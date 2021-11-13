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'Bu ayvadan yiyen elma yemeyi bırakıyor'

13 Kasım 2021, Cumartesi 22:38
Sakarya Nehri'nden beslenen verimli topraklarında pek çok sebze ve meyvenin yetiştirildiği Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ayva üreticileri hasat telaşı yaşıyor.

Feyzullah ERGÜN'ün yazısını okumak için tıklayınız: Kalb rahatlatan: Ayva

 

Evliya Çelebi'nin, seyahatnamesinde, "Birer buçuk okka gelir sulu ayvası olur ki yeryüzünde benzeri yoktur. Ayva tatlısı, ayva reçeli dahi dünyanın övgüsünü kazanmıştır." sözleriyle anlattığı Osmaneli ayvasında bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

Sabah erken saatlerde bahçelerine gelen üreticiler, dalından özenle topladıkları ürünlerini kasalayarak satışa gönderiyor. Kimi üreticiler de ürünlerini buzhanelerde beklemeye alıyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, ayvanın çok hassas bir bitki olduğunu söyledi.

Ayvada üretimi fazla olanların ürünlerini nisan ve mayıs aylarına kadar depolarda beklettiğini belirten Ünver, "Bu sene hasat bol. Girdiler yüksek olduğu için biraz üreticiler dertli. Ne kadar da olsa yine 3-5 kuruş kalıyor. İşsiz olan vatandaşlarımıza da iş veriyoruz. Osmaneli'nde aşağı yukarı 1000 kişi ayva hasadı yapıyor. Ekonomiye böyle bir katkımız da var." diye konuştu.

Ayvaların genellikle Manisa, İzmir, Eskişehir, İstanbul ve Ankara'ya gönderildiğini ifade eden Ünver, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgesindeki illerimize de ayvalarımız çok gidiyor. Türkiye'nin her tarafına Osmaneli'nden ayva gider." dedi.

"Çok lezzetli bir aroması var"

Ünver, Osmaneli ayvasının geçmişinin Osmanlı Devleti'ne dayandığını dile getirerek, "Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde dahi yeri var. Şifalı olduğu yazılıyor. Aroması çok güzel. Bizim ayvamızdan yiyen elma yemeyi bırakıyor. Çok lezzetli bir aroması var." ifadelerini kullandı.

Bölgede her sezon yaklaşık 8 bin ton ayva hasadı yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Ayva arazideyken 2,5-3 liraya tüccar alıyor. Tüccar da kilogram başına en az 1 lira masraf yapıyor. Hasadı tüccar yaptırıyor. Bütün masrafları tüccar karşılıyor. Ayvanın maliyeti 4-5 lirayı buluyor."

"Fiyatları uygun"

Ayva almak için Manisa'dan gelen tüccar Alihan Geçici de 7 yıldır bölgeden ayva alarak sattığını söyledi.

Ayvaların çok lezzetli olduğunu dile getiren Geçici, "Ayvanın aynı zamanda görüntüsü güzel. Fiyatları uygun. Buradan alarak soğuk hava deposuna koyuyoruz. 2-3 ay sonra satışa çıkarıyoruz. Halka sunuyoruz. Ayvanın kalitesi gayet güzel. Müstahsillerden gayet memnunuz. Ayvaları hem iç piyasaya hem de ihracata veriyoruz. İhracat Avrupa ülkeleri ağırlıklı oluyor. En son bir tır İsrail'e, bir tır Rusya'ya gönderdik." diye konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır ayva üretimi yapan Kadir Yıldız da ayvada verimin iyi olduğunu ifade etti.

AA

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