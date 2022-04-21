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21 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Namazın tıbbî hikmetleri - 4

Feyzullah ERGÜN
21 Nisan 2022, Perşembe
Namazın tıbbî hikmetleri, değişik branşlarda araştırılmış ve harika sonuçlara ulaşılmıştır.

Vücudun BİYOLOJİK SAATİ dikkate alınarak yapılan araştırma sonuçlarına göre: “24 saat içinde ardarda gelen, 5 tane büyük, 50 tane küçük AKTİF BİORİTM periyodu vardır. 5 büyük periyodun her birinin başlangıcındaki ilk 15 dakika, biyolojik olarak en aktif zamandır. Bu sırada akupunktur noktaları tamamen açık durumdadır. 5 vakit namaz, bu 5 büyük biyolojik periyoda denk gelmektedir. Ezandan sonraki 15 dakika boyunca BAN (Biyolojik aktif nokta) tamamen açıktır. Sonra 1.5-2 saat boyunca yavaş yavaş kapanmaya başlar. 2 saat sonrası ile bir sonraki ezan vakti arasında ise kapalıdır. Namazın maddî faydaları saymakla bitmez. Mesela, selam verirken omuzlara bakmak, göz kaslarında tembelliğe, gözlerde kan dolaşım bozukluğuna, boyun omurlarında kireçlenmeye engel olur. SAĞLIĞI KORUMAK için, abdest almak, 5 vakit namaz kılmak, helâl yemek ve yemeği azaltmak yeterlidir.” (1)

Zamanımızdaki yaşam tarzının yoğun şekilde, elektro-manyetik dalgaların yayılmasıyla, organizmanın fizyolojik faaliyetlerini de gittikçe artan oranlarda yıprattığı, bilimsel araştırmalarla ispatlanmıştır. Hücre fonksiyonlarını tahrip eden elektro-manyetik dalga yığılmasının vücuttan atılması, gittikçe önem kazanmaktadır. Bu konuda yapılan bir araştırmada: “Mısır’ın başşehri Kahire’de bulunan Ulusal Işın Teknolojisi Merkezi’nde Biyoloji Profesörü Muhammed Ziyaeddin Hamid, vücutta biriken elektro-manyetik yükün, Allah’a (c.c.) secde ile dışarı boşaltıldığının, insan boyunun küçüldükçe elektronik dalgalara uğrama oranının daha da azaldığını ve insanın secde halindeyken elektro-manyetik dalgalara daha az maruz kaldığını ve alnın yere değmesiyle, vücuttaki elektro-manyetik yükün dışarıya boşaldığını, secde halinde olan bir insanın yedi organının yerle temas etmesinin, boşaltımı hızlandırdığını, yorgunluk ve bazı hastalıklara iyi geldiğini belirtmiştir. Beş vakit farz namazın, vücuttaki elektrik yükünün dışarı atılması için, yeterli olduğunu belirten ve ayrıca uyku esnasında oluşan unsurların, sabah namazıyla dışarı atıldığını ve insanın güne sağlıklı ve canlı bir şekilde başladığını öğle, ikindi ve akşam namazlarının günün yorgunluğunu ve stresini azalttığını ve insana psikolojik bir rahatlama sağladığını yatsı namazıyla gün boyu vücutta oluşan yükün geri kalanının dışarı atıldığını ve insanın rahat bir şekilde uykuya dalmasının sağlandığını, en önemlisi de, araştırma, ALLAH’A SECDE ETMENİN, insanı kanserden koruduğunu ortaya çıkardı.” (2)

Binler sırlarından sadece tıbbî hikmetlerinden bir kısmını anlatabildiğimiz namazın, yalnız vücuda olan faydalarından dolayı değil, ancak ve ancak emr-i ilâhî gereği eda edilerek, rıza-ı ilahîye kavuşturacak, nurlu bir vasıtadır. Namaz ibadetine yüklenen bu nurların yanında, insan sağlığına olan faydaları ise, birçok nimet birlikte ihsan edildiğinden, nur-un ala nur olarak, Cenab-ı Hakk’ın (c.c.) iktiran mükafatıdır.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1- Dr. Aidin SALİH, Gerçek Tıp, s.124, Sade Hayat Yayınları 2015

2- Halil USLU, Şifa Yaprakları, s.209, Kardelen Yayınları 2013

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