonomim.com, 29 Ekim 2026)

Ülkemizin ve milletimizin sıkıntıya düşmesini hiç kimse istemez ve isteyemez. Ancak “hak, hukuk, adalet, şeffaflık” talep edilmeyince işler rayından çıkmış oluyor. O bakımdan krizleri aşmak için mutlaka “hak, hukuk, adalet, şeffaflık” talep etmeyi sürdürmeliyiz. Aksi halde yeni krizlere sürüklenmeye yol verilmiş olur...

Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fon skandalının faturası büyüyor - Fon krizi işten çıkarmaları da tetikledi

    Emekliler açlığa mahkum

    'Öcalan fiilen serbest kaldı'

    İslamofobi metastaz yaptı

    87 yaşında Hafız oldu

    Meclis’e bilgi vermemiş

    MSB: Van'da rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

    Dijital perhiz yapın

    Şeffaflık olmadan birlik olmaz

    Fransa’da öğrenciler yeniden sokağa çıkıyor

    Fon vurgunu iktidarın ayağına dolandı

    Babulmendeb'de çatışmalar şiddetlendi

    Otomotivde kırmızı alarm

    “İlk tutuklandığımda bunun düzeltileceğini düşünüyordum, yanılmışım”

    Kavala derhal özgür bırakılmalıdır

    Tanrıkulu: "Kavala’nın özgürlüğünün önündeki engel siyasidir"

    ‘Çocuklarımıza taş mı yedireceğiz?’

    İmbat Madencilik işçilerinin direnişi sürüyor

    Babacan: "İlgili Kurumlardaki Yöneticileri Derhal Görevden Alın"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Öcalan fiilen serbest kaldı'
    Genel

    Fon skandalının faturası büyüyor - Fon krizi işten çıkarmaları da tetikledi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İslamofobi metastaz yaptı
    Genel

    Emekliler açlığa mahkum
    Genel

    87 yaşında Hafız oldu
    Genel

    Dünyada adaleti yalnızca İslâm’ın sunduğuna inanıyorum
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Meclis’e bilgi vermemiş

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.