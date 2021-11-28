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28 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Salgın nereye?

Faruk ÇAKIR
28 Kasım 2021, Pazar
Virüs salgını sonrası yapılan tahminlerin isabetli olmadığı ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Esasında bu salgının başlaması, yayılması ve alınan tedbirler konusunda sürekli bir ‘ihtilâf’ yaşandı. Kovit-19 salgınının başladığı ilk günlerde Çin’den çok farklı görüntüler yayıldı. Yolda düşen insanların görüntüleri TV’lerde yayınlandı ve haklı olarak korku yayıldı.

Her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da elbette ‘ehliyet’e bakılır. Konu hakkında açıklama yapan ehil kişiler slogan haline gelen ‘temizlik, maske ve mesafe’ tavsiye ettiler. Esasında bu tavsiyeye büyük ölçüde uyuldu, ancak salgın zaman zaman azalsa da bir türlü sona ermedi. İlerleyen günlerde aşının bulunması üretilmesi beklendi. Aşı üretilince bu defa da ‘doz’ tartışması yaşandı. 

Sağlık uzmanlarının da kısmen ihtilâfa düşmüş olması vatandaşın kafasının karışmasına da yol açtı. Bu hususta da taraftar olan ve olmayanlar ortaya çıktı. Konu hakkında açıklama yapan ehil ve yetkili kişiler ilk beyanları “Bugünkü bilgi ve araştırmalara göre şunları, şunları söyleyebiliriz” şeklinde olsaydı belki de daha tartışmasız bir tablo ile karşılaşmış olurduk. Çok kesin beyanlarda bulunulup, salgının sona ermesi konusunda ‘tarih’ler verilince akıl karışıklığı daha da arttı. Öyle bir noktaya gelindi ki, artık salgın tedbirleri göz ardı ediliyor.

Nitekim, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasaklarının ve kısıtlamaların uygulandığı dönemde şimdiye göre daha az vak’a ve ölüm sayısının kaydedildiğini söyleyip şöyle demiş: “Belli bölgeler ve illerde vak’a sayıları artıyor, sonra oralarda azalırken başka yerlerde artmaya başlıyor. Dikkat ederseniz; bundan 2 hafta önce Batı Karadeniz’deki illerde vak’a sayıları ciddî artış göstermişti. Orada vak’alar azalırken, şimdi Orta Karadeniz’de ve Ordu’da vak’a sayılarında artış gördüm. Onu takiben Doğu’ya doğru dalgalanma olur mu olmaz mı hep beraber göreceğiz. Her gün 200 kadar yurttaşımızı kaybediyoruz. Bunu kanıksadık gibi. Onun için belki rakamlar bize eskisi kadar uyarıcı olmuyor. Her gün adeta bir uçak düşmüş gibi 200 yurttaşımızı kaybediyoruz. Salgın hiçbir şekilde azalmış, bitmiş ya da hızını kesmiş değil.”

Türkiye ve bütün dünya ciddî bir imtihandan geçiyor. Bazı Avrupa ülkelerinde salgın için ‘bitti, bitiyor’ derken yeniden alevlenmesi tehlikenin geçmediğine delil.

Tabiî ki vak’a sayılarının artmasında tedbirlerin ihmal edilmesinin de payı büyük. Sanki salgın tehlikesi yokmuş gibi çarşı pazar dolunca salgının bulaşma ihtimali de artmış oldu. 

Her şeye rağmen ehil olanların beyanlarını dikkate almak icap ediyor. İnşallah bir an önce bu musîbetten kurtulur ve normale döneriz. Bunun için hem fiilî hem de kavlî duâa muhtacız vesselâm.

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