Barla’da kâinat kitabını okuduk

Yeni Asya Isparta okuyucuları olarak 18-25 yaş ve 10-14 yaş grup gayretli, kahraman kardeşlerimiz ile Temmuz ayında ayrı ayrı düzenlemiş olduğumuz 5’er günlük “Yaz Dönemi Risale-i Nur Okuma Faaliyetleri”nin taçlandırılmasını her iki grubumuz ile, farklı illerden kardeşlerimizin de iştirakiyle, Barla’da gerçekleştirdik.

KEMAL VAPUR - BARLA

cokguzeldirinsanolmak@gmail.com

Barla’nın ve Barla’da Risale-i Nur okuma faaliyetinin maddî manevî cihetlerden güzelliği kelimeler ile tarif edilemeyecek bir nimet-in’am olduğunu müştereken tam hissettik.

Okuma faaliyetimiz Barla Yeni Asya Sosyal Tesisi’ndeki farklı illerden kendi Risale-i Nur okuma programlarını sürdüren büyük bir kalabalığın olduğu sıcak bir ortamda kahvaltı ile başladı.

Çok değerli, sevimli Nur’a müştak yeni kardeşlerle tanışma fırsatımız oldu. Ardından masmavi göküyüzünde bembeyaz pamukçuklar gibi saçılmış bulutların altında gençlerle Cennet Bahçesine doğru çok keyifli tefekkür yolculuğumuz başladı.

28. Söz Cennet Bahsi’nden, Âyet-ül Kübrâ ve 5. Söz’den yapılan mütalâalı dersler ile büyük istifade ve istifazalara elhamdülillah mazhar olduk.

Hatta küçükler ile 5. Söz’den okumamız esnasında tam da “Cennet Bahçesi”ne muvafık olabilecek devası bir arı ders bitinceye kadar dersi okuyan arkadaşımızın Risalesine kondu, abdest alır gibi temizlendi ve dersin bitimine yakın kitabın üzerine bir damla bal akıtıp gitti. Hatta ders okunurken bazen kitabın üzerinden uzaklaşıp başka bir yere uçtuğunda çağırdığımızda oradan gelip tekrar Risalenin üzerine konuyordu.

Küçük kardeşlerimiz bu hali hem hayret ve neşe ile seyrettiler hem de inşallah bazı ruhların sinek gibi küçük kuşçukların bedeni ve cihazatı ile âlem-i şehadeti tenezzüh bahsini hatırladırlar. Ardından Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin 1. evine geçildi ve orada şahsî ve münavebeli okumalar gerçekleştirildikten sonra okunan ezanlar ile öğle namazı-tesbihat için Yokuşbaşı Camii’ne geçildi.

Oradan Üstad’ın 2. evinde 23. Söz’den yapılan ders ve ardından Çeşnigir Paşa Camii’nde 4. Risale-i Nur dersi ve caminin yanındaki banklardan müthiş manzaraya mukabil küçük bir ders baklavası ikramı.

Oradan da Yeni Asya Tesisi’nde yine küçük bir molanın ardından Barla Kabristanı’nda ziyaretler-duâlar-5. Risale-i Nur dersi ile hakikat ilminin en değerlisi, ilimlerin şahı ve padişahı olan Kur’ân-iman ilminin mütalâaları ile yaz dönemi faaliyetlerimizi ifa etmenin coşkusunu yaşamakta ve Sani-i Zülcelâlimize hamd etmekteyiz ve bu güzellikleri huzur ile yaşayabilmemizde emeği geçen Barla Yeni Asya Sosyal Tesisleri’ndeki vazifedar abi-kardeşlerimizden Allah razı olsun ve umum şahs-ı manevimizin Kur’ân-iman hizmetlerini Cenab-ı Hak sırat-ı müstakiminde kıyamete kadar ihlâs, sadâkat, metanet ile tevfik-muvaffakiyet üzere daim kılsın, amin.







