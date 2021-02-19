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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

Suriye’nin derdi bitmedi

Faruk ÇAKIR
19 Şubat 2021, Cuma
Kısa sürede huzura kavuşacağı söylenen komşumuz Suriye, ‘Arap Baharı’nın başladığı günden bu yana vaad edilen bahara ulaşamadı ve kavuşamadı.

En yakın komşusu olarak Suriye’de yaşanan sıkıntılardan biz de doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendik. Şaka gibi gelecek, ama çok uzak olmayan geçmişte Suriye ile Türkiye ‘ortak bakanlar kurulu toplantıları’ yapmıştı. Sonra ne olduysa oldu ve aradaki bütün köprüler atıldı. 

Elbette Suriye de hak ettiği huzura kavuşacak ve kavuşmalı. Bir yanda kavga ve kargaşa devam ederken başka bir yanda da komisyonlar toplanıp Suriye’nin bu halden ‘normal hal’e geçmesinin planlarını yapıyor. 

Bu cümleden olarak, Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlenen Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı’nın sona ermesinin ardından Suriye Askerî Muhalefet Heyeti Başkanı Ahmet Tuma, Anayasa Komitesi’nin Cenevre’deki toplantıları için net bir çalışma planın hayata geçirilmesini ve anayasa yazımına geçilmesini gündeme getirdiklerini belirtmiş. 

Soçi’de Türkiye, Rusya, İran heyetleri ile Suriye muhalefeti ve Esad rejimi temsilcilerinin katıldığı 15. Garantörler Toplantısı sonrasında Tuma ve askerî muhalefet heyeti sözcüsü Eymen el-Asimi, açıklamalarda bulunmuş. İsviçre’nin Cenevre şehrinde yapılan ve Esad rejimi tarafından sürekli baltalanan anayasa görüşmelerine değinen Tuma, “Hazırlık döneminden çıkıp artık anayasa yazımına ilişkin belli bir çalışma planı ve zaman çizelgesine ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptık.” demiş. (aa, 17 Şubat 2021)

Toplantı sonrası çizilen Suriye tablosu ise şöyle: “Rejimin zindanlarında 400 bin civarı Suriyeli halen tutuklu bulunuyor. 1980’li yıllarda alıkonulan 17 bin kişinin akıbeti bilinmiyor. Bunlar çok önemli konular. Suriye’de yeni anayasa hayata geçmeden başkanlık seçimlerini reddediyoruz. Esad rejimi ve İran destekli milisler, ülkenin kuzeybatısındaki bölgelerdeki ateşkesi en az 1088 kez ihlâl etti.” 

Muhalefet temsilcileri, Suriye’de siyasî çözümden yana olduklarını da tekrarlayarak uluslar arası toplumdan Suriye’deki savaşın son bulması ve siyasî sürecin hayata geçirilmesi için Esad rejimine baskı yapmasını istemişler.      

Suriye’nin bu hale nasıl düştüğü ya da düşürüldüğü ayrı bir konu. Ancak aradan bunca yıl geçtikten sonra bir an önce ‘normal’e dönmesi gerektiği her halde tartışma konusu olmaz. Bu bakımdan uluslar arası kuruluşların ve ‘büyük devletler’in Suriye’deki savaşı sona erdirmek için mümkün olan her gayreti sarfetmesi icap eder. Önce savaş sona ermeli ki komşumuz Suriye ‘normal’a dönsün. 

Suriye’deki savaş sonsuza kadar devam edemeyeceğine göre bir an önce sona ermesinde sayılamayacak kadar fayda vardır. Savaşın devam ettiği her gün daha fazla insanın ölmesi anlamına geliyor. Savaş bitsin, Suriye yeniden ‘iyi komşu’larımızdan biri olsun inşallah.

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