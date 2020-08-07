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9 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Çöpe atma, tamir et!

Faruk ÇAKIR
07 Ağustos 2020, Cuma
Tecrübe kolay kazanılmıyor ve kazanılan tecrübeden istifade etmek lâzım.

Atasözleri de yılların tecrübesiyle test edilen hakikatlerin ilânından ibaret değil mi? Bir atasözünde, “Eskisi olmayanın, yenisi olmaz” denilmiş. 

Çok basit bir mesele gibi görünüyor, ama işlerimiz bu prensibe uygun olarak yapılsa büyük fayda temin edilir. Bazen 5 liralık bir vida için 200 liralık bir sehpa ya da sandalye çöpe atılmıyor mu? Niçin eskiyen,  arızalanan eşyaları tamir etmek yerine çöpe atmayı tercih edelim?

İsveç, yaptığı uygulamalarla dünyaya örnek olmak üzere. Haberlere göre bu ülke geri dönüşüm konusunda dünyaya örnek teşkil ediyormuş. Bu ülke yılda 1,5 milyar kutu ve şişeyi geri dönüştürüyor ve bunu da 10 milyon civarındaki bir nüfusla (2013) gerçekleştiriyor.

Konu ile ilgili bir haberde şu bilgiler verilmiş: “İsveç, yeşil bir ülke olarak kalmanın yenilikçi yollarını düşünmeye devam ediyor. İsveç Malî İşler ve Tüketim Bakanı Per Bolund AJ+’daki bir video röportajında, ‘Bu alanda sorumlu davranma sorumluluğumuz olduğunu ve ekolojik ayak izimizi azaltmaya çalıştığımızı hissediyoruz. Tüketiciler, bir fark yapmak istediklerini gerçekten gösteriyor ve hükümet tarafı olarak yapmaya çalıştığımız şey, onların eylemlerinde yardımcı olmak ve sürdürülebilir bir şekilde davranmalarını kolaylaştırmaktır’ diyor. Önerilen şeylerden biri Batının her şeyi birlikte atma pratiğini reddetmek. Normalde bir çöp tenekesinin yolunu tutacak giysi, ayakkabı ya da bisiklet gibi şeyler tamir edilecek. Bununla birlikte yıpranmış eşyalar sahibine yük olmazken aynı zamanda yeni istihdam imkânları (herkes bir ceketi tamir edemez) ortaya çıkaracaktır. Bir şeyleri tamir edebilen insanlar için işgücü piyasasında yer var. Bunlar entellektüel olarak teşvik edici özelliklere sahip nitelikli işlerdir, aynı zamanda çok yüksek bir eğitim seviyesine ihtiyaç duymazlar ve bu sayede insanlar yıllar sonra değil birkaç ay içinde iş gücüne dâhil olabilir. Tabiî ki insanlar hâlâ tamir edilemeyecek şeyleri almaya devam edecekler, ama bu onlara pahalıya patlayacak. Tüketicileri daha uzun ömürlü bir öge satın almaya teşvik etmek için ise bu ögelere vergiler uygulanacak.” (rotka.org, 17 Kasım 2016)

Esasında Türkiye’nin de “Batının her şeyi birlikte atma pratiğini reddet”mesi gerekir. Alın teri ile alınmış eşyaları halen kullanılabildiği halde sadece ‘eskidi’ diye çöpe atılabilir mi? “Giysi, ayakkabı ya da bisiklet gibi şeyler tamir” etmek niçin ayıp sanılsın? Babalarımız ve dedelerimiz eskimiş, yamanmış, tamir edilmiş her türlü giysi ve eşya kullandı diye bir şey kaybetmiş mi? Tam aksine “Ne merde, ne de namerde” muhtaç olmamak için mutlak surette israftan kaçıp tasarruf limanına sığınmak durumundayız.

Geçim sıkıntısının bir sebebi de eşya yenileme yarışı olabilir. Hanımlar alınmasın, ama bu yarışın devam etmesinde onların da bir miktar payı vardır. “Komşuda var, bizde de olsun” diyenlerin israf tuzağına düşmesi mümkün olabilir.

Eşyaları çöpe atmak yerine tamir edip kullanmak ya da muhtaçlara ulaştırmak için belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğine de ihtiyaç vardır. Bazı belediyeler bu noktada çalışma yapıyor ve çöpe atılması muhtemel eşyaları alıp tamir edip muhtaçlara ulaştırıyor. Bu uygulamanın bütün Türkiye’de yaygınlaşması ve kabul görmesi hepimizin menfaatinedir.

Kullanılması mümkün olan hiçbir eşyamızı çöpe atmayalım. Ya kullanalım ya da kullanabilecek birisine ulaştıralım.

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  • Ali R. Yardimoglu

    7.8.2020 09:48:42

    Zulme rizali 1toplum simarik olur, simarik olan da israf eder, az gelismis memleketlerde zulme riza gosteren sahis sayisi, nispeten daha fazla, az gelismislikden kasdim ise zenginlik ve refahlik degil, egitim ogretim noksanligidir.

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