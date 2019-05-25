Gençlerin umudunu kim kırdı?

Ülkemizin bir eğitim meselesi var ve gençlik meselesini de bundan ayrı düşünemeyiz.

23 Nisan 2019’daki bir gençlik programında “Hedefinizde ne var?” diye sorulan lise öğrencisi, “Almanya’da üniversite okumak ve belki Almanya vatandaşı olmak” diye cevap vermişti ve durum şok etkisi meydana getirmişti.

Elbette hem şok edici hem de şaşırtıcı bir cevaptı, ama bu cevap yılların birikiminin bir neticesi olarak görülmeli. Yapılan bir araştırmada her dört gençten birinin başka ülkeye yerleşmek istediği sonucu çıkmış ki kanaatimize göre bu nisbet çok daha fazladır. Hatta bu haberi duyunca, espri ile karışık; “Hayır, her dört gençten beşi yabancı ülkeleri tercih eder” diyenler de olmuştu. Üzücü, ama karşı karşıya olduğumuz gerçek tablo budur.

Türkiye’deki gençlerin durumu geniş bir araştırmaya konu olmuş. Habitat Derneği, 2017 yılında başlattığı ‘Gençlerin İyi Olma Hali Raporu’nun ikincisini kısa süre önce kamuoyu ile paylaşmış. Rapor, Türkiye’de şehirlerde yaşayan gençlik nüfusunu temsil eden 16 ilde, 18-29 yaş arasında 1.214 gencin katılımıyla hazırlanmış.

İfade edildiğine göre 6-18 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan araştırmada fikri sorulan gençlerden her dört gençten biri başka ülkelere yerleşip orada eğitim görmek ya da çalışmak istiyor. Araştırma sonuçları 2017 yılı neticeleriyle kıyaslandığında, gençlerin memnuniyetinde yüzde 71’den yüzde 60’a doğru 11 puanlık bir azalma ortaya çıkmış. Aynı şekilde gelecekten umutlu olduklarını belirtenlerin oranı da yüzde 67’den yüzde 55’e düşmüş. Gençlerin yarısı, yaşadıkları yerlerde yeterli iş imkânının olmadığından şikâyetçi. Aynı araştırmaya göre iş bulmak iyice zorlaşmış durumda.

Yine araştırmaya göre gençlerin 28’i, gelecekle ilgili planlarını erteliyor. Araştırmayı yapan Infakto RW araştırma şirketi ortaklarından Emre Erdoğan, gençlerin geleceğe dair daha umutsuz olmalarının iş bulamamalarıyla yakından alâkalı olduğunu kaydetmiş. Dr. Emre Erdoğan, “(Gençler) İş aramak için tanıdık gerektiğini düşünüyorlar; kurumsal dünyada iş aramayı bilmiyorlar. İş dünyasında yer edinmek için yeni beceriler konusunda bilgili değiller. Yurt dışında gelecek hayali kurmalarının temel sebebi ise Türkiye’de özgürlükler ve yaşam tarzı konusundaki algıları” demiş.

128 sayfada özetlenen araştırma derneğin sitesinde yayınlanmış durumda. (http://habitatdernegi.org) Bu araştırmayı Türkiye’deki gençlerin durumunu merak eden herkesin incelemesinde fayda var. Bazı idareciler gerçekleri görmek istemese de gençlerin umutlarının kırıldığı anlaşılıyor. İmkânı olan hemen herkesin başka ülkelere gitmek istemesi acaba sevinilecek bir durum mudur? Hani ‘tersine beyin göçü’ yaşanacak, dünyadaki ilim adamları ülkemize gelecekti?

Türkiye hak, hukuk ve adalet noktasında samimî adımlar atarsa mutlaka karşılığını alır ve o zaman gerçek anlamda bir cazibe merkezi olur. Gençlerin başka ülkeleri tercih etmesindeki sebebin “Türkiye’de özgürlükler ve yaşam tarzı konusundaki algıları” olarak açıklanması tasadüf olabilir mi?

Hak, hukuk ve adalet çağrılarına kimse kulak tıkamasın. “Ne alâkası var. Yabancı ülkeler daha haksız, daha hukuksuz” diye kendimizi yanıltmayalım. İnsanlar ve bilhassa gençler dünyanın neresinde neler yaşandığını yakından takip ediyor. Yanlış politikalarda ısrar edilmeye devam edilirse ‘beyin göçü’ daha da hızlanır ve tedavi etmek iyice zorlaşır.

Türkiye’yi idare edenler “Ne ettik de gençler bu hale geldi” diye iyice düşünmeli...