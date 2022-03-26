Hakr kökunden türeyen ihtikar, sözlükte; “hakkını yemek, kötü davranmak; kıtlaştırmak, tedavülden çekmek, istiflemek” manasına gelir. Dinde ise “temel gıda madellerini stoklayıp fiyatını artmasına sebep olmak” olarak tarif edilir.

Temel gıda manasındaki kasit “Kut ve Put” yani; insan ve hayvanların temel gıda maddeleridir. Yine bazi âlimler ise “ticaret mallarını piyasadan alıp stoklayarak fiyatları yükseltmek” olarak da tarif etmişlerdir.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, “Uzak yerden mal getiren (câlib) rızıklanmış; karaborsaci ise lânetlenmiştir.” (İbn Mâce) “Kim ihtikar yapar ve bununla Müslümanlar için fiyatlarin artmasini isterse, şüphediz o günahkardır.” (Ahmet ibn hambel) “Kim yiyecek maddelerini kırk gün depolayarak satmazsa şüphesiz ki o, Allah’ın misakından uzaklaşmış, Allah da ondan beri olmuştur.” (Ahmed bin hanbel) buyurmuştur.

İslam; caminin dört duvarı arasına sıkıştıracak bir din olmadığı gibi; Hac, Zekat, Oruç gibi ibadetlerle de sınırlı değildir. Doğdumda kulağa okunan ezanla başlar ve öldüğunde okunan sela ile sona erer.

Karaborsa, dövizdeki dalgalanmalar, fırsatçılık, rüşvet, adam kayırma, hırsızlık... ve daha nice İslamla bağdaşmayan durumlar. Medinede kıtlık baş göstermiş, stoklar tükenmis ve gıda fiyatlari tavan yapmıştı. Hz. Osman(ra)ın ticaret karvanı hatırı sayılır buğday yüküyle Medineye gelmişti. Tüccarlar Hz. Osman’dan kervandakı yükü satın almak istemişlerdi.

Fiyatı artıkça artırıyorlardı. Ancak o “az” diye satmıyordu. Durum halife Hz. Ömer(ra) bildirilmiş o da Hz. Osman(ra) huzura çağırmış ondan hesap sorunca “Efendim tüccarlar 1, 2 en fazla 3 veya 4 katini vererek malımın hak ettiği değeri vermiyorlar. Oysa Yuce Allah 70 katını vereceğini beyan ediyor. Tümünü Allah rızasi için dağıtacağım” diyerek Bakara süresinin 261 ayetini okudu. Ve tüm yükü bedava dağıttı.

Nereden nereye? İslam ahlakı yok olunca toplumun içine düştüğü durum. İnfak, sadaka, vakif ve benzeri yardımlarla toplumu ihya eden bir toplumdan, karaborsa, fırsatçılık ile tolumu imha etmeye çalışan bir topluma dönüşmek feci...

