Onlar yaptı, biz de yapalım

Aile, gençlik ve çocuk gibi meseleler gündem önceliğini hak ettiği halde, ekseriyetle son sıralarda ele alınıyor. Elbette ciddi ekonomik ve siyasî krizler var, fakat aile, gençlik ve çocuk meseleleri de ihmale gelmez.

Esasında bütün sıkıntılar doğrudan ya da dolaylı olarak birbiriyle irtibatlıdır. Aile, gençlik ve çocuklarla ilgili meseleler konuşulurken eğitimi konuşmamak olur mu? Zaten ‘sağlam eğitim’ olsa çocuklarımız bu kadar tehlikelerle karşı karşıya kalır mıydı? Aynı şekilde ‘hak, hukuk ve adalet’ noktasına örnek gösterilen bir ülke olmuş olsak, ekonomimiz, siyasetimiz, eğitimimiz velhasıl başka pek çok konuda kriz yaşanır mıydı?

Sosyal medya bağımlılığı en başta çocuklarımız olmak üzere hepimizi esir almış durumda. Geçen gün, devlet dairesinde çalışan bir müdür, “Memurlarımıza iş yaptıramıyoruz. Çoğu vaktini cep telefonunda geçiriyor. Odasına giriyoruz, önünden geçiyor; haberleri bile olmuyor” benzeri serzenişlerini dile getiriyordu. Bu beyan, abartılı gelse de bir hakikate işaret etmiyor mu?

Sosyal medya esareti ve cep telefonu meselesi sadece ülkemizin derdi de değil. Pek çok dünya ülkesi bunu bir problem olarak görüyor ve çare arıyor. Çare arayan ülkelerden biri de Avustralya olmuş.

Avustralya’da 16 yaş altına getirilen sosyal medya yasağının Aralık 2025’te yürürlüğe girmesinin ardından yaklaşık 4,7 milyon çocuğa ait hesabın kapatıldığı bildiriliyor ki bu rakam hafife alınamaz.

İlgili haberde şu bilgiler var: “Avustralya’nın internet güvenliğinden sorumlu ‘eSafety’ Komisyonu, 10 Aralık 2025’te uygulamaya konulan yasağa ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, yasağın hayata geçirilmesinden bu yana sosyal medya platformlarında yaklaşık 4,7 milyon hesap devre dışı bırakıldı.

ABC News’ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese, açıklamasında, sosyal medya şirketlerinin yasaya uyum konusunda gösterdiği çabaların ‘teşvik edici’ olduğunu söyledi. İletişim Bakanı Anika Wells de kapanan hesap miktarını ‘büyük başarı’ olarak nitelendirdi. ABD’li teknoloji şirketi Meta, 12 Ocak’ta yasa kapsamında Avustralya’da yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını açıklamıştı. (Avustralya’da) Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde sebep olduğu olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.” (aa.com.tr, 16 Ocak 2026)

Tabiî ki yasaklamak tek başına bir çare değil. Bununla birlikte gençleri ‘doğru istikamet’e yönlendirecek meşgaleler bulmak icap eder. Avrupa ya da Avustralya bunu yapıyorsa benzer tedbirleri biz alamaz mıyız?

Esasında cep telefonu ya da sosyal medya esaretinin bu noktalara geleceğimiz belki de 10 yıl önceden biliniyordu. Buna rağmen gerekli tedbirlerin en başta alınmaması büyük hata. Neyse, zararın neresinden dönülse kâr kuralı gereği, bu ‘düşman’lara karşı kararlı ve doğru tedbirleri almakta gecikmeyelim.