"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Siyasetin rüzgârı

Faruk ÇAKIR
19 Kasım 2020, Perşembe
Türkiye yeniden ‘ekonomi ve hukuk reformu’ vaadlerini tartışıyor. Bu tartışmaların ‘siyasette bir gün uzundur’ tesbitini yeniden tasdik etmekten başka bir anlamı var mı? Meselâ, 10 gün önce gündemde olmayan böyle bir konu ne oldu da birden gündemi meşgul etmeye başladı? Evet, siyasette bir gün uzundur. Hele ülkemizde çok çok uzundur.

Ülkemiz en nihayet ve tabiî ki inşallah hukuka, adalete ve liyakate dönecektir. Belki aksini düşününler de vardır, ama bu dönüş hem milletin hem de devletin menfaatinedir. Adaletin hükmettiği bir devletin ‘temel’i sağlam olmuş olmaz mı? Sağlam temelli olmanın kime ne zararı olur?

Kamuoyu, bu vaadlerin çok da gerçekli olmadığını düşünüyor. Çünkü şimdi ‘reform’ diye önümüze getirilmeye çalışılan uygulamaların bir kısmı daha önce zaten vardı ve şimdiki iktidar bunları ‘lüks’ görüp kaldırdı ya da değiştirdi. Bu noktada da kimseyi dinlemediler. O kadar dinlemediler ki, beraber siyaset yaptıkları bakanları da, başbakanları da ve hatta bir dönem cumhurbaşkanlığı yapan isimleri de dinlemediler.  Sadece onlar mı? Kendi medyalarında yazan çizen insaf ehli gazetecileri, ilim adamları ve STK temsilcileri de dinlemediler. Bunca dinlemediklerinin yanında elbette ‘dinledikleri’ de oldu, ama onlar da risk alıp hakikati söyleyenler değil, çoğunlukla siyasetin rüzgârına göre yelken açanlar oldu. 

Bu süreçte hukuk sisteminin de iyi bir imtihan vermediği her halde tartışma götürmez. TCK’nın mimarlarından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sözüer’in tesbiti dikkat çekici. Prof. Dr. Sözüer özetle şöyle demiş:

“Türk siyasî tarihi ve hukuk tarihi anayasanın değersizleştirildiği birçok örnekle doludur. (...) Siyasî boyutlu dâvâlarda, yargı mensuplarının siyasetin rüzgârlarına kapılmamasını tavsiye ederim; bu rüzgârlar bir anda tersine esmeye başlayabilir. Bir kere kanun ihlâl edilir ve hiçbir yaptırım uygulanmazsa, kanun da kural da anlamını yitirir. Maalesef bu gücün kaynağı siyaset kurumu idi. (...) İktidarın, yürütmenin ve yasamanın da anayasaya doğru bakması gerekir. (...) Temel sorunlardan biri mesleğe alınmada.  

Hukuk öğretimi sonrası herkes devlet sınavına girmeli, başarılı olanlar ücretli hukuk stajı yapmalı, ardından hâkim, savcı, avukatlık mesleğine kabul olmalı. Objektif ölçütler ve liyakat esas alınmalı, referans sistemi kalkmalı.” (Konuşan: İpek Özbey, Cumhuriyet g., 16 Kasım 2020)

Uzun sözün kısası Türkiye mümkün olan en kısa zamanda hak, hukuk, adalet, liyakat ve şeffaf idare yoluna girmeli. İnşallah ve mutlaka bu olacak ve olmak mecburiyetinde. Geç olmasın istiyoruz. Ve tekrar hatırlatıyoruz: Siyasette ve hele hele ülkemizde bir gün uzundur...

Okunma Sayısı: 60
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu bir itiraftır

    Hakikati anlatan eser: Ahirzaman Tarihi

    18 Kasım 'Uluslararası İslam Sanatları Günü' ilan edildi

    Pençe Harekatı bölgesinden acı haber

    Uygurlar için hâlâ sessiz

    Reformları bu zihniyetle yapamazsınız

    Babacan: Lafla olmaz

    Putin: Ölüm oranının artması çok endişelendiriyor

    Bütün eğitim öğretim faaliyetlerinde yeniden uzaktan eğitime geçiliyor

    'Trump gider, o anlaşma biter'

    Türkiye'de son 24 saatte 116 kişi daha vefat etti

    Esnafa âcil destek şart

    Müdahaleye açık bir ateşkes dikte edildi

    Küresel ısınma koronadan daha büyük bir tehdit

    Bahreyn, İsrail'de büyükelçilik açmak için resmi talepte bulundu

    Irak Dışişleri Bakanı: ABD ile iş birliğimiz sürecek

    Adalet terazisi düzelmedikçe sorunlar çözülemez

    Pfizer/BioNTech'in ürettiği aşının yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı

    Erdoğan'dan ekonomiye dair açıklamalar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu bir itiraftır
    Seda Nur Özbey

    Adıyaman Nur hizmeti saff-ı evvellerinden Hüseyin Özbey anısına..
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî ve tükenmez bir hazine bileti
    Genel

    Hakikati anlatan eser: Ahirzaman Tarihi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Pandemi sınavında iktidarın karnesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Bahtiyar Almanlar İslâmiyete koşuyor
    Cevher İLHAN

    İktidar “salgına tedbir”de bocalıyor
    Osman ZENGİN

    Kemaleddin Ceviz de rahmetli oldu…
    Süleyman KÖSMENE

    Vahiyde dereceler var mıdır?
    Gülnur TERCAN

    Ömrümün Gurub Vakti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.