"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Geleceğe yatırım yapalım

Faruk ÇAKIR
03 Temmuz 2019, Çarşamba
Her halde, sadece günü kurtarmak için çalışanların uzun dönemde zarar edeceğini hatırlatmaya ihtiyaç olmasa gerek.

Kimi idareciler günü kurtarmak için, kimi idareciler de yarınlar için çalışır. Günü kurtarmak için çalışanlar belki o günü kurtarmış olur, ama ‘yarın’lar kaybolur. Esasında bu şekilde ‘gün’ de kurtarılmış sayılmaz.

“Sakla samanı, gelir zamanı” sözü de bir bakıma yarınları düşünmek icap ettiğini anlatmaz mı? Akıllı idareci, yarını da düşünen ve ona göre adım atan değil midir? “Bir adım değil, bin adım sonrasını düşün” diyenler haksız mı? “Bir yıl sonrasını düşünen buğday eker; on yıl sonrasını düşünen ağaç diker; yüzyıl  sonrasını düşünen de insan yetiştirir” ve benzeri tesbitler de aynı gerçeği hatırlatmaz mı?

Siyasetçilerin ve idarecilerin hatalarından biri de kısa dönemli planlar yapmış olmalarıdır. Bir seçim dönemini düşünüp iş yapmak, millet menfaatine olabilir mi? Siyasetçilerin bu yanlışına dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımında şöyle denilmiş: “(‘Bir siyasetçi gelecek seçimi, bir devlet adamı gelecek kuşağı düşünür.’ James F. Clark) Siyasetçilerin seçilebilmek adına popülist vaadlerle bol bol ulufe dağıtması  devlet adamlığıyla bağışmaz. Çocuklarımızdan çalıp bize rüşvet dağıtıyorlar.” (Ziya Bilici, @ziyabilici, 14 Haziran 2019)

Tabiî ki uzun dönemi düşünen iş yapanlar da var. Ekonomist Mahfi Eğilmez, bir paylaşımında bunu şöyle dile getirmiş: “Norveç, Kuzey Denizi’nde petrol buldu, ama gelirini gelecek kuşaklar için Norveç Fonu’nda topladı. Bir kuruşunu harcamadılar. Bugün o fonun toplamı 1 trilyon dolardan fazla. Yani petrol gelirinin Norveç’e bugüne dek katkısı olmadı. Çocuklarına ve torunlarına sakladılar.” (@mahfiegilmez, 7 Haziran  2019)

Sanal âlemde dile getirilen bu tesbite bazı noktalardan itiraz edenler de oldu, ama ortada bir gerçek var: Akıllı idareciler ve devletler sadece ‘bugün’ü değil, ‘yarın’ları da düşünüp ona göre iş yapar ve yapıyor.  

Kim ki bu gerçeği görmeden iş yapar, hem kendine hem de milletine karşı yanlış iş yapmış olur. Eğer bir tüccar bir sene sonraki muhtemel ticari kârını da hesaplayıp bu günden o parayı harcasa, tatile, keyfe ve gezi yollarında israf etse tüccarlık hayatı uzun süreli olabilir mi? Türkiye, böyle hesapsız ve sonrasını düşünmeyen tüccar gibi hareket edemez ve etmemeli. Siyasetçiler de böyle hareket ediyorsa  onlar da büyük bir yanlışın içinde olmuş olur.

Adı geçen Norveç fonunun, dünya çapında 9.158 büyük firmada hissesi varmış. Kendi sitesindeki bilgiler şöyle: “Fon, Apple, Nestlé, Microsoft ve Samsung gibi dünya çapında 9 binden fazla şirkette küçük bir paya sahiptir. Ortalama olarak, fon dünyadaki tüm şirketlerin yüzde 1,4’ünü elinde bulunduruyor.”

Fon, bu şekilde 73 ülkedeki şirketlere düşük miktarlarda ortak olarak riski dağıtmaya çalışmış: “Norveç  petrol fonu dünyanın en büyük fonlarından biridir. Yatırımlar, (...) geniş bir şekilde maruz kalmak ve iyi  bir risk çeşitliliği sağlamak için çoğu pazar, ülke ve para birimine yayılmıştır. Fonun büyük kısmı, şirketlerde mülkiyet hissesi olan özkaynaklara yatırılmaktadır. Diğer bir kısım, hükümetlere ve şirketlere  borç veren bir tür tahvillere, son bir dilim ise emlâklara yatırılmaktadır.” (Kaynak: nbim.no/)

Akıl için yol birdir: Kim olursa olsun. Yarının imkânlarını bugün için, bizim için harcayanlara itiraz etmeliyiz. Çocuklarımızın, torunlarımızın ‘yarın’larını israf etme hakkımız yok. İdarecilerimizi, günübirlik, geçici harcamalar konusunda uyaralım ve geleceğe yatırım için teşvik edelim...

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zamlar bunaltıyor

    İsrail'deki protestolarda 47 polis yaralandı

    Whatsapp sağlığa yararlı mı?

    Bütçe açığı, resmî hedefin 2 katı olacak

    Mültecilere yönelik nefret söylemi çok tehlikeli

    İsrail yangını körüklüyor

    1,5 milyon sığınmacıya yer yok

    Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşlarının greviyle ilgili açıklama

    Rus araştırma gemisindeki yangında 14 denizci öldü
    📷

    Günün merhamet haberi Bingöl'den

    İklim değişikliği ekmeği de vuracak

    Saray ödeneğinin iki katını harcadı

    Madımak’ın acısı hâlâ taze

    Demokratlık birleştirdi

    Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz

    Hafter'e bağlı güçlerin elinden çıkan silahlara ilişkin önemli gelişme

    Tek Özgür Basın Koalisyonu'ndan Cemal Kaşıkçı vurgusu

    İran'a çağrı: Duygularınıza yenilmeyin

    Irak'ın kuzeyine hava harekatı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ergenekon dersleri
    Genel

    Zamlar bunaltıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Partilerin, hükûmetlerin ömür müddeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdil YILDIRIM

    Mahkûmlar karanlığa mahkûm olmasın
    Sebahattin YAŞAR

    Helâl dairesi ve düğünlerimiz
    Mustafa ORAL

    Hazret-i Hatice bütün kadınlara rehberdir
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân âyetlerinin tazeliği
    Cevher İLHAN

    “S-400 yaptırımları” muamması
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İki medeniyet iki kadın modeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.