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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

Kur’an ve sünnete göre yaşa

Faruk ÇAKIR
30 Ocak 2024, Salı
Alman asıllı Müslüman Wolf Dieter Ahmed Aries’in 22 Ocak 2024 tarihinde vefat ederek ebedi aleme göçtüğünü öğrendik.

1953 yılında Müslüman olduktan sonra İslamın daha iyi anlaşılması için çalışmalar yapan, Risale-i Nur programlarına katılan Wolf D. Ahmed Aries, 1938 yılında Hannover’de doğmuş. Müslüman olduktan sonra 70 yılı aşkın bir süre boyunca İslamı tanıtma çalışmalarına devam etmiş ve 1980 yılından bu yana da İslami konularda Paderborn, Kassel ve Bielefeld üniversitelerinde dersler vermiş. Münster Üniversitesi Dinlerarası Araştırmalar Merkezi danışma kurulu üyeliğinde de bulunan Aries, Risale-i Nur eserlerinin Almancaya tercümesine editör olarak destek vermiş bir isim.

Yıllar önce bir vesile ile yaptığımız Almanya ziyaretinde, Köln’de Wolf Ahmed Aries’i de ziyaret etmiş ve anlattıklarını (arkadaşların tercümesiyle) dinlemiştik.

İhtida edip Risale-i Nur eserlerini okuyanların bakış açıları her zaman ilgi çekici olmuştur. Onların yaptıkları tahliller bazen, ‘doğuştan talebe’ olanları dahi şaşırtabilir. Wolf D. Ahmed Aries’in, 2010’da Bediüzzaman Said Nursi’nin 50. vefat yıldönümü sebebiyle Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen “Çağın Tefsiri” adlı panelde yaptığı konuşma da bunlar arasında sayılabilir. İlgili haber gazetemizde genişçe yer aldığı üzere Aries, “Üstadın yolundan gitmeliyiz yani Müslüman olarak yaşamalıyız. Eğer buradaki Müslüman olmayanları etkileyecek bir şey varsa Said Nursi zamanında mahpusları etkileyen şeydir. O da Kur’an ve sünnete göre yaşamaktır” ifadelerini kullanmış. (Yeni Asya, 29 Ocak 2024)

“(Almanlar) Tarihlerindeki birçok şaheserler dahi kitaplıklarında hemen hemen hiç bulunmamaktadır. Risale Külliyatları ise aksine çok kişi tarafından okunmaktadır” şeklinde konuşan Aries, o toplantıda şunları da söylemiş: “Almanya’daki Müslümanlar olarak sekülerleşmiş bir toplumda yaşıyoruz. Gerçi son senelerde Almanya’da dine bir yöneliş var, ama bunun takva ve marifetullah ile bir alakası yok. Yani Allah’ın mucizesi olan şu kainat tarif edilirken üniversitelerde sadece tabiat ve tesadüfe yer verilir. Allah’ın eseri olduğundan bahsedilmez. Dolayısıyla 11’inci Sözde bahsi geçen Şükür Meselesi Almanya’da gündemde yok. Üniversitelerde kimse bu şükür kavramından bahsetmiyor. Bunları anlatırken kardeşlerimiz bana şunu soruyorlar ‘Ne yapabiliriz?’ Benim basit cevabım şu: Üstadın yolundan gitmeliyiz yani Müslüman olarak yaşamalıyız. Eğer buradaki Müslüman olmayanları etkileyecek bir şey varsa Said Nursi zamanında mahpusları etkileyen şeyin aynısıdır. O da Kur’an ve sünnete göre yaşamaktır. Üstadın bakış açısı bir şeyin zatında güzel olmayıp Allah tarafından güzel yaratılmış olmasıdır. Bu insanı Cenab-ı Hakkı zikretmeye yöneltir. İbadetleri ve namazları kılmanın sebebi de burada yatıyor. Onun için Üstad Hazretleri insanlara ibadeti hatırlatıp teşvik ediyor. Yani Hz. Üstad bunu yaparak Hz. Peygamberin hayatı gibi yaşayıp onun sözlerini yerine getirmiş oluyor. Böyle yapmakla Said Nursi Hazretleri sadece kendi zamanındaki insanları değil, modern zamandaki insanları da etkilemiş oluyor. Demek ki dindarlık, iman sadece insanın içinde olan bir mesele değil. Ayrıca hayata geçirilmesi lazım. İbadet şeklinde görülmesi lazım.”

Merhum Wolf Ahmed Aries’in hatırlattığı üzere “Müslüman olarak ve Kur’an ve sünnete göre yaşamak”tan başka çare yok vesselam.

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