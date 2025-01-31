İstifadeli ve nurlu bir okuma programı

Ankara Yeni Asya okuyucularının düzenlemiş olduğu okuma programı Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi.

Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?

Afyonkarahisar - İsmail ÜNSAL

Okuma rogramına Ankara’daki ortaokul ve liseli kardeşlerimizin yanı sıra Nevşehir’den ve Bursa İnegöl’den de kardeşlerimiz katıldı. Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin son vasiyetim dediği okumak, yine okumak, yine okumak tavsiyesini tutmak, ayrıca kainata değişmem dediği talebesi Zübeyir Gündüzalp’in “Şimdi oku kabirde okuyamazsın” idealini gerçekleştirmek için Afyon’a okuma programına gittik.

Hep birlikte Kur’ân’ın bu asırdaki manevî tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatından İman ve Küfür Muvazeneleri kitabını okumaya karar verdik. Beş günlük programın sonunda bu kitabı bitirmeyi hedef olarak koyduk. Sabah namazı ile başlayan günlük programımızda namaz dersleri, şahsî okumalar, müzakareli dersler, tesbihat ezberleme gibi saatlerimiz vardı. Ahmet Çete Ağabeyimizin derslerinden çok istifade ettik. Ayrıca Afyon’daki ağabeylerimiz bizleri yalnız bırakmadı.

Afyon program yapmak isteyenler için kesinlikle tavsiye edilebilecek bir yer. Bir gün yolunuz Afyon’a düşerse ne demek istediğimi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Afyon’daki ağabeylerimiz her gün öğle namazlarını dershanede beraber kılmaya çalışıyorlar. Namazdan sonra derslerini okuyorlar. Dershanemize ders akşamları dışında da günlük gelinmesi bizlerde çok olumlu bir intiba bıraktı. Müfritane irtibatın hizmete vesile olduğunu müşahede ettik.

Programın sonunda kardeşlerimize Afyon Yeni Asya okuyucuları tarafından Risale-i Nur açıklamalı Kur’ân-ı Kerim Meali ve Risale-i Nur külliyatından kitaplar hediye edildi. Programımızda etkinlikleri de unutmadık. Birlikte havuza gittik, Afyon’da Ulu Camii ve Bediüzzaman Hazretlerinin evi ziyaret ettik. Afyon kalesine çıktık. Tabiî ki halı saha maçı da unutulmadı. Bir akşam da Afyon’un ilçelerinden Bolvadin’e derse gittik. Elhamdülillah çok istifadeli bir program yaptık.

Bizden maddî ve manevî desteğini esirgemeyen Afyon cemaatine ve Muzaffer Erol, Ahmet Çete, Mehmet Kenar, Hüseyin Yasul ağabeylerimize Murat Çetin, Hasan Koç, Yaşar Avcı, Ubeyd Önbaş kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca ağabeylerimiz Osman Nuri Üzmez ve Emre Tuncel’i ve kardeşimiz Fatih Batur’u da tebrik ediyoruz.

Yazımızı programa katılan kardeşlerin yorumları ile noktalayalım.

AHMET SELİM ULUDAĞ

İlk defa katıldığım risale programına dershaneye ilk girişimde çok sıkılacakmışım gibi gelmişti fakat amacı sadece gezi ve eğlence olan programlara göre daha zevkli ve faydalı geçti. Termal tesisine gittik, Karahisar Kalesi’ne çıktık. Programda emeği geçen abilere çok teşekkür ediyorum.

FURKAN ÜZMEZ

Program çok güzeldi, Afyon’daki ağabeyleri çok sevdim. Bizimle çok ilgilendiler. “Tekrar program olsa da katılsam” diye yaz tatilini bekliyorum.

TALHA AKSU

Öncelikle Afyon’daki ağabeylerden Allah razı olsun. Bizi en iyi şekilde ağırladılar ve ilgilendiler. Program oldukça verimli geçti. Gerçekten programdan büyük bir zevk aldım. İnşallah böyle programlar devamlı olur.

AHMET ZÜBEYİR ADIBELLİ

Çok istifadeli bir program geçirdik. Bilgilerimizi tazeledik, yeni bilgiler öğrendik. Ayrıca ekibimizle çok keyifli, muhabbetli zaman geçirdik. Yeniden böyle güzel ve verimli programlarda buluşmak duasıyla...

SÜLEYMAN AHMET SEVEN

Afyon’da yaptığımız okuma programı çok güzel ve verimli geçti. Derslerin konuları ve yaptığımız geziler çok manalıydı. Abilerimize ve bizleri ağırlayan Afyon dershanesine çok teşekkür ediyor ve bir sonraki programı sabırsızlıkla bekliyorum.

SALİH MÜŞTAK

Sabah namazıyla başlayan programımız yatsı namazıyla son buldu. Gerek eğlenceli vakitlerle gerek müzakereli derslerle çok zevkli ve eğlenceli bir kamp geçirdik. Düzenleyen abilerimizden Alah razı olsun.

YUNUS SEVER

Derslerde çok şey öğrendim ve gerçekten vaktim verimli geçti. Ankara’ya dönerken yolculuk da çok güzel geçti.

HÜSEYİN ÖRTLEK

Öncelikle Afyon dershanesinde bizleri ağırlayan tüm ağabeylere çok teşekkür ediyorum. İstifadeli bir program oldu. Yeni bilgiler öğrendik, sorduğumuz suallere cevaplar bulduk. Müzakereli dersler olsun, şahsî okuma olsun, namaz dersleri olsun çok verimli geçti. Programımızda Afyonkarahisar’ı gezdik ve çok beğendik. Bol istifadeli bir program oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.