"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Ortada israf var

Faruk ÇAKIR
21 Mayıs 2019, Salı
Dua, bereket ve ibaret ayı Ramazan’ın yarısını uğurladık. İnşallah bayrama ve bayramlara da kavuşuruz.

Ramazan ayı ibadet ayı olmasının yanında iftar davetleriyle de bilinir. İftar sofralarında asıl maksat, kolu  komşu, fakir ve fukaraya ikram etmek olmalı. Ne yazık ki son yıllarda iftar sofraları da asıl maksat ve mahiyetinden uzaklaşma istidadı gösteriyor.

İftar sofralarını en fenası da ‘israf sofrası’na dönmüş olanlarıdır. Ramazan ayı mahiyeti itibarıyla insanlara  iktisatlı yaşamayı, israf etmemeyi, aza kanaati öğrettiği halde iftar sofralarının tam tersi bir hal alması  hakikaten şaşırtıcıdır. Bu noktada hepimizin yapacağı ve yapması gerekenler vardır. Hadiseye sadece  ekmek israfı olarak da bakamayız. Allah muhafaza etsin; her türden israf her zaman kötüdür, ama bilhassa Ramazan’da israf edilmesi çok daha fenadır.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz da yaptığı açıklamada, israfın İslam dini açısından kabul  edilemez olduğunu hatırlatmış ve “İsraf; haddi aşmak demektir” şeklinde konuşmuş.

Değişik vakitlerde yapılan araştırmalarda Türkiye’de günlük 5 milyona yakın ekmeğin çöpe atıldığı ortaya çıkmıştı. Aynı araştırmalar Ramazan ayında israf edilen ekmek miktarında artış olduğunu göstermiş. Daha fazla tasarruf edilmesi gereken bir ayda, Ramazan ayında israf miktarının artması büyük bir çelişki değil  midir?

Üzülerek ifade etmek gerekir ki az çok hepimiz bu israf tuzağına düşüyoruz. Misafirlere ikram etmek  niyetiyle ihtiyaçtan fazla yemek yapılması israfa kapı aralayan bir durum. “Sahurda belki yetmez”  düşüncesiyle fazlaca alınan ekmekler de başka bir israf kapısı. Her sofrada taze ekmek bulundurma  alışkanlığı da başka bir yanlış.

İsrafı, “Allah’ın en sevmediği kul zaaflarından biri” olarak tarif eden İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz,  şöyle konuşmuş: “İsraf; Allah’ın verdiği nimetleri hak etmediğimiz şekilde telef etmek, başkalarının  haklarına zarar vererek yok etmek demektir. Bu hiç kabul edilebilir bir şey değildir. Cimrilik ne kadar kötü  bir vasıfsa, israf da o kadar kötü bir vasıftır. Allah’ın bize emanet olarak verdiği nimetlerden gereği gibi  istifade etmeliyiz. İstifade etmediklerimizi başka insanlarla paylaşmalıyız. Ama asla başkalarının istifade  edemeyeceği şekilde telef etmemeliyiz. Telef etmek; başkalarının hakkına girmek demektir. Çünkü bu  bizim emanetimiz ise ve kullanmayıp çöpe atmışsak bundan sorumluyuz. Çöpe atmadan önce de düşünmeli ve hak sahiplerini bularak onlarla paylaşmalıydık. İsrafın çok önemli kul hakkı olduğunu düşünüyorum. Allah’ın bize yüklediği emanetten kaçış ve ona ihanet olduğunu düşünüyorum. İsraf; haddi aşmak demektir. Kanaatsiz davranmak, Allah’ın verdiklerini hoyratça kullanmak demektir. Allah, bizleri böyle yanlışlardan muhafaza etsin.”

Karşımızda büyük bir israf tuzağı olduğuna göre buna karşı nasıl mücadele edeceğiz? Değişik vesilelerle ifade edilmeye çalışıldığı üzere bu mücadele için “İsrafı Önleme Bakanlığı” kurulsa belki de yeridir. İsraf  sadece yeme ve içme alışkanlıklarında değil, maalesef her sahada yaşanıyor. Biz yemek ve ekmek israfını  önlemeye çalışırken, Türkiye’yi idare edenler de daha büyük israf kalemlerine mani olmalıdırlar. 

İsrafa karşı ne ve nasıl yapılacağını tesbit için mutlaka hususi toplantılar, seminerler ya da kongreler  yapılmalıdır. İsrafı önleyebilirsek hem maddi hem de manevi olarak büyük faydalar sağlamış oluruz  vesselam.

Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İftar sofrası israf sofrası olmasın

    'Bu yalan bir haberdir'

    İsrail televizyonunun 'ateşkes' iddiaları yalanlandı
    📷

    Georgetown Üniversitesi’ndeki 32 yıllık mescit: Al-Amoodayn

    İşlenmiş gıdalar iştah açıyor

    Oruç tut, sıhhat bul

    Fenerbahçe Erzurum'dan 3 puanla döndü

    AKP gençlikten uzaklaşıyor

    40 yıllık pilotun feryadı

    Üreticide düştü, markette düşmedi

    ‘MB’nin kendine ait rezervi yok’

    İslamilik Endeksi’nde Türkiye 95. sırada

    İSKİ’de 874 makam aracını kim kullanıyor?

    Bakan Selçuk: Matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmek mümkün değil

    31 Mart bitti, beka söylemi kesildi

    AKP’li Ekinci: Beka söylemi kaybettirdi

    Trump'a 'İskender ve Cengiz Han' benzetmeleriyle karşılık verdi

    Şanlıurfa'daki terör operasyonuna ilişkin çok sayıda gözaltı

    Meteoroloji 12 şehri uyardı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi külâhlı tek adam rejimi
    Ali FERŞADOĞLU

    Ne bekliyorsunuz Allah aşkına!
    Genel

    'Bu yalan bir haberdir'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İftar sofrası israf sofrası olmasın
    Mehmet KARA

    İnsana bakınca partisi nasıl anlaşılır?
    Risale-i Nur'dan

    Hayırda israf, israfta hayır yoktur
    Hüseyin Şahinoğlu

    İman nuru ve temizlik
    Süleyman KÖSMENE

    İmanlı ihtiyarlığın güzellikleri
    Orhan GÜLER

    Bereket kalmadı, huzur kayıp

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.