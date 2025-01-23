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23 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Sadece otel mi yandı?

Faruk ÇAKIR
23 Ocak 2025, Perşembe
Bolu, Kartalkaya’daki otel yangınında acaba sadece ‘otel’ mi yandı; yoksa cemiyeti ayakta tutan temel direkler de mi yanmış oldu?

Türkiye 21 Ocak 2024 Salı günü en acı günlerinden birini yaşamış oldu. Okulların ara tatili sebebiyle ekseriyetle çocuklarıyla tatile çıkan aileler sabaha karşı saat 03:21’de başlayan bir yangın faciasıyla karşılaştılar. Küçük çocuklardan anne babalara, torunlardan gelinlere birçok aile çıkan yangın sonunda vefat etti. Yangında ölen 76 canla, tüm Türkiye şok oldu ve neticede 1 günlük millî yas ilân edildi. Bu vesile ile vefat edenlere Allah’dan rahmet, geride kalanlara da sabır temenni ediyoruz. Aynı şekilde yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

Yangın felâketi sonrası bütün dünya ülkemizin ve milletimizin acısını paylaştı, başsağlığı mesajları yağdı. Bu yardımlaşma ve dayanışma milletimizin acısını bir nebze de olsa hafifletmiş olabilir. 

“Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur” misali; şu anda söylenenler ölüleri geri getirmez. Esas mesele bu yangından gerekli dersleri çıkartıp çıkartmayacağımızdır. Umumî anlamda ‘ders çıkartır, bundan sonra tedbir alırız’ diyen var mı? Ya da bu yönde sarf edilen sözlere samimi olarak inanan çıkar mı?

Mutlaka ders ve ibret almamız gerekiyor; ancak bundan önceki musibet ve facialardan gerekli dersleri almadığımız da belli. Yangın sonrası ortaya çok farklı bilgiler saçıldı. Elbette hakikat bir gün ortaya çıkar, ancak bunun için iyi bir araştırma ve inceleme yapmak gerekir. Bu yönde verilen sözlerin tutulmasını ve ihmali olanların adalet önüne çıkarılması bütün milletimizin talebi olsa gerek.

Yapılan açıklamalara bakılırsa ortada bir ‘hata’ var. Ancak bu ‘hata’ya sahip çıkan yok. “Kabahat ‘kürk’ olsa sahip çıkan olmaz” misali kimse sorumluluk almak istemiyor. Araştırma ve incelemelerin en iyi şekilde yapılması ve hakikatin ortaya çıkması milletimizin beklentisidir. 

Fakat esas mesele, bundan sonra benzer felaketlere sebep olmayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Mümkün olan bütün tedbirler alındıktan sonra da felâketler yaşanabilir, fakat o zaman “Biz tedbirimizi aldık. Elden gelen bu” denilebilir. Yani böyle bir otelde olması gerektiği kadar ‘tedbir’ler alınmış olsaydı kimse kimseyi suçlar mıydı? Ya da suçlasa haklı olur muydu?

Bu hadise ders olmalı ve yarına kalmadan her konuda ve her yerde gerekli tedbirleri almak birinci işimiz olmalı. Meselâ, şu an itibarıyla bütün Türkiye’de ‘teknik yetersizliği’ olan bir otel ya da iş yeri var mı? Varsa bunları yeterli hale getirecek çalışmalar hemen ve bugün yapılmaya başlandı mı? 

Eğer bu felâket de aklımızı başımıza getirmeye yetmeyecekse daha diyecek söz kalmıyor. Dünyada bu işler nasıl yapılıyorsa, nasıl tedbirler alınıyorsa ülkemizde de o tedbirler alınsın. Her konuda bir günde kanun çıkaran idareciler; bu noktada ihtiyaç duyulan kanunları çıkaramıyorlar mı?

Bolu’da sadece otel değil, anlaşılan bazı ‘değerlerimiz’ de yanmış...

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