En güçlü sığınak (10)

Resulullah (asm), yiyecek bir şeyin bulunmadığı yolculuk gibi sıkıntılı zamanlarda yapılmasını buyurdukları “Sevik” adlı çorba ile de yetinirlerdi.

Yapılışı kolay olan sevik, darlık zamanlarının aşıydı. Basitçe yapılışı şöyle tarif edilebilir. 4 yemek kaşığı tam buğday veya arpa unu hafifçe kavrulduktan sonra, 5 su bardağı su ilave edilerek, koyulaşıncaya kadar kaynatılır. Yeterli miktarda kaya tuzu konduktan sonra, ocaktan alınır. İmkana göre istenirse 2 su bardağı süt karıştırılabilir.

Resulullah’ın (asm) sevdikleri yemeklerden birisi de “keşk” veya “kişkah” çorbasıdır. Değişik şekillerde yapılabilmektedir. Hazırlanmasında en çok dövülmüş buğday veya arpa kullanılmaktadır. Bir ölçü verilecek olursa, küçük bir kase buğday veya arpa dövmesi, bir litre suyun içine konarak pişinceye kadar kaynatılır. İçine küçük küçük doğranmış koyun eti konur. İçine kaynamış kemik suyu karıştırılır. Bu yemeğe haşlanmış nohut konursa, daha lezzetli ve besleyici olur. Yeterli tuz konduktan sonra, ılık olarak ikram edilir. Hazırlanan keşk çorbası, et yerine hurma parçaları kullanılabilir. Keşk çorbası, genellikle kış mevsiminde yenirdi.

Resulullah’ın (asm) sofrasında en çok arpa ürünleri hakimdir. Sevdikleri çorbalardan birisi de “hazire”dir. Yapılışı: 3 yemek kaşığı arpa unu (bulunamazsa tam buğday unu), bir litre süt, içine ½ litre su karıştırılarak kaynatılır. Tuzu konduktan sonra ılık olarak ikram edilir. Hazire, ayrıca tatlı olarak da yapılabilmektedir. Bunun hazırlanması da: Bir su bardağı tam buğday unu hafifçe kavrulur. Üzerine bir su bardağı pekmez, 3 su bardağı su konarak, kaynayıncaya kadar iyice karıştırılır. Hafif katılaşıncaya kadar kaynatılır. Küçük kaselere konduktan sonra, iyice soğumaya bırakılır. İstenirse üzerine ceviz ve tarçın serpilebilir.

Resulullah’ın (asm) sevdikleri bir yemek de “hays” tatlısıdır. Yapılışı kolay olan bu yemek için, 1 kg hurmanın çekirdekleri çıkarıldıktan sonra, 100 gr tereyağı içinde ekmek kurusu veya 100 gr kavrulmuş buğday unu ile iyice yoğurulur.

“Deşişe-i Resulullah” adıyla tanınan, çoğunlukla fakir insanların sofrasında beslenme kaynağı olan bu yemeğin hazırlanması çok kolaydır. Hazırlanışı: İki su bardağı arpa veya buğday kırığı, iki litre suyun içinde, içine 250 gr çekirdeği alınmış hurma veyahut 500 gr et karıştırılarak iyice pişirilir.

Resulullah’ı (asm) ağlatan tatlı olayını anlatarak bitirelim. “İbni Abbas (ra) anlatıyor: “Faluzeci ilk işitmem şöyle oldu. Cebrail (as) Resulullah’a (asm) gelip: “Ümmetine yeryüzü açılacak. O zaman onlara dünyalık bol bol akacak, öylesine akacak ki “faluzec” bile yiyecekler” dedi. Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselam: “Faluzec nedir?” diye sormuş. Cebrail (as) “Yağ ve balı karıştırıp yapılan helva” diye açıklamıştır. Resulullah (asm), bu haber karşısında hıçkıra hıçkıra ağlamıştır.” (1)

Bu hazin olaydan anlaşıldığına göre, Saadet Asrı’ndan sonraki zaman içerisinde, Müslümanların refah seviyelerinin artacağı ve daha sonralarında israf ve dengesiz gelir dağılımları sonucu, ümmetinin yaşayacağı halleri gayb-aşina nazarlarıyla gördüklerinden, hıçkıra hıçkıra ağlayarak, şefkat ve rahmet gözyaşlarını akıtmışlardır. Yaşadıkları bu hayat tarzından anlaşıldığına göre, “Resulullah (asm) ve Ashabı, yemeği, pek çok maddî ve manevî hastalıkların, içtimaî marazların kaynağı olan ‘zevk için değil’ yaşamak için yemişler, hayatlarında ‘iyi yemek’ ‘yiyerek tereffühte (rahatlık içinde yaşama) bulunmak’ gibi sakil (çirkin) bir gayeye yer vermemişlerdir.” (2)

Sağlıcakla kalın...

Dipnotlar:

1- Kütüb-ü Sitte, Hadis no:6948

2- Age.10/396

