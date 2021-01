Vitamin zengini: Kuşburnu

İlâhî eczahanenin vitamin yüklü ürünlerinden olan kuşburnu meyvesi, özellikle C vitamini yönünden meyvelerin en zengin olanıdır.

İnsan organizmasının sağlıklı işleyebilmesi ve hastalıklara karşı dirençli olabilmesi için, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine gerekli olan yüksek C vitamini kaynakları, en fazla kuşburnu nimetine depolanmıştır. İnsanın ihtiyaçlarını bilen sonsuz ilim ve kudret sahibi Hâlık-ı Kâinât (cc), hârika bir ikramla bahçe ve orman kenarlarında Huda-i nâbit olarak (insan eli değmeden), C vitamini deposu olan kuşburnu nimetini, şükrân-ı nimet değeriyle, bol miktarda güzel boncuklar görüntüsünde göndermiştir. Kuşburnu nimetinden gerekli faydaların sağlanması için, özelliklerini araştırarak, sağlıklı hayat ve hastalıklar pratiğine uygulanmalarını, dikkatli nazarlara takdim etmeye çalışacağız.

Kuşburnu meyvesi, C vitamini yönüyle, limon ve domatesten 40 kat daha zengin olduğu gibi A, E ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum minerallerini yüksek seviyelerde ihtiva etmektedir. Bu yapısıyla “Kuşburnu bütün dünyada iyi bir C vitamini kaynağı olarak bilinir. Halk arasında böbrek ve üriner sistem hastalıklarında, böbrek taşlarını düşürmede, ödem, romatizma ve gut tedavisinde, soğuk algınlığı, ateş ve enfeksiyon durumlarında, kan temizleyici olarak, C vitamini eksikliğinin tedavisinde ve önlenmesinde, vücut direncini arttırmak için kullanılır. Ayrıca diüretik (idrar söktürücü), laksatif (bağırsak temizleyici) ve VİRÜS enfeksiyonlarına karşı etkili olduğu tesbit edilmiştir.” 1 Kuşburnu nimeti, yapısında bulunan geniş kimyevî ve antioksidan maddelerin kuvvetli etkisiyle, son yıllarda “ileri yaşlarda yaygın görülen, eklem kireçlenmesi (osteoartrit) ve romatizma ağrılarının giderilmesindeki yararları klinik araştırmalarla ortaya konulmuştur. Eklemlerde hasar oluşturan iltihap miktarını azalttığı da tesbit edilmiştir. Kuşburnu çay ve toz uygulamalarında, spastik kolon üzerinde % 54, osteoartrit ve romatizma üzerinde % 70 ile % 85 arasında etkili bulunmuştur. Yeni bir çalışmada ise, 12 ay uygulanması ile ‘bel ağrısı’ şikâyetlerinde % 62 iyileşme sağlamış, ağrı kesici ilâca olan ihtiyacın düştüğü gözlenmiştir. Artrit gibi hastalıklarda, şikâyetleri hafifletmek amacıyla verilen yangı giderici ilâçlarda, ciddî yan etkiler söz konusu olduğundan, ARTRİT şikâyetleri için yararlı olabilecek böylesine güvenilir bir ilâç, bence çok olumlu. Kişilerin kullandığı başka ilâçlar ile etkileşme riskini azaltmak için, kullanılan ilâç ile kuşburnu meyvesinin içilmesi arasında 2 saatlik bir süre bırakılması yararlı olabilir.” 2

Kuşburnu meyvesinin yapısı ve faydaları, halk hekimliğinin olduğu kadar bilimsel araştırmaların da, merkez noktalarından birini teşkil eder. Zamanımızda, her geçen gün sayıları katlanarak artan, diyabet ve obezite oluş ve kurtuluş yolları araştırıldığında, kuşburnu nimetinin insanların imdadına şifanın kaynağından gönderildiği hakikati, parlak bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bilimsel araştırmalarını aralıksız sürdüren “Bir Japon araştırıcı grubu, şeker hastalığına karşı etkili ve şişmanlığı önleyici tabiî ilâçlar geliştirmek üzere yürüttüğü bir araştırmasında, kuşburnu meyvelerinin zayıflatıcı etkisi bulunduğunu fark ediyor. Araştırmacılar, çalışmalarına devam ederek, kuşburnu tohumlarının etkili bileşeni (Trans- tilirozit) tesbit ediyorlar. Böylece şişmanlığı önleyici etkinin, tohumlarda bulunan bileşenlere bağlı olduğu görülüyor. Yapılan çalışmada, bu bileşiğin etkisinin piyasada bulunan bir zayıflama ilâcı olan, Orlistat’dan daha kuvvetli olduğu görülüyor. Bu bakımdan kuşburnu meyvesinin kullanılmasının sağlık için, yararlı olacağını düşünüyorum. Bizim yaptığımız bir çalışmada, kuşburnu meyvelerinin mide ülseri oluşumunu engellediğini tesbit ettik. Başka bir çalışmada ise, KAN ŞEKERİNİ düşürdüğü bildiriliyor.” 3

Kuşburnu nimeti, her türlü enfeksiyon hastalığında organizmaya çok önemli destekler sağlar. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek, iltihaplara karşı mücadele eden akyuvarlar (lökosit) sayısının artmasını sağlar. Virüslerin salgıladığı toksinlere karşı, vücut direncini arttırarak, koruyucu rol oynar. Kuşburnu meyvesinin, sağlık ve hastalık hallerinde kullanılması, çeşitli hastalıklardan özellikle de “Soğuk algınlığı, grip, sinüs enfeksiyonları, kulak ve boğaz enfeksiyonları, dişeti hastalıkları ve apseleri, idrar yolları, mesane, böbrek enfeksiyonları, ince bağırsaklarda aşırı bakteri oluşumu, cilt ve göz enfeksiyonları, el ve ayak tırnaklarında mantar, kronik bronşit, kronik bitkinlik sendromu, dahili bakteriyel enfeksiyonlar, bütün otoimmün (bağışıklık sistemi) hastalıkları, kalp çarpıntısı, karaciğer tıkanması, karaciğer tembelliği, kabızlık, bütün nörolojik belirtiler (karıncalanma, uyuşma, seğirme, sinir ağrısı, göğüste daralma hissi dahil), görüşte bulanıklık, sıcak basması, kaşıntı, mineral eksiklikleri, öksürük, kulaklarda çınlama, halsizlik ve cilt kuruluğu” 4 durumlarında kullanılması, vücutta şifa ve devaya vesile olacaktır.

Kuşburnu nimetinin faydalarına, her geçen gün yenileri eklenmekte olduğundan, faydalanma ve kullanma şekillerinin bilinmesi önemlidir. Özellikle çay şeklinde kullanılmasında, bir bardak kaynar suya 10 gram ezilmiş kuşburnu konur. 10 dakika bekletildikten sonra, günde 3-4 bardak içilebilir. Ayrıca iki bardak kaynar suya, 20 gram ezilmiş kuşburnu konarak, 10 dakika bekletildikten sonra, süzülerek soğumaya bırakılır. İçileceği zaman yarım bardak portakal suyu ilâve edilmesiyle, faydası bir kat daha artacaktır.

Kuşburnu nimetinden tam anlamıyla faydalanabilmek için, çekirdeklerinin kesinlikle öğütülerek yenmesi gerekmektedir. Zira kuşburnu meyvesindeki şifa ve deva sırları çekirdeklerinde depolanmıştır. Kuşburnu taneleri kurumuşsa, toz haline getirilerek kullanılmalıdır. Bu kullanma şekliyle, vücutta yatıştırıcı ve dinlendirici etki sağlar. “Yüksek kolesterol ve trigliserid miktarlarının düşürülmesinde faydalıdır. Antiseptik ve hücre yenileyici etkisinden dolayı, küçük ve büyük çaplı yaraların tedavisinde özellikle yanıklarda haricen kullanmada fayda sağlar.” 5 Kuşburnu nimetinin bütün özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, evlerimizde dört mevsim bulundurularak, soğuk-sıcak şekillerde kullanılması sağlığın korunma ve tedavisine önemli destekler sağlayacaktır.

SAĞLICAKLA KALIN.

