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31 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Sosyal medya tuzağı

Faruk ÇAKIR
31 Mayıs 2020, Pazar
Sosyal medya dediğimiz vasıtaları çok iyi işler için kullanmak mümkün olduğu gibi, kötüye kullanmak da mümkün. Maalesef son aylarda bu yazıların daha çok kötülükleri yaymak için kullanıldığına şahit olmaya başladık. Sosyal medyaya düşen bir ‘yalan haber’in önünü almak ve doğrusu duyurmak kolay olmuyor. Yalan dünyayı dolaşırken, ‘doğru bilgi’ mahalle sınırlarının dışına çıkmakta zorlanıyor.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya şirketlerine, bu platformlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilebilmesi için önemli sorumluluklar düştüğünü hatırlatarak, “Bilgi kirliliği, sosyal medya platformlarındaki en büyük sorunlardan biri haline geldi” demiş. (AA, 30 Mayıs 2020)

Prof. Dr. Levent Eraslan, dünyada yoğun kullanılan Twitter’ın, ‘yanlış bilgi’lerin yayılmasının önüne geçmek için “bilgiyi doğrulama” etiketi uygulaması başlattığını ifade edip şöyle demiş: “Bilgi kirliliği, son dönemde sosyal medya platformlarındaki en büyük sorunlardan biri haline geldi. Bu bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için kullanıcılarda oluşturulması gereken teyit kültürünün yanı sıra büyük sosyal medya şirketlerine önemli sorumluluklar düşüyor. Uluslar arası medyada da gündem olan, Twitter’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı bazı tweetlere bilgiyi doğrulama etiketi ekleyerek sansür uygulaması, Twitter ve Trump arasında başlayan savaşın fitilini ateşledi.”

Seçim zaferini ‘sosyal medya’ya borçlu olan Trump’ın bu platformlardaki ‘yanlış bilgi’lerden şikâyet eder duruma gelmesi dikkat çekici. Esasındu bu mesele dünyadaki bütün siyasetçilerin ve idarecilerin meselesi. Hatta bütün insanların meselesi denilse daha doğru olur. Elbette ‘yanlış bilgi’lere mani olacağız diye ‘doğru bilgi’lerin yayılmasını engellemek de olmaz. Bazı idarecilerin bu yola başvurduğu sır değil.

Bu derdin çaresi de açıklı ve şeffaflıkta aranmalıdır. Bir siyasetçi, bir idareci ya da bir vatandaş ‘yanlış bir bilgi’yi bilerek yayıyorsa elbette buna mani olunmalıdır. Ancak elinde siyasî güç olanlar bu engelleri bir şekilde aşıyor. Paylaşılan bir bilginin yanlış olduğu ortaya çıktığı halde onu düzeltmeyen siyasetçi ya da idarecinin iyi niyetinden bahsedilebilir mi?

Anlamakta zorluk çekilen bir mesele daha var: Ülkemizi misal vermek icap ederken, resmî kurumların adını kullanarak insanları dolandırmaya çalışan twitter hesaplarına rastlanıyor. Meselâ “Kredi kartı aidatlarını geri almak çin tıklayınız” benzeri paylaşımlar ya da “E posta kotanız doldu. Daha fazla alan için tıklayınız” gibi yüzde yüz ‘yalan’ bilgileri yayan hesaplar oluyor. Nedense bu hesaplar en erken şekilde engellenemiyor. 

Bu yanıltmaların banka isimleri kullanılarak yapıldığına da şahit olunuyor. Siyasetçi ya da idarecileri eleştiren hesap sahipleri bir kaç saat içinde tesbit edilebildiğine göre; milleti yanıltan bu hesaplar niçin kesin bir kararlılıkla engellenmez?

İyi işler ve güzel haberleri yaymak için kullanılması icap eden ‘sosyal medya’nın çirkin işler için kullanılmasına göz yummamak gerekir. Sosyal medyada kurulan tuzaklara düşmemek duâsıyla...

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