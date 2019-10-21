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21 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İslâm dünyasının derdi çok

Faruk ÇAKIR
21 Ekim 2019, Pazartesi
Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin İslâam dünyasının dertlerini dile getirip çarelerini de gösterdiği mühim bir tesbiti, değişik vesilelerle ve değişik ifadelerle de olsa sürekli gündeme geliyor. İstanbul’da düzenlenen iki ayrı toplantıda doğrudan olmasa da dolaylı olarak bu tesbitler dile getirilmiş.

Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen 3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dinî Liderler Zirvesi’nde, katılan bütün dinî liderleri adına açış konuşmasını yapan Somali Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Şeyh Nur Muhammed Hasan, şöyle konuşmuş: “Afrika denildiğinde üç husus akla geliyor. Bir tanesi katliâm, diğeri fakirlik, öbürü açlık. Bizim Cenab-ı Allah’tan amacımız Afrika’yı bu üç olgudan çıkartıp hayır ve yardımlaşma konusunda da zikredebilmek. Müslüman, coğrafî bağlamda Müslüman, kardeşinden uzak olsa dahi her zaman onunla var olan bir bağa sahiptir. Çünkü duyguları ortaktır, çıkarları ortaktır. Aynı şekilde maalesef musîbetler ve belâlar da ortaktır. Bizler Müslümanlar olarak iman bağından dolayı, kan bağından daha güçlü bağlarla birbirimize bağlıyız.” 

Burada sıralanan “Bir tanesi katliâm, diğeri fakirlik, öbürü açlık” tesbiti; Bediüzzaman’ın; “Bizim düşmanımız cehalet, zarûret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz” orijinal bakış açısını hatırlatmıyor mu?

Somali Vakıflar ve Din İşleri Bakanı’nın yaptığı şu beyanı da önemli: “Peygamber Efendimiz (asm) şöyle demektedir, Müslümanlar birbirine bağlılıklarında, sevgisinde tek bir beden gibidirler. O bedenin herhangi bir organı zarar gördüğünde bedenin geri kalanı da aynı acıyı hisseder. Eğer bizler kalplerimizi bir araya getirebilirsek, azmimizi güçlendirirsek ve samimî davranırsak inanın Afrika Kıt’asındaki Müslümanların çekmiş olduğu ıztırapları ve sıkıntıları ortadan kaldırabiliriz.” (AA, 19 Ekim 2019)

Cehalet, fakirlik ve ihtilâflara dikkat çeken bir konuşma da “II. Aile Hayatı Konferansı”nda dile getirilmiş. Lübnan Ghirass Toplum Gelişimi Kurumu ve İHH İnsanî Yardım Vakfı’nın birlikte düzenlediği konferansta konuşan AKP Sinop Milletvekili ve Lübnan Dostluk Grubu Başkanı Nazım Maviş şöyle demiş: “Burada ortak bir duyarlılığı inşa ediyoruz. Hepsinden önemlisi ümmet olarak kendi sorunlarımızı kendi başımıza konuşuyoruz. Cehaletle, fakirlikle ve tefrika ile mücadele etmemiz lâzım. İslâm coğrafyasında çok büyük dramlar yaşanıyor. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Müslüman kimliğimizle hareket ettiğimiz takdirde teröre, çatışmaya hep birlikte ‘dur’ diyebileceğiz. 100 yıldır maruz kaldığımız bu dram karşısında maalesef ki merkezde aile bulunuyor. Bu yıkımın da en büyük yükünü kadınlar taşımak zorunda kalıyor. Biz artık kadınlarımızın dul, çocuklarımızın ise yetim ve öksüz kalmasını istemiyoruz.” (Yeni Asya, 20 Ekim 2019)

“Cehaletle, fakirlikle ve tefrika ile mücadele etmemiz lâzım” tesbiti, Bediüzzaman’ın yıllar önce işaret ettiği “Üç düşman” değil mi? Tabiî ki bu mücadele ancak yine Said Nursî Hazretleri’nin işaret ettiği şekilde mümkündür: “Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.” (Tarihçe-i Hayat, s. 56)

Cehalet, fakirlik ve ihtilâfların ‘üç büyük düşman’ olarak zikredilmesi mecburen bu ‘düşman’lara karşı nasıl mücadele edilmesi icap ettiğini de gündeme taşıyacaktır. Hadiseler gösteriyor ki sadece Türkiye değil, İslâm dünyası da Risale-i Nur’daki reçetelere muhtaç. İnsanlık, Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nur eserlerine muhtaç vesselâm.

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