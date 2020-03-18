"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Korkuyu at, tedbiri al

Faruk ÇAKIR
18 Mart 2020, Çarşamba
Çin’den sonra koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya’da 300’ü aşkın doktor, dünyaya açık bir mektup yayınlamış ve dünya kamuoyuna; “Hükümetinizi hemen şimdi harekete geçmeye zorlamanızı rica ediyoruz” demişler.

Dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan İtalyan doktorların imzasıyla yayınlanan açık mektupta, virüsün bulaşma hızının bütün Avrupa ülkelerinde aynı olduğuna, sadece diğer ülkelerin İtalya’yı birkaç gün geriden takip ettiği ifadelerine yer verilmiş. İtalya’da tedbirlerin 8 günlük bir gecikme sonrası alındığına dikkat çekilen mektupta kısa görülebilecek bu gelişmenin İtalya’da toplam ölüm sayısının Çin’dekine nazaran inanılmaz bir artış göstermesi anlamına geldiği kaydedilmiş.

300 İtalyan doktorun imzasıyla yayınlanan açık mektubun bir kısmı şöyle: “Muhakkak bildiğiniz gibi, İtalya’da çok vahim bir koronavirüs salgını yaşıyor. Virüsün, ortaya çıkışının ardından geçen 3 hafta gibi kısa bir sürede 10.000 kişiye bulaştı. Elimizdeki verilere göre, hastaların yüzde 10 kadarı yoğun bakıma veya yarı-yoğun bakım yardımına ihtiyaç duyuyor ve hastaların yüzde 5’i ölüyor. Öyle trajik bir durumdayız ki, İtalya’nın Lombardiya eyaletinin en zengin bölgesi, sahip olduğu en yüksek kalitede ve en iyi şekilde işleyen sağlık sistemine rağmen şu an neredeyse tam kapasiteyle çalışmak durumunda ve çok yakında yeni Covid-19 hastalarına bakmak çok zor hâle gelecek. Virüs, son hızda yayılmaya devam ederek, bulaştığı kişi sayısını ortalama 2,4 gün gibi son derece kısa bir sürede ikiye katlıyor.

“İtalya’nın gösterdiği bu 8 günlük gecikme, her ne kadar kısacık bir gecikme gibi gözükse de, İtalya’da toplam ölüm sayısının Çin’dekine nazaran inanılmaz bir artış göstermesi anlamına geldi. İlk vak’aların ortaya çıktığı zamandaki bu düşük rakamlar, virüsün patlak verdiği ilk dönemde hemen her ülkede aynı şekilde seyrediyor. Benzer şekilde, yalnızca insanların büyük kalabalıklar halinde bir araya gelmesine kısıtlama getirmek de yeterli bir çözüm değil. Bilim dünyasının mensupları olarak sizlerden, virüsü aktif şekilde durdurmak için hükümetinizi hemen şimdi harekete geçmeye zorlamanızı rica ediyoruz! Bir hayat memat meselesiyle karşı karşıya olduğumuz için, her dakika olağanüstü öneme sahip. Zaman kaybetmeyin!” (birgun.net, 15 Mart 2020)

İtalya’daki doktorların da işaret ettiği üzere vaktinde alınmayan tedbir büyük mağduriyetlere yol açabilir.  Tabiî ki burada önemli olan ‘koronafobi’ tuzağına düşmeden gerekli tedbirleri almak olmalı. Korku yaygınlaşırsa tedbirler de işe yaramaz hâle gelir. Her meselede olduğu gibi burada da korku ile tedbir arasındaki dengeyi iyi kurmak icap eder. Hayatı yaşanmaz hâle getirecek şekilde korkunun yayılması da zararlıdır, “Bize bir şey olmaz” anlayışıyla gerekli tedbirleri almamak da ağır faturalara sebep olur.

Bu noktada idareci ve uzmanların sorumluluğu katlanarak artmaktadır. Sağlık uzmanlarının kendi aralarında ihtilâfa düşmesini akla getiren tavırlar vatandaşın kafasının karışmasına yol açar. Dolayısıyla koronavirüse karşı nasıl bir yol takip edileceği net olarak ortaya konulmalı ve tedbirler de buna göre alınmalı. Televizyonlarda açıklama yapan uzmanlar çok dikkatli olmalı. Bu noktada yapılacak bir hatanın faturasını bir kişi değil, binlerce kişi öder, Allah muhafaza...

Tedbirli ve kararlı olarak hem korkulara hem de virüslere karşı mücadele devam etmeli vesselâm.

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adaletin kör noktası: Gizli şahit

    Ekonomiyi de vuracak

    Dünya ekonomisi için büyük bir sınav

    ABD ekonomisi durgunlaşabilir

    Kızılay’dan yaşlı ve kronik hastalara market alışverişi

    İtalya'da ölü sayısı 2503'e yükseldi

    Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor

    OHAL ilan edileceği söylentilerine ilişkin açıklama

    Liderler zirvesi telekonferansla gerçekleşti

    Çağrı merkezlerinde risk

    İYİ Parti'den 'koronavirüs' çağrısı

    'Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız'

    Oturma eylemine 2 aile daha katıldı

    Emlakta hareketlenme sürüyor

    Askeri okullar 13 Nisan'a kadar tatil edildi

    Avrupa’dan dönen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi

    İmamoğlu pazar yerlerini görüşecek

    İki ülkede daha OHAL

    Davutoğlu alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı

    CHP'den 'Cezaevlerindeki çocuklar tahliye edilsin' çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Derslerimiz ne olacak?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cuma’sız-cemaatsiz camiye kader niye fetva verdi?
    Genel

    Adaletin kör noktası: Gizli şahit
    Risale-i Nur'dan

    Belâların istilâsı, bazı duâların hususî vaktidir
    Genel

    Ekonomiyi de vuracak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Korkuyu at, tedbiri al
    Ahmet BATTAL

    YÖK’ü ilânen arıyoruz
    Hasan GÜNEŞ

    Maddî ve manevî virüsler
    Hasan ŞEN

    Binlerce şehit şimdi uykuda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.