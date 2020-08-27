"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Endonezya’dan gelen mesaj

Faruk ÇAKIR
27 Ağustos 2020, Perşembe
Endonezya’nın Republika Gazetesi’nde yayınlanan bir makale, Kur’ân tefsiri Risale-i Nur’un dış âlemde de hakkıyla tanınmaya başladığını gösteriyor. Hatta ‘dış âlem’de daha iyi tanındığını söylemek belki daha isabetli olur.

INSISTS Indonesia Eğitim Araştırmaları Merkezi (facebook.com/insistsindonesia) adresinde yayınlanan gazete kupürüne göre Dr. Sujiat Zubaidi Saleh imzasıyla yayınlanan yazıda Üstad Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur’dan övgüyle bahsedilmiş. 

Tercümesi nurnet.org’da yayınlanan yazının dikkat çeken bazı bölümlerini aktarmak isabetli olur. Darussalam Islamic Studies Institute (ISID) Gontor Ponorogo’da Ulema Kadro Programında (PKU) öğretim görevlisi olan ve İslâm Felsefesi Çalışmaları Doktora Programı Başkanlığını yapan Dr. Sujiat Zubaidi Saleh’in tesbitleri özetle şöyle: 

“Bediüzzaman Said Nursî en çok tesiri olan müceddid bir âlimdir. Said Nursî’nin ilme bu bütüncül yaklaşımı onu bu modern asırda hikmetli bir mütefekkir yapmıştır. O İslâm dininin dinamik ve verimli olması cihetiyle Kur’ân ve sünnetin hayata tatbikine gayret göstermiştir. Hatta Nursî, uyumlu ve sulh içinde bir toplum hayatına ulaşmak için taassub ve istibdata karşı çıkan “Kur’ânî bir dâvet yöntemi” geliştirmiştir. Said Nursî’nin nazarında içtimaî hayattaki uyuma ulaşmak ve karışıklıklardan uzak kalmak için 5 prensip gerekir. Bu beş prensibin “Birincisi, merhamet; ikincisi, hürmet; üçüncüsü, emniyet; dördüncüsü, haram ve helâli bilip haramdan çekilmek; beşincisi, serseriliği bırakıp itaat etmektir.” Bu zikredilen prensiplere ulaşmak için Said Nursî, Nur Talebeleriyle imanın ve İslâmî değerlerin tecdidi vizyonuyla ümmetin ittihadı için gayret etmiştir. 

Nur Cemaati’nin temel karakteri; sulhu ve emniyeti muhafaza eden anarşist fiillerden uzak, manevî ve ahlâkî cihadı ön planda tutan müsbet harekettir. Nur Cemaati medeni bir sosyal yapıya ulaşılması için kucaklayıcı, akademik ve çatışmadan uzak bir dâvet yöntemini ön planda tutmuştur. Bu muhteşem İslâm Medeniyeti’nin inşasında ve sosyal hayatın ilerlemesinde Müslümanlar geçmişteki hatalarından ders çıkarmalılar. Said Nursî İslâmî bakış açısı, entelektüel zenginliği ve maneviyatı Batının dikotomik bakış açılı düşünce ve kültüründen daha üstün olduğu inancını taşır. Nur Cemaati Said Nursî’nin fikirlerinden ilham alan sosyal yapının içindeki İslâmî değerlerin bir tezahürüdür. Nur hareketi “Batılılaşma” potasında erimeden zamanın gelişimiyle birleşen modern İslâmî düşünceyi neşreden Nur Talebelerinden teşekkül eder. Onlar Batıdan gelen müsbet değerleri alıp menfi değerleri reddetmişlerdir. Bu bağlamda Nurcular halkın genelinde değişime vesile olan dinî ve sosyal bir harekettir. Medenî ve gelişmiş bir İslâmî düşünceye sahiptirler. Onlara göre İslâmın zaferi siyasî sistemi değiştiren bir devrim değil, materyalist düşünceden insanları kurtarıp şuurlu Müslümanlar yetiştirmektir. Nurcular manevî cihadla meşguldürler.”

Şimdi bu tesbitler karşısında, “Maşallah, barekallah” denilmez mi? Kısa bir makalede Risale-i Nur’u ve müellifi Üstad Bediüzzaman’ı bu kadar isabetle anlatan bir ilim adamına “Allah razı olsun” denilmez mi? 

Türkiye’deki ilim adamları ve başta ilahiyatçılar Risale-i Nur ve Bediüzzaman konusunda ‘ketum’ kalmaya devam ederlerse, ‘yabancı’lar çok daha önemli çalışmalara imza atarlar. Belki de böyle olması daha hayırlıdır. Öyle ya bu ve benzeri tesbitleri ‘yabancı’lar yaparsa bizdeki bazı ilim adamları daha fazla dikkate alabilir.

Bu arada ülkemizde bu hususta hakkını verecek çalışmalar yapan değerli ilim ehlini tenzih ederiz. Sözümüz Risale-i Nur’u görmek istemeyenleredir. Bu müjdeli haberler için Allah’a şükürler olsun. Amin.

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adaletsizlik herkesi yakar

    Medya artık hak arama zemini değil

    Yargıya rağmen ihlaller sürüyor

    Filistin meselesi en temel mesele

    Suriye’nin yetimleri

    Gözleri büyüklerden çok KOBİ’lerde

    Öteki biz miyiz, yoksa sen mi?

    Süper Lig'de yeni sezonunun fikstürü çekildi

    Miçotakis: İyon Denizi'ndeki kara sularımızı 12 deniz miline çıkaracağız

    Koca: Bugün 100 binden fazla test yaptık

    Benzine bir zam daha

    Şehit Bilal Yılmaz ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Kısıtlamalar yeniden gündemde

    Polisin vurduğu siyahi felçli kaldı

    Şehir otelleri hâlâ sessiz

    NATO'dan Doğu Akdeniz'de 'diyalog' çağrısı

    Bosna Kasabı lakaplı Mladic'in temyiz duruşması bugün sona eriyor

    ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde 89 kişi gözaltına alındı

    AB savunma bakanları Berlin'de toplandı

    İzmir'de düğünlere saat sınırlaması

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Darbe yargılamaları ne durumda - 2
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müjdelere herkesin sevinebilmesi için
    Genel

    Adaletsizlik herkesi yakar
    Risale-i Nur'dan

    Kâinata iman nuruyla bak!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sen kimsin?”
    Genel

    Yargıya rağmen ihlaller sürüyor
    Faruk ÇAKIR

    Endonezya’dan gelen mesaj
    Halil ELİTOK

    Kutsi hâdiselerin yıl dönümü Aşure Günü - 2
    Süleyman KÖSMENE

    Kaderi tartışmak doğru mudur?
    Genel

    Filistin meselesi en temel mesele

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.