"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Taa kıyamete kadar

Fethiye Akay
03 Eylül 2020, Perşembe
Daha önce İslâm Yaşar kitabı okuyanlar iyi bilir.

Tarihî gerçekler ve bilinmesi gereken hakikatler, Risale-i Nur dilinden uzaklaşmadan, akıcı ve edebî bir dil ile anlatılmış bu kitapta da. Nur Talebeleri’nin yıllardır süren serencamını her ayrıntısıyla anlatan serinin bu kitabında 2000’li yıllar işleniyor.

Bu kitabı okuduktan sonra, “İttihad-ı İslâm” kavramı hayatında daha çok yer edinecek, bunun üzerine daha çok düşünecek ve belki de bir şeyler yapmak için harekete geçeceksin Keçeli. Çünkü bu kitapta Yaşar, İttihad-ı İslâm’ın sembol mabedi Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması da dâhil, Müslümanlara ve özellikle de Nur Talebeleri’ne düşen vazifeyi akıcı bir dille anlatıyor. Ayasofya’nın açılması ile birlikte, İttihad-ı İslâm’ın tesisi noktasında, yapılması gerekenler için bir idrak kazanıp, bilinçlenmemize ve harekete geçmemize vesile olacağını umuyorum.

Nur Hareketi Serisi’nin 5 kitabı olduğunu ifade etmiştim en başta. 

Serinin kitapları şu şekilde: 1) Serencam 2) Menhus Ruh 3) Aynanın Arka Yüzü 4) Allah Bize Yeter 5)Taa Kıyamete Kadar.

Ayasofya, Aaah Ayasofya

Serinin ilk 40 bölümü ilk 4 kitapta yer alırken son 10 bölümde Taa Kıyamete Kadar’da yer alıyor. Muhteşem Bir Meclis, Ayasofya, Aaah Ayasofya, Ekran Mahkûmları, Hakikatler Manzumesi, Hakikat Kahramanları, İttihad-ı İslâm’a Doğru, Sır’rın Sırrı, Güzel Bir Kudüs Rüyâsı, Günün Başladığı Yerde ve Taa Kıyamete Kadar kitapta yer alan bölümler. 507 sayfadan oluşan kitabımız gözünüzü korkutmasın, soluksuz okuyacağınız bir kitap olduğunun teminatını verebilirim. Konuşturulan kahramanlar, Risale-i Nur’dan alınmış pasajlar, kahramanlar arasında geçen diyaloglar…

Sanırım sözü yine çok uzattım, kısa keseyim de hemen gidip kitabı okumaya başla Keçeli. Her ne kadar kitabın bütün satırları altı çizilecek mahiyette olsa da, bana düşen altı çizilesi cümleleri de seninle paylaşıyorum. Keyifli ve istifadeli okumalar…

Altını Çizdiklerim

Çekim ve seyir işini tamamlayıp türbenin eyvanına çıktığımızda, ufkumuzu kaplayan yegâne manzara Ayasofya idi. Mahzun mabedin, resmen gasp edilmiş evsafının hicranından solan ve içinde yaşanan hezeyanın hicabından kızaran yüzüne bakarken, aslında zaman aynasında kendi nes- limizin yüzündeki utanca bakıyor gibiydik.

“- Peki, sizce üçüncü safhanın sembolü belli mi?

-Belli.

-Nereden belli?

- Said Nursî’nin, ‘Mânevî ve semavî kanunların mecmuundan ibaret olan Şeriatı ve Şeriat Sahibinin emirlerinden gelen manevî düsturlarını anlamayan adamın, en vahşi insan suretindeki canavar hayvanları dahi güldürecek derecede maskaralıklarını’ anlatmak için kast-ı mahsusla kullandığı kelimeden ve misal verdiği yerden.

-Kast-ı mahsusla hangi kelimeyi kullanmış?

- Şeriat kelimesini.

- Misal olarak nereyi vermiş?

- Ayasofya’yı.

- Yani Mehdi-i Azamın vazifesinin üçüncü ve son merhalesi olan şeriat safhasının sembolü Ayasofya mı?

- Ayasofya…“

Not: Genç Yorum dergisi Ağustos sayısından alınmıştır.

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Daha iyi bir gelecek için gençlerin gözü dışarıda

    Yasak kalkarsa işsizlik patlar

    Demokrasi ve hürriyet istiyorlar

    Türkiye genelinde düğünlere kısıtlama getirildi

    Ücretli öğretmenler mevzuat mağduru

    İnsanlarımız açlık ve yoklukla sınanıyorlar

    Kardeşimi Çin’in insafına bırakmayın

    Okul bütçesini “bilgisayar” deliyor

    Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Koca'dan önemli açıklamalar

    Almanya: Navalnıy 'kesinlikle' zehirlendi

    ABD'de son 24 saatte 1136 ölüm ve 46 bin yeni vaka!

    ‘Kısıtlamalar geri gelebilir’

    Aygün'den KPSS'ye ilişkin açıklama

    Libya'da bir toplu mezar daha bulundu

    Türkiye'de en 'itibarlı' meslekler hangileri?

    'Ankara'daki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı'

    ABD, DSÖ'nün küresel aşı programına katılmayacak

    Milli Takım, Macaristan ile karşılaşacak

    İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmalarıyla 3 terörist daha teslim oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adalet... Yine adalet...
    Genel

    Yasak kalkarsa işsizlik patlar
    Süleyman KÖSMENE

    Günahlardan başka ne kazandınız?
    Ahmet BATTAL

    Bu seçmene seçmen denir!
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haberler hep olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Daha iyi bir gelecek için gençlerin gözü dışarıda
    Ali FERŞADOĞLU

    Gerçek Müslüman mıyız?
    Fethiye Akay

    Taa kıyamete kadar
    Genel

    Demokrasi ve hürriyet istiyorlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.