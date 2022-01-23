Bitlis ve Nurs Köyü'nden kış manzaraları

BEYAZ RAHMET KAR, BİTLİS MERKEZ VE BAĞLI BULUNDUĞU NURS KÖYÜ’NDE DE VARLIĞINI HİSSETTİRİYOR.

BİTLİS - MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

***

ÜSTADIN DOĞDUĞU KÖY KIŞIN AYRI BİR GÜZEL...

Yöre halkının “Rahmet” olarak değerlendirdiği kar yağışının berekete vesile olacağını ifade eden Bitlisliler “Bizim memleketimiz zaten kış memleketi, bol kar ve yağmur yağması karşısında bizler seviniriz. Kar ve yağmur Allah’ın ikramıdır, hamdolsun” diyerek kış ayında yağan kar yağışları hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Bediüzzaman Hazretleri’nin dünyaya teşrif eden Bitlis’e bağlı Nurs Köyü’de yoğun bir şekilde kar yağışından nasibini aldı.



Üstadın sığındığı dehliz.

Aslen Nurs Köyü’nden olan İl Genel Meclisi Üyesi Hikmet Okur’un verdiği bilgilere göre, rahmet namı verilen kar yağışının Nurs Köyü’nde de etkili olduğu görüldü.



Nurs Köyü’nün End Mezrası’ndanimam Abdurrezzak Dalar.

Okur şunları söyledi:

“Nurs Köyü’müz yoğun kar altında. Buna rağmen yolu açık. Zor da olsa köye gidilebiliyor. Vasıtalar seyrek de olsa çalışmaktadır. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri’nin doğduğu köyümüze ilgi kış aylarında da ziyaretçiler gelip gitmektedir. Kışın biraz seyrek olsa da yine de gelen oluyor. Kış aylarında kar yağışı sebebiyle tatlı ve güzel rahmetin izlerini taşıyan Nurs Köyü yaz aylarında baharın tatlı bir köşesi olmaktadır. Nurs Köyü’müz kışın da güzeldir. Nurs’a bağlı on bir mezra vardır. Köyün mezralarla haberleşmesinde kış sebebiyle zorluklar yaşanmaktadır.”

Nurs Köyü’nden herkese selâmlarını ileten Hikmet Okur, “Yaz olunca ziyaretçileri de beklemekteyiz” dedi.

Okur, Bediüzzaman’ın şu sözünü de aktardı: “Ben, hem kendime hem onlara çok hayret ederdim. Şimdi hakikî bir ihtâr ile bildim ki: “Ben, hem kendime, hem onlara çok hayret ederdim. Şimdi hakikî bir ihtar ile bildim ki: O masum Nurslu insanlar, Nurs Karyesi; Risâle-i Nur’un nuruyla büyük bir iftihar kazanacak; o vilâyetin, nahiyenin ismini işitmeyen, Nurs Köyü’nü ehemmiyetle tanıyacak diye bir hiss-i kablelvuku ile o nimet-i İlâhiyeye karşı teşekkürlerini temeddüh sûretinde göstermişler.”