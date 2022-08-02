"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Tasarruf için neyi bekliyoruz?

Faruk ÇAKIR
02 Ağustos 2022, Salı
Bütün dünyayı ve tabii ki ülkemizi etkileyen ekonomik kriz artarak devam ederken, bu krize karşı tasarruf tedbirlerinin hayata geçirilmemiş olması ve hatta neredeyse hiç gündeme gelmemesi anlaşılabilir mi?

Dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer alan Almanya ve benzeri bazı ülkeler değişik uygulamalarla tasarruf tedbirleri alırken bizde bu tedbirler niçin akla gelmez? 

Mesela, “Berlin’de enerji tasarrufu için 200 yapı gece ışıklandırılmayacak” şeklindeki haberlerin benzerini niçin ülkemizde duymayalım? “200 yapının ışıklandırılması neye yarar” dememek gerekir. Almanya 200 yapıyı, tasarruf gerekçesiyle ışıklandırmaktan vazgeçiyorsa, biz 2000, hatta yirmi bin yapıyı ışıklandırmaktan vazgeçmemiz icap etmez mi?

İsterseniz ‘beğenmediğimiz’ Almanya’daki tasarruf uygulaması ile ilgili haber bakalım:

“Almanya’nın başkenti Berlin’de gaz ve elektrik fiyatlarının artmasının ardından enerji tasarrufu için kamuya ait birçok bina gece ışıklandırılmayacak. Berlin Eyaleti Çevre Tüketici ve İklimi Koruma Bakanı Bettina Jarasch, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı ve enerji politikalarındaki tehditleri karşısında enerjinin dikkatli kullanılmasının önemine işaret ederek, “Bu özellikle de kamu sektörü için geçerli. Bu nedenle Berlin’de sorumlu olduğumuz binaları artık ışıklandırmayacağız” ifadesini kullandı. Jarasch, böylelikle enerji tasarrufuna katkı sağlayacaklarını söyledi. Açıklamada, Zafer Anıtı, Devlet Operası, Berlin Katedrali, Berlin Belediye Binası, Yahudi Müzesi, Charlottenburg Sarayı, St. Nikolai ve St. Marien kiliseleri, birçok heykel ve köprü gibi 200’e yakın yapının, kademeli şekilde 3-4 hafta süreyle ışıklandırılmayacağı kaydedildi. 1 Ekim-31 Mart arası dışında kamu binalarının ısıtılmaması, buralarda ve kreşlerde sıcaklığın 20 santigrat derece tutulması, kalorifer ve havalandırmaların daha az çalıştırılması, lavabolarda sıcak su kullanılmaması, kentte birçok yapının ışıklandırılmasına son verilmesi, yüzme havuzlarının gaz ile ısıtılmaması, spor salonlarının derecesinin 15 santigrat olması ve buralarda sıcak suyla duş alınmaması, fıskiye ve çeşmelerin kapatılması gibi tedbirler yer alıyor. Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, hedeflerinin enerji tüketimini yüzde 15 azaltmak olduğunu belirterek, yaklaşan gaz kıtlığına karşı önlem aldıklarını kaydetti. (tr. euronews. com, 29 Temmuz 2022)

İktidar bu konuyu gündeme taşımıyorsa, muhalefet taşımalı. Hatta sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek ‘devlet’in tasarruf yapması çağrısı yapabilir ve yapmalıdır. Çok kısa bir çalışma ile nerelerden tasarruf yapılabileceği listelenebilir. İlk adım olarak resmi binaların ışıklandırılmasından ve (komşuların bana kızacak ama) fiilen boş kalmış köylerdeki sokak lambalarının söndürülmesiyle işe başlanabilir. Nereden mümkün ise aradan tasarrufa başlamak mecburiyetindeyiz. Bu israfa düzeniyle krizleri aşmak mümkün değil, unutmayalım...

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Olacak şey değil

    Altılı masadan göç raporu

    İstanbul’da enflasyon yüzde 100’e dayandı

    Tarla-market farkı 9’a çıktı

    Son bir yılda doğal gaz yüzde 597 zamlandı

    Otobüs bileti uçağa yaklaştı

    Konuşsaydınız böyle olmazdı

    Zamlar alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi

    Artan TOKİ taksitlerine tepki

    Perinçek: Ağar’a kefilim

    Market soruşturmasında karar yıl sonunda verilecek

    Yanan ormanlar 20 - 60 yılda eski haline dönebiliyor

    Çin-Tayvan anlaşmazlığının 70 yılında da askeri gerilim devam ediyor
    📷

    500 yıllık ve yapımı meşakkatli bir lezzet: Boyoz

    Avrupa'da sıcaklar sebebiyle çok sayıda kişi öldü

    MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    TMO'nun fındık alımları 22 Ağustos'ta başlayacak

    Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları oynanacak

    Fransa - Aubais'deki yangında 370 hektar alan küle döndü

    Kosova-Sırbistan gerginliğinde son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyaset tuzağı ve İhvan
    Genel

    Olacak şey değil
    Genel

    Konuşsaydınız böyle olmazdı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tarla-market farkı 9’a çıktı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sevk-i İlâhîye tâbi olmak
    Süleyman KÖSMENE

    İltifatta ölçümüz ne olmalıdır?
    Ali FERŞADOĞLU

    Güneş tutulması, kader ve hür irade
    Genel

    Son bir yılda doğal gaz yüzde 597 zamlandı
    Faruk ÇAKIR

    Tasarruf için neyi bekliyoruz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.