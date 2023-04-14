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14 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Çorum'da Bediüzzaman coşkusu

14 Nisan 2023, Cuma 15:08
Vefatının 63. sene-i devriyesinde Bediüzzaman Hazretleri, Çorum Yeni Asya Hanım okuyucuları tarafından düzenlenen programla yâd edildi.

Bediüzzaman’ın bıraktığı servet
Risale-i Nur ve Âlem-i İslam -1
Risale-i Nur ve Âlem-i İslam -2

SEVDENUR SARIOĞLU - NURHAN KOVANCI ÖZ - ÇORUM

Vefatının 63. sene-i devriyesinde Bediüzzaman Hazretleri, Çorum Yeni Asya Hanım okuyucuları tarafından düzenlenen programla yâd edildi.

Çorum’un Risale-i Nur derslerine vesile olan Erbaşlar merkezi bu sefer de Bediüzzaman Hazretlerini anma programına ve iftar yemeğine ev sahipliği yaptı.

Anma programının bir taraftan mübarek Ramazan ayının manevi havasını diğer taraftan hizmet-i Kur’an’a dair şevk ve gayreti ziyadeleştirdiği ifade dedildi.

“Zaman ahirzaman çare Bediüzzaman” köşesi

Hazırlıkları günler öncesinden başlayan programın amacı, Risale-i Nur ve Üstad için bir arada olmak ve Kuran hizmeti davasına aidiyetin güçlendirilmesi olduğu ifade edilirken, genç talebelerin sınav dönemi olmasına rağmen gösterdikleri gayret dikkat çekti. Davetiyeler günler öncesinden hazırlanıp dağıtılırken, Üstad için merkezin bir köşesi “Zaman Ahirzaman Çare Bediüzzaman” konsepti hazırlandı.

Zübeyir Gündüzalp’in mektubu

Gökse Özkes’in sunuculuğunu gerçekleştirdiği program Canan Erdal’ın Kur’an tilaveti ile başladı. Daha sonra Azra Afat koro eşliğinde “Biz Kısık Sesleriz” ezgisini seslendirdi. Genç talebeler Bediüzzaman Hazretlerinin hayatını konu edinen oratoryo ile misafirleri adeta o günlere götürdü. Program Reyhan Yıldırım’ın okuduğu Zübeyir Gündüzalp’in mektubu ile devam etti. Minik talebelerden Süeda Sarıoğlu ilahi sırasını beklerken uyuyakalması ve uyku esnasında ilahinin sözlerini tekrar etmesi ve sırası geldiğinde ise Elif Reyyan Afat ile birlikte “İzindeyiz Ey Üstad” ilahisini okuması programın en güzel anları arasına yazıldı. Minik talebelerin grup halinde seslendirdikleri ilahiler de geleceğe dair ümitleri arttırdı.

Son olarak sinevizyon gösterisi yapıldı ve Göksu Özkes’in dilinden Risale-i Nur’dan dua okundu. Misafirlere günün mana ve önemine dair, hatıra olarak hazırlanan magnetler, vecizeler ile donatılmış kırmızı kutular içinde lokumluklar hediye edildi.

Program sonrasında Çorum Yeni Asya Hanım okuyucularının hazırladığı iftar yemeği verildi. Uhuvvet ve muhabbete vesile olan programa Çorum il ve ilçelerinden de oldukça yoğun bir katılım oldu.

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