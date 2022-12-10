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10 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Hukuk ve ekonomi kol kola

Faruk ÇAKIR
10 Aralık 2022, Cumartesi
Geçen günlerde Konya’da düzenlenen ‘Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları’ toplantısında ekonomi kadar ve belki daha fazla ‘hukuk’ konuşulmuş.

Çünkü hukuk ve adaletin iyi işlemediği bir yerde ekonomi de düzgün işlemez. Bu mesele belki bin defa gündeme geldiği halde, Türkiye’yi idare edenlerin meseleye başka pencereden bakması nasıl yorumlanabilir?

Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu ve Konya İş Kadınları Derneği Başkanı Güliz Arıkoğlu şöyle demiş: “Yargının bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü ve ileri demokrasiyi; güçlü ekonominin ve yüksek refahın olmazsa olmaz şartı olarak görüyor, geliştirmek için fikirler ve çözüm önerileri üretiyoruz.”

Türk lirasının değer kaybı, yüksek enflasyon, artan borç ve finansmana erişim sorunlarını aşmanın ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayarak refahımızı kalıcı artırmanın ilk ve en önemli yolu ileri bir hukuk devleti ve demokrasinin olduğuna dikkat çeken Arıkoğlu şunları da söylemiş: “2000’li yılların başlarındaki demokratikleşme adımlarımız ve sağlıklı finans yönetimi, ülkemize orta demokrasi ve orta gelir tuzaklarını aşma ümidi verdi. Ancak 2011 yılından sonra yaşadığımız kısırdöngüler sonucunda ülkemiz orta gelir ve orta demokrasi tuzaklarına takılı kaldı.”

KONSİAD Başkanı Ali Kaya da, hukuka yapılan yatırımla beraber ekonominin de büyümesine katkı sağlanacağını dile getirerek, “Biz yatırımcılar olarak büyük şirketler yönetiyoruz burada sorunlarla karşılaşıyoruz hukuktaki uzlaşma yoluyla birçok şeyi halledebiliriz” demiş.

TOBB Etü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay da şöyle donuşmuş: “Temel sorunumuz zengin ülkelerle aramızdaki gelir farkının kapanmaması. Burada hukuk sistemi devreye giriyor. (...) Önemli konulardan birisi de eğitimdir. Bizim eğitim düzeyimiz orta ikiden terk. Beşeri sermayeye göre 2018 verisinde Çin birinci Türkiye 40. durumda. 2021 verilerine göre ise Hukukun egemenliğini Kore ile karşılaştıracak olursak, Türkiye yüzde 36.5 Kore ise yüzde 84.6 yani burada sıfıra doğru gittikçe çözümler kötüleşiyor. Üzülerek söylüyorum, bu verilere göre bizim ikinci ligte olmamız çok şaşırtıcı bir şey değil.”

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün’ün tespitleri de şöyle: “Mahkemelerin bize kaliteli hizmet vermesi gerekiyor ki bir yargıcın karar verdiği karardan dolayı başka bir yere tayin edildiği durumda hepimiz o mahkemenin kapısına gidip o adamı savunmalıyız. Ama şimdi ne avukatı savunabilecek durumdayız ne de mahkemeleri savunacak durumdayız. Tam tersine diyoruz ki bu mahkemedekileri hizaya sokar mısın diyoruz çünkü mahkemeler kaliteli hizmet veremiyor. Bizim kaliteli hizmet istediğimiz insanları iyi bir kariyer gelişimine tabii tutmamız gerekiyor. (…) Onun için bir insanın 30 yaşına kadar yargıda önemli görevler yapmaması lazım. ‘Çocuk hakimler’ diye bir terim bizim dilimize yerleşti, bizim bir an önce bu terimden kurtulmamız lazım. Hukukçuların eğitim üyelerini kendi içlerinden yetiştirmeleri lazım. Bir taraftan kariyerlerini geliştirirken bir taraftan da öğretim üyeleri ve toplumun en saygın insanlarını yetiştirmemiz lazım.” (ekonomim.com, 30 Kasım 2022)

“Ekonomi düzelsin” demeden önce “Hukuk ve adalet sistemi düzelsin” demek gerekir vesselam.

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