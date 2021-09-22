Kaçkarlarda bir ilk

ÇAYDOSK HAPİVANAK BÖLGESİNDE İLK KEZ BUZUL GÖLLERE GEZİ DÜZENLEDİ.

HABER: Abdullah Uzun

Hafta Sonu Çat, Elevit, Trovit, Palovit, Hapivanak, Amlakit, Palovit Şelâle turu ile ÇAYDOSK Hapivanak bölgesinde ilk kez Buzul göllere gezi düzenledi.

Şimdiye dek hiçbir kulübün düzenlemediği Hapinavak Yaylası Buzul Gölleri faaliyetini kısa adı “ÇAYDOKS” olan Çayeli Doğa Sporları Kulübünün organizasyonuyla profesyonel dağcı Osman Arslan’ın sorumluluğunda ilk kez düzenlenmiş oldu.

Yaklaşık 20 katılımcıdan hiçbirinin görmediği bu gizemli rota gezidekiler için adeta görsel şölene dönüşmüştü.

Çayeli’nden başlayan ve Pazar İlçesinden de katılımlarla devam eden yolculuk sırasıyla Çamlıhemşin ilçesi, Çat Köy, “Nüfusu belirsiz“ şeklinde yazılı ilginç tabelâsıyla müziklere ve dillere destan Elevit Yaylası, ardından Karunç Yaylası, Nafkar Yaylası, Trovit Yaylası, Palovit Yaylası ve Hapivanak Yaylasıyla son bulan araç yolculuğumuzdan sonra yaklaşık 5 saatlik bir yürüyüşle 3002 rakımlı Hapivanak Buzul Gölleriyle buluşan katılımcılar manzaranın keyfini çıkarttılar.

15 EVDE YAYLACILAR VAR

Hapivanak Yaylası’nda karşılaştığımız bir yayla sakiniyle yaptığımız söyleşide Hapivanak Yaylası’nın ilginç bir özelliğine de vurgu yaptı. “Yaklaşık 15 hanenin şen olduğunu söyleyen yayla sakini bu yaylaya Haziran sonlarında geliriz ve Eylül sonlarına doğru köyümüze geri döneriz” dedi.

Yayladaki hayatın diğer yaylalara nazaran çok daha kısa süreli olduğuna değinen yaylacı, bu ortalama üç aylık kısa süreli kullanımın sebebini ise esen sürekli sert rüzgârlar olduğunu söyledi.

Çaydosk Kulübü üyelerinde Osman Aslan, “Bölgede hiçbir dağcı kulübü tarafından gezinin düzenlenmediği farklı bölgeye biz bugün 20 katılımcı ile başarılı bir şekilde Hapivanak Yaylası’na bağlı buzul göllere çıktık. Pandemi kurallarına uyarak seyahat eden ekiple 3002 rakımı test ederek güzel bir günü hep birlikte yaşamış olduk. Katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.