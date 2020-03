Korkuyu at, tedbiri al

Çin’den sonra koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya’da 300’ü aşkın doktor, dünyaya açık bir mektup yayınlamış ve dünya kamuoyuna; “Hükümetinizi hemen şimdi harekete geçmeye zorlamanızı rica ediyoruz” demişler.

Dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan İtalyan doktorların imzasıyla yayınlanan açık mektupta, virüsün bulaşma hızının bütün Avrupa ülkelerinde aynı olduğuna, sadece diğer ülkelerin İtalya’yı birkaç gün geriden takip ettiği ifadelerine yer verilmiş. İtalya’da tedbirlerin 8 günlük bir gecikme sonrası alındığına dikkat çekilen mektupta kısa görülebilecek bu gelişmenin İtalya’da toplam ölüm sayısının Çin’dekine nazaran inanılmaz bir artış göstermesi anlamına geldiği kaydedilmiş.

300 İtalyan doktorun imzasıyla yayınlanan açık mektubun bir kısmı şöyle: “Muhakkak bildiğiniz gibi, İtalya’da çok vahim bir koronavirüs salgını yaşıyor. Virüsün, ortaya çıkışının ardından geçen 3 hafta gibi kısa bir sürede 10.000 kişiye bulaştı. Elimizdeki verilere göre, hastaların yüzde 10 kadarı yoğun bakıma veya yarı-yoğun bakım yardımına ihtiyaç duyuyor ve hastaların yüzde 5’i ölüyor. Öyle trajik bir durumdayız ki, İtalya’nın Lombardiya eyaletinin en zengin bölgesi, sahip olduğu en yüksek kalitede ve en iyi şekilde işleyen sağlık sistemine rağmen şu an neredeyse tam kapasiteyle çalışmak durumunda ve çok yakında yeni Covid-19 hastalarına bakmak çok zor hâle gelecek. Virüs, son hızda yayılmaya devam ederek, bulaştığı kişi sayısını ortalama 2,4 gün gibi son derece kısa bir sürede ikiye katlıyor.

“İtalya’nın gösterdiği bu 8 günlük gecikme, her ne kadar kısacık bir gecikme gibi gözükse de, İtalya’da toplam ölüm sayısının Çin’dekine nazaran inanılmaz bir artış göstermesi anlamına geldi. İlk vak’aların ortaya çıktığı zamandaki bu düşük rakamlar, virüsün patlak verdiği ilk dönemde hemen her ülkede aynı şekilde seyrediyor. Benzer şekilde, yalnızca insanların büyük kalabalıklar halinde bir araya gelmesine kısıtlama getirmek de yeterli bir çözüm değil. Bilim dünyasının mensupları olarak sizlerden, virüsü aktif şekilde durdurmak için hükümetinizi hemen şimdi harekete geçmeye zorlamanızı rica ediyoruz! Bir hayat memat meselesiyle karşı karşıya olduğumuz için, her dakika olağanüstü öneme sahip. Zaman kaybetmeyin!” (birgun.net, 15 Mart 2020)

İtalya’daki doktorların da işaret ettiği üzere vaktinde alınmayan tedbir büyük mağduriyetlere yol açabilir. Tabiî ki burada önemli olan ‘koronafobi’ tuzağına düşmeden gerekli tedbirleri almak olmalı. Korku yaygınlaşırsa tedbirler de işe yaramaz hâle gelir. Her meselede olduğu gibi burada da korku ile tedbir arasındaki dengeyi iyi kurmak icap eder. Hayatı yaşanmaz hâle getirecek şekilde korkunun yayılması da zararlıdır, “Bize bir şey olmaz” anlayışıyla gerekli tedbirleri almamak da ağır faturalara sebep olur.

Bu noktada idareci ve uzmanların sorumluluğu katlanarak artmaktadır. Sağlık uzmanlarının kendi aralarında ihtilâfa düşmesini akla getiren tavırlar vatandaşın kafasının karışmasına yol açar. Dolayısıyla koronavirüse karşı nasıl bir yol takip edileceği net olarak ortaya konulmalı ve tedbirler de buna göre alınmalı. Televizyonlarda açıklama yapan uzmanlar çok dikkatli olmalı. Bu noktada yapılacak bir hatanın faturasını bir kişi değil, binlerce kişi öder, Allah muhafaza...

Tedbirli ve kararlı olarak hem korkulara hem de virüslere karşı mücadele devam etmeli vesselâm.