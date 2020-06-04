"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Huzur için kaç tavsiye yeter?

Faruk ÇAKIR
04 Haziran 2020, Perşembe
Yıllar geçse de insanlığın huzur arayışı bitmiyor.

Daha huzurlu ve mutlu olmak için de çeşitli tavsiyeler yapılıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu da 10 ana başlıkta toplam 100 ‘öneri’ sıralamış. Yine kendi ifadesiyle bu önerilerin tamamı ‘alıntı.’ Yani başkalarına ait tavsiyeler derlenmiş, toplanmış ve listelenmiş.

Biz de bu tavsiyelerden bir seçme yapıp istifade edilmesi için paylaşalım. Bakalım kaç ‘öneri’ çıkacak: Birinci bölüm: Az ve öz ye. Yaşın ilerledikçe lokmalarını azalt, adımlarını çoğalt. Yavaş ye, hızlı yürü. Zeytinyağı ve tereyağına öncelik ver. Yoğurt, yumurta ve balıktan vazgeçme. Kahveyi değil çayı sev, ikisini de kararında tüket. Bakliyat, sebze ve meyveyi ihmal etme. Yeşillikleri ve baharatı ciddiye al.

İkinci bölüm: Şekerden, undan, tuzdan ve kızarmış yağdan uzak dur. Güvenli ve mineral zengini su iç.

Yemekte su içme. Suyu oturarak ve ılık iç. Suyuna portakal veya limon dilimleri, rendelenmiş turunçgil kabuğu ekle. Akşamları az ve erken saatte ye. İki öğünle beslenmeyi dene. Sofradan biraz aç kalk.

Üçüncü bölüm: Ev yemeklerini tercih et. Sofranı kalabalık tut, masanı (ailen ve dostlarınla) büyüt.

40’lı yaşlardan sonra et değil ot (bitkisel) ağırlıklı beslen, aslan değil kuzu ol. Tabiî, tam ve yerel besinleri tercih et. Her gün mutlaka yürü.

Dördüncü bölüm: Mümkünse her gün 15-20 dakika güneşlen. Erken yat, erken kalk. Duâsız, dileksiz ve şükürsüz yatağa girme. Stresten uzak dur. İşe evini, eve işini götürme.

Beşinci bölüm: Yüzünden gülümsemeyi eksik etme. Gamlı, kederli olma. Kendini, işini, eşini ve aileni çok sev. Aileni, ilişkilerini sağlam ve büyük tut. Arkadaşsız, dostsuz, komşusuz kalma. Evlen, mümkünse çocuk sahibi ol.  

Altıncı bölüm: Gereksiz ilâç kullanma. Manevî şifaya zaman ayır. Sıkıntılarını paylaşabileceğin insanlarla dost, arkadaş ol. Yaşlanmaktan korkma, yaşlılıkla kavga etme. Mutlak sonu kabullen. Sadece sevince değil kedere de ortak ol.

Yedinci bölüm: İnsaflı, hoşgörülü, gani ruhlu biri ol. İncinme, incitme. İhtiraslı olma.

Az konuş, çok dinle; anlatan değil, dinleyen ol. Unutmayı ve barışmayı bil.

Sekizinci bölüm: Öfke, kin ve küskünlük yükünü taşıma. Kâinattaki her şey ve herkese saygılı ol, değerini bil. Geleceği görmek için geçmişe bak. Yaşın elliyi geçmişse “Durma”, “Düşme”, “Üşütme” üçlüsünü unutma. Huzurun en etkili ilâç olduğunu aklından çıkarma. Eşyaya bağlanma, eksilmekten korkma.

Dokuzuncu bölüm: Tartışma, tartışsan bile uzatma ve abartma. Bugünü, bu anı, şimdiyi yaşa.

Geçmişi geçmişte bırak, geleceğe umutla bak. Eleştiride kıskanç, övgüde cömert ol. Hoş sohbet biri ol. Sıradan ve sade kal. Kıskanma! Manevî zenginliğini çoğalt.

Onuncu bölüm: “Bu da geçer” de. Evinden, köyünden, şehrinden ve ülkenden kopma. Oku, yaz, gez, dolaş, izle, yeni şeyler öğrenmeyi asla bırakma. Modern tıbba inan, ama geleneksel tıbbı pas geçme.

Zamanın ve sabrın en iyi ilâç olduğunu unutma. (Hürriyet, 1 Ocak 2020)

Esasında sıralanan bu tavsiyelerin çoğu âlimlerin tavsiyeleriyle de örtüşür. Bilmana hadis-i şerifleri hatırlatan tavsiyeler yok mu? “Fıtrat dini İslâm”ın tavsiyelerini yaşayanlar tam huzura kavuşurlar inşallah.

Okunma Sayısı: 1495
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hafter cephesinden ateşkes çağrısı, Libya hükümetinden ilk tepki

    Endonezya'da endişelendiren vaka artışı

    ABD'de son 24 saatte 41 bin 927 yeni vaka!

    Ahmet Davutoğlu: Hiçbir partiye ön yargılı yaklaşmayız

    Michael Jordan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağışladı

    Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması

    İstanbul'da uzun süre sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu

    Libya ordusundan yeni operasyon

    İran'da koronavirüs nedeniyle 75 ölüm daha

    G20, koronavirüsle mücadele için 21 milyar dolar aktaracak

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 6 milyon 860 bini aştı

    Trump, Washington Belediye Başkanına yüklendi

    Toyota Türkiye'de 800 kişiye ilave istihdam sağlayacak

    Almanya'daki 10 bine yakın ABD askeri geri çekilecek

    Libya'ya yönelik silah ambargosu 1 yıl uzatıldı

    Trump'tan aşı açıklaması

    Afrika'da koronavirüs nedeniyle 159 ölüm daha

    Doğal gaz ithalatı geçen yıl yüzde 10 düşüş gösterdi

    Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayasofya...
    Genel

    Hukukta keyfilik son bulsun
    Ahmet BATTAL

    Dindar kılıklı otokrat iktidar ve Ayasofya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Şimdiye kadar niye dinlemediniz?
    Cevher İLHAN

    Hangi aile “19 bin 249 lira destek” aldı?
    Osman ZENGİN

    “Kutlular, aynı kaptan yemek yedirmiyor.”
    Sebahattin YAŞAR

    Ehl-i imanın yanlışı yüzünden zarar İslâm’a geliyorsa
    Genel

    Yasakta ‘tek adamlık’ tartışması
    Genel

    Musîbetler duâ ve ibadet vakitleridir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.