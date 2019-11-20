Yeneroğlu’nun açıklamaları

Ükemizde derdi olmayan kimse yoktur her halde.

Acaba bu sebeple mi ‘Herkesin bir derdi var/ Durur içerisinde’ demişler? Çoğu kişi için milletvekilliği dertsiz bir yer olarak kabul edilir. Fakat anlatılanlardan öğreniyoruz ki iyi işlemeyen sistem milletvekillerini de canından bezdirmiş ve hatta onları ağlatıyor.

Yakınlarda AKP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun anlattıları, Türkiye’nin yaşadığı sıkıntılara ayna tutmuş. Karar’da (18 Kasım 2019) yayınlanan uzun röportajdan bazı bölümleri aktarmakta fayda var.

Almanya’da büyüyen ve orada hukuk eğitimi alan Yeneroğlu, kendisiyle ilgili sorulara şu cevabı vermiş: “Biz çok farklı bir sosyalizasyon geçirmiştik. Onun çok farkında değillerdi. Antisemitizme karşıydık, genellemeci Batı düşmanlığına itiraz ediyorduk. Kozmopolit bir Avrupa tasavvuruna sahiptik, AB üyeliğini destekliyorduk. (...) Ama pek anlamak istemediler bunu.”

Yeneroğlu, AKP’nin ilk yıllarıyla ilgili soru üzerine de şu değerlendirmeyi yapmış: “Çok değerli buluyorduk, ama fazla pragmatist de buluyorduk. Çünkü sonuçta Türkiye Avrupa’yı yeterince bilmiyordu. Avrupalılar da aslında bilmiyordu, endişelilerdi. Her ne kadar burada Hıristiyan kulübü muhabbeti varsa da, orada toplum çoktan post-seküler bir noktaya gelmişti. (...) Türkiye, AB’ye dahil olursa azınlık Müslümanlar olarak biz de rahatlarız diye düşünüyorduk. Ama Türkiye’nin de bu sürece hazır olmadığını, nasıl bir maceraya girdiğinin bilincin de olmadığının farkındaydık.”

“Yoksa siz mi değiştiniz?” mealindeki bir soruya da Yeneroğlu şu karşılığı vermiş: “Bende bir değişiklik hiç olmadı. Hep partimin kuruluş ilkelerini savundum. (...) Kasım 2015’da İnsan Hakları Komisyon Başkanlığı’na seçildim. Kamu idaresinin yanlışlarına, özellikle insan hakları ihlâllerine hep tepki gösterdim, komisyonun yetkilerini kullandım. Zannedersem 2017’nin Nisan ayıydı. Van Gevaş’ta mantar toplayan köylülere işkence iddiaları için suç duyurusunda bulunmuştuk. Birileri devamlı bu olayları kapatma derdindeydi.”

AKP’nin zamanla ‘devletçi statükonun temsilcisi’ haline gelebildiğine dikkat çeken Yeneroğlu’nun bu konudaki tesbiti de şöyle: “Teşkilâtlarımızda da yaygın olan ciddî eleştirilere öfkeleneceğimize, ‘biz nerede hata yaptık?’, (...) sorusunu reddetmenin kime ne faydası olabilir? (...) İstanbul seçimleri sonrası daha da maalesef ‘biz kendimizi anlatamadık’ yaklaşımı. Bir kez de anlatmayalım Allah aşkına, bir kez de dinleyelim. Toplumun derdi ve öncelikleri ne, sadece anlamaya çalışalım. Tamamen korku politikası olan beka söylemi ile karın doyuyor mu? Çocuklara harçlık verilebiliyor mu? Nasıl oldu da geçmişte değişimi, yeniliği ve ümit dolu geleceği konuşarak heyecanlandıran bir parti devletçi statükonun temsilcisi haline gelebildi. Bunları konuşabiliyor muyuz?”

Yeneroğlu’nun İstanbul seçimleri değerlendirmesi de şöyle olmuş: “Tabiî İstanbul seçimleri öncesi sonrası zor bir süreç oldu benim için de. (...) Nerdeyse her gün başka bir facia. (...) Ben partimin bu durumda olmasını kabullenmiyordum. Düşüncelerini beğenirsiniz veya beğenmezsiniz, ancak bir Taner Kılıç, bir Alpaslan Kuytul, bir Osman Kavala haksız yere cezaevine mahkûm edilebiliyorsa, benim anladığım Müslümanlık beni dışarda rahat ettiremez. (...) Özgürlüğün aşkına riski göze alamayan devletler diktatörlüğe evrilir.”