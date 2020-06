Huzur için kaç tavsiye yeter?

Yıllar geçse de insanlığın huzur arayışı bitmiyor.

Daha huzurlu ve mutlu olmak için de çeşitli tavsiyeler yapılıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu da 10 ana başlıkta toplam 100 ‘öneri’ sıralamış. Yine kendi ifadesiyle bu önerilerin tamamı ‘alıntı.’ Yani başkalarına ait tavsiyeler derlenmiş, toplanmış ve listelenmiş.

Biz de bu tavsiyelerden bir seçme yapıp istifade edilmesi için paylaşalım. Bakalım kaç ‘öneri’ çıkacak: Birinci bölüm: Az ve öz ye. Yaşın ilerledikçe lokmalarını azalt, adımlarını çoğalt. Yavaş ye, hızlı yürü. Zeytinyağı ve tereyağına öncelik ver. Yoğurt, yumurta ve balıktan vazgeçme. Kahveyi değil çayı sev, ikisini de kararında tüket. Bakliyat, sebze ve meyveyi ihmal etme. Yeşillikleri ve baharatı ciddiye al.

İkinci bölüm: Şekerden, undan, tuzdan ve kızarmış yağdan uzak dur. Güvenli ve mineral zengini su iç.

Yemekte su içme. Suyu oturarak ve ılık iç. Suyuna portakal veya limon dilimleri, rendelenmiş turunçgil kabuğu ekle. Akşamları az ve erken saatte ye. İki öğünle beslenmeyi dene. Sofradan biraz aç kalk.

Üçüncü bölüm: Ev yemeklerini tercih et. Sofranı kalabalık tut, masanı (ailen ve dostlarınla) büyüt.

40’lı yaşlardan sonra et değil ot (bitkisel) ağırlıklı beslen, aslan değil kuzu ol. Tabiî, tam ve yerel besinleri tercih et. Her gün mutlaka yürü.

Dördüncü bölüm: Mümkünse her gün 15-20 dakika güneşlen. Erken yat, erken kalk. Duâsız, dileksiz ve şükürsüz yatağa girme. Stresten uzak dur. İşe evini, eve işini götürme.

Beşinci bölüm: Yüzünden gülümsemeyi eksik etme. Gamlı, kederli olma. Kendini, işini, eşini ve aileni çok sev. Aileni, ilişkilerini sağlam ve büyük tut. Arkadaşsız, dostsuz, komşusuz kalma. Evlen, mümkünse çocuk sahibi ol.

Altıncı bölüm: Gereksiz ilâç kullanma. Manevî şifaya zaman ayır. Sıkıntılarını paylaşabileceğin insanlarla dost, arkadaş ol. Yaşlanmaktan korkma, yaşlılıkla kavga etme. Mutlak sonu kabullen. Sadece sevince değil kedere de ortak ol.

Yedinci bölüm: İnsaflı, hoşgörülü, gani ruhlu biri ol. İncinme, incitme. İhtiraslı olma.

Az konuş, çok dinle; anlatan değil, dinleyen ol. Unutmayı ve barışmayı bil.

Sekizinci bölüm: Öfke, kin ve küskünlük yükünü taşıma. Kâinattaki her şey ve herkese saygılı ol, değerini bil. Geleceği görmek için geçmişe bak. Yaşın elliyi geçmişse “Durma”, “Düşme”, “Üşütme” üçlüsünü unutma. Huzurun en etkili ilâç olduğunu aklından çıkarma. Eşyaya bağlanma, eksilmekten korkma.

Dokuzuncu bölüm: Tartışma, tartışsan bile uzatma ve abartma. Bugünü, bu anı, şimdiyi yaşa.

Geçmişi geçmişte bırak, geleceğe umutla bak. Eleştiride kıskanç, övgüde cömert ol. Hoş sohbet biri ol. Sıradan ve sade kal. Kıskanma! Manevî zenginliğini çoğalt.

Onuncu bölüm: “Bu da geçer” de. Evinden, köyünden, şehrinden ve ülkenden kopma. Oku, yaz, gez, dolaş, izle, yeni şeyler öğrenmeyi asla bırakma. Modern tıbba inan, ama geleneksel tıbbı pas geçme.

Zamanın ve sabrın en iyi ilâç olduğunu unutma. (Hürriyet, 1 Ocak 2020)

Esasında sıralanan bu tavsiyelerin çoğu âlimlerin tavsiyeleriyle de örtüşür. Bilmana hadis-i şerifleri hatırlatan tavsiyeler yok mu? “Fıtrat dini İslâm”ın tavsiyelerini yaşayanlar tam huzura kavuşurlar inşallah.