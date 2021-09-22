"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kaçkarlarda bir ilk

22 Eylül 2021, Çarşamba
ÇAYDOSK HAPİVANAK BÖLGESİNDE İLK KEZ BUZUL GÖLLERE GEZİ DÜZENLEDİ.

HABER: Abdullah Uzun

Hafta Sonu Çat, Elevit, Trovit, Palovit, Hapivanak, Amlakit, Palovit Şelâle turu ile ÇAYDOSK Hapivanak bölgesinde ilk kez Buzul göllere gezi düzenledi.

Şimdiye dek hiçbir kulübün düzenlemediği Hapinavak Yaylası Buzul Gölleri faaliyetini kısa adı “ÇAYDOKS” olan Çayeli Doğa Sporları Kulübünün organizasyonuyla profesyonel dağcı Osman Arslan’ın sorumluluğunda ilk kez düzenlenmiş oldu.

Yaklaşık 20 katılımcıdan hiçbirinin görmediği bu gizemli rota gezidekiler için adeta görsel şölene dönüşmüştü.

Çayeli’nden başlayan ve Pazar İlçesinden de katılımlarla devam eden yolculuk sırasıyla Çamlıhemşin ilçesi, Çat Köy, “Nüfusu belirsiz“ şeklinde yazılı ilginç tabelâsıyla müziklere ve dillere destan Elevit Yaylası, ardından Karunç Yaylası, Nafkar Yaylası, Trovit Yaylası, Palovit Yaylası ve Hapivanak Yaylasıyla son bulan araç yolculuğumuzdan sonra yaklaşık 5 saatlik bir yürüyüşle 3002 rakımlı Hapivanak Buzul Gölleriyle buluşan katılımcılar manzaranın keyfini çıkarttılar.

15 EVDE YAYLACILAR VAR

Hapivanak Yaylası’nda karşılaştığımız bir yayla sakiniyle yaptığımız söyleşide Hapivanak Yaylası’nın ilginç bir özelliğine de vurgu yaptı. “Yaklaşık 15 hanenin şen olduğunu söyleyen yayla sakini bu yaylaya Haziran sonlarında geliriz ve Eylül sonlarına doğru köyümüze geri döneriz” dedi.

Yayladaki hayatın diğer yaylalara nazaran çok daha kısa süreli olduğuna değinen yaylacı, bu ortalama üç aylık kısa süreli kullanımın sebebini ise esen sürekli sert rüzgârlar olduğunu söyledi.

Çaydosk Kulübü üyelerinde Osman Aslan, “Bölgede hiçbir dağcı kulübü tarafından gezinin düzenlenmediği farklı bölgeye biz bugün 20 katılımcı ile başarılı bir şekilde Hapivanak Yaylası’na bağlı buzul göllere çıktık. Pandemi kurallarına uyarak seyahat eden ekiple 3002 rakımı test ederek güzel bir günü hep birlikte yaşamış olduk. Katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barınamıyoruz

    Fransız Bakan: İslam, büyük coğrafi alanı ve geniş zaman dilimini kapsayan bir medeniyettir
    📷

    Kaçkarlarda bir ilk

    Doğal gaz fiyatları zorlayacak

    Biden: Acil ve yaklaşmakta olan bir krizle karşı karşıyayız

    'Polonya ve Belarus sınırı yakınlarında 4 göçmenin donarak ölmesi şok edici'

    'İnsanlık adına yüz kızartıcı'

    Türkiye'de son 24 saatte 260 kişi vefat etti

    Eğitimde korona bilançosu ağırlaşıyor

    Derhal seçim

    Türkiye, internette hür değil

    Avrupa ve ABD arasında Fransa krizi

    Yüksek faiz inşaat sektörünü olumsuz etkiliyor

    Fahiş fiyatlar için göstermelik denetim

    Marmara Denizi’nde oksijen tehlikesi artıyor

    Sudan'da darbeciler gözaltına alındı

    'Tehlike çanlarını çalmak için buradayım'

    ‘Dindarların gazabından korkmak lâzım’

    İsrail, 48 bin dönüm Filistin toprağına daha 'el koydu'

    Türkiye'de aşılamada son durum ve aşılama oranının en düşük olduğu iller?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Barınamıyoruz
    Genel

    Erdal Şenol dualarla
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Aleme nizam, kendine …
    M. Latif SALİHOĞLU

    Büyük bir siyasî dehâ: Sultan Selim Han
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erzincan notları
    Ali FERŞADOĞLU

    Falcılar, astrologlar ve gayb
    Osman ZENGİN

    Koyunlar buhar olup uçtu
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Merhamet anneden öğrenilir
    Raşit YÜCEL

    “Mutfağın yıkmadığı iktidar yoktur”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.