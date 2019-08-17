"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Büyük depreme hazır mıyız?

Faruk ÇAKIR
17 Ağustos 2019, Cumartesi 00:01
Meşhur fıkrayı hatırlarız: Nasreddin Hoca’ya “Kıyamet ne zaman kopacak?” diye sorulmuş. O da, “Hanım vefat edince ‘küçük kıyamet’ ben vefat edince de ‘büyük kıyamet’ kopacak” diye cevap vermiş.

17 Ağustos ‘Marmara Depremi’nin 20. yıl dönümünde önemli bir soru gündeme gelmiş: İstanbul beklenen ‘büyük depreme’ hazır mı?

Uzmanlar mutlaka farklı cevaplar verecek, ama kestirmeden şunu söylemek mümkün: Hazır değil, olmasını da beklemeyelim. 

“Ümitsizlik aşılama. Nasıl böyle söylenir?” diye itiraz edenlerin olması mümkündür. Maksadımız ümitsizlik aşılamak değil. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. 17 Ağustos 1999’un üzerinden 20 yıl geçtiği halde  gerekli hazırlıklar yapılmamışsa bundan sonra bu çalışmalar yapılır mı? Yapılması ihtimal dahilindedir, ama hal ve gidiş yapılacağına dair bir emare, bir işaret göstermiyor.

Depremden sonra dikkat çeken en isabetli iş, yeni binaların daha sağlam yapılıyor olmasıdır. Bu da müşterilerin talepleri ön plana çıktığı içindir. Artık daha ucuz olan değil, daha kaliteli olan binalar ve daireler müşteri çekiyor. Elbette daha sağlam binaların yapılması için yeni kontroller ve kurallar getirildi. İsabetli olan bu çalışmalar keşke daha da ileriye götürülseydi, ama bu yapılmadı.

1999 depreminden sonra duyduğumuz en önemli müjde, başta İstanbul olmak üzere şehirlerdeki eski daha doğrusu sağlam olmayan binaların tamamının yıkılacağı ve yerlerine yenilerinin yapılacağı şeklindeki vaaddi.  Peki bu vaatler yerine getirildi mi? Gelen her yeni Çevre ya da Şehircilik Bakanı bu noktada açıklamalar yaptı, sözler verdi. Ancak bu sözler bu güne kadar yerine getirilemedi. Belki yüz defa hem de canlı yayınlarda “İstanbul’un tamamını yıkacağız, yeniden yapacağız” diye söz verilmedi mi? Söz verildi, ama tutulmadı. Bu bakımdan bundan sonra bu hususta verilecek sözlere de çok itibar etmemek gerekir.

Medyada yer alan haberlere göre AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği, bu husustaki ‘mülâkat’ taleplerimize cevap vermemiş. (BBC Türkçe, 15 Ağustos 2019) Acaba niçin?

Deprem ya da benzeri afetleri önlemek mümkün değil. Dünyanın her yerinde deprem olması mümkün. Önemli olan muhtemel deprem ve benzeri afetlere karşı vaktinde ve zamanında gerekli olan tedbirleri  almaktır. İş işten geçtikten sonra ‘Ah, vah’ demek bir anlam ifade eder mi? 1999’dan önce de İstanbul’da bir deprem ihtimalinden bahsediliyordu. Ne var ki idareciler bu hususta yapılması gereken işleri yapmadı ve maalesef hem maddî hem de manevî büyük bir fatura ödemiş olduk.

Şunu da unutmayalım ki binaların tamamı sağlam dahi olsa muhtemel bir deprem sonrası için ayrıca çalışmalar yapmak icap eder. Deprem sonrası mahallelere, sokaklara ve beldelere ulaşmak ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak önceden gerekli hazırlığın yapılmış olmasına bağlıdır. Bilhassa İstanbul’da deprem sonrası insanların toplanacağı ‘arsa’ların başka maksatlarla kullanıldığı ileri sürülüyor ki bu en az deprem kadar feci bir durumdur. Deprem sonrası devam eden ‘korku’yu teskin etmek ancak bu alanların kullanılabilir olmasına bağlıdır. Bu ihmale göz yuman idareciler varsa ağır bir sorumlulukla karşı karşıya olduklarını unutmasınlar.

İdarecilerimiz, yaşanan 17 Ağustos 1999 ‘Marmara Depremi’nden sonra gerekli dersleri çıkarıp ihtiyaç duyulan tedbirleri almamışlarsa hepsini Allah’a havale ediyoruz. Mevlâm her türlü deprem ve benzeri  felâketlerden milletimizi, devletimizi ve bütün insanlığı korusun. Amin.

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Marmara depreminin 20. yılı... Tehlike kapıda, tedbir yok

    Çöp ithalatında ciddî artış

    Cammu Keşmir her açıdan zor durumda

    Grönland'den Trump'a: Satılık değiliz

    Süper Lig sürprizle başladı

    İdlib'de tansiyon düşmüyor: Rus uçaklarının son saldırısında 13 sivil daha öldü

    Akar'dan 'Birleşik Müşterek Harekat Merkezi' bilgilendirmesi

    'İsrail'deki derin ırkçılık barıştan uzaklaştırıyor'

    Hacılar Medine-i Münevvere’de

    Umre ücretleri de zamlandı

    Yanlış anladık

    İsrail, bölgeyi dinî savaşa sürüklüyor

    Bir günde 18 milyar dolar kaybettiler

    Meteoroloji Marmara Bölgesi'ni uyardı

    Hükümet, zam teklifini sundu, Memur-Sen 'Bu teklifi yok sayıyoruz' dedi

    İsrail'in son skandalına ilişkin yeni gelişme

    İmran Han: Hindistan'ın faşist taktikleri, Keşmirlilerin kurtuluş mücadelesini bastıramaz

    Danimarka'dan Trump'a cevap: Bu bir şaka olmalı

    Almanya'dan Türkiye'ye 216 milyon euro'luk ihracat

    Üniversiteler için e-kayıt dönemi başladı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Hukukta ‘kuru’ da olsa yakılmaz”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Büyük depreme hazır mıyız?
    Yasemin YAŞAR

    Doğru sorulara, yanlış cevaplar
    Genel

    Çöp ithalatında ciddî artış
    Genel

    Marmara depreminin 20. yılı... Tehlike kapıda, tedbir yok
    Risale-i Nur'dan

    Hakikî saadet ve lezzet, marifetullahta
    Ahmet BATTAL

    Küreselleşmeden tepsileşmeye
    Orhan GÜLER

    “Yazı serileri” veya bir “köşe”de kitap yazmak...
    Mehmet ÇETİN

    İhlâsın sırrını kazanmaya mecbur ve mükellefiz!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.