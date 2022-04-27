Kadir gecesini ihya

Kadir Gecesi, Ramazan ayının gecelerinde gizlenmiş bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Adını Kur’an’daki surede alan bu gece, belki de Yüce Allah’ın biz kullarına bir ikramıdır.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre (ra)den rivayet edilen bir hadiste,

“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek, Kadir gecesini ibadet ile geçirirse günahları bağışlanır” buyurur.(Buhari ve Müslim)

Ne güzel bir müjde, kaçırılmayacak bir fırsat, belki bir daha bulunmayacak bir imkândır.

Kur’an’da Kadir Suresi 1-5 ayetleri: “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.” (Diyanet meali)

Yüce Allah biz kullarını af etmek ve rızası ile cennette koymak için fırsatlar sunmakta, hata ve günahlarımızın affı içinde bize imkânlar vermektedir. Bu imkân ve fırsatın en önemli gecelerinin başında ise Kadir gecesi gelmektedir.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibn Ömer’den (ra) rivayete: “Rüyanızın son yedi gece üzerinde birleştiğini görüyorum. Buna göre Kadir gecesini aramak isteyen, onu Ramazanın son yedi gecesinde arasınlar” buyurur. (Buhari ve Müslim)

Bediüzzaman, “Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler o geceye Leyle-i Kadr’i tahsis etmişler. Hakikî olmasa da, madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, inşâallah hakikî hükmünde kabule mazhar olur” der. (Şualar, s.438)

Onun içindir ki ramazanın yirmi yedinci gecesi olduğunda bir başka heyecan ve aşkla Kadir gecesi niyetiyle camiler doldurulur ve bu geceyi ihya edilmeye çalışılır.

Bu gece özel bir ibadet biçimi olmamakla beraber yapmamız gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:

Kılmamış olduğumuz kaza namazlarımızı kılmalı, dua ve istiğfar etmeliyiz. Anne-Babanız, yakın ve uzak akrabamız, yakın ve uzak komşularımızın duasını almaya çalışalım. Fakirleri, yetimleri, kimsesizleri, aile efradımızı, yanımızda çalışanların gönül rızasını alalım. İmkânlarımız dahilinde ihtiyaç sahiplerine yardım edelim. Tövbe ve istiğfar edelim. Kendimize, yakınlarımızı, sevdiklerimize, komşularımıza, ülkemize ve tüm İslam aleminin selameti için dua edelim. Kur’an okuma, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bolca salavat, tövbe, zikir ve tefekkür ile geçirmeye çalışalım.