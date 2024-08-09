Kargı Yaylasında kardeşlik buluşması

54 senedir Ağustos ayının ilk Pazar günü tertiplenen Kargı Yaylası Pikniği muhabbet dolu buluşma ve kucaklaşmalara sahne oldu.

Bediüzzaman'ın Tefekkür Bahçesi Kargı Yaylası

Erdal Odabaş - Kargı

Çorumlu Risale-i Nur talebelerinin 54 senedir, Ağustos ayının ilk Pazar günü an’ananevî olarak tertipledikleri Kargı Yaylası Pikniği kalabalık bir Nur talebesi topluluğunun muhabbet dolu buluşma ve kucaklaşmalarına sahne oldu. Bir bayram havasında geçen pikniğe; Çorum il ve ilçelerinin yanısıra, İstanbul, Ankara, İzmit, Bursa, Kastamonu, Karabük, Düzce, Bolu, Samsun, Amasya, Yozgat, Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Sinop il ve ilçeleri ve Almanya’dan iştirak oldu. Piknikte Program 08:30’da kahvaltı ile başladı.

Saat 10:00 da gazetemiz Çorum temsilcisi Erdoğan Dinç, program akışını okuyarak ahirete irtihal eden nur talebelerini rahmet ile yad etti. Ardından da hasta nur talebelerine dua istedi. Emekli din görevlisi Erdal Güler’in okuduğu aşr-i şerifi müteakiben müessesemiz yönetim kurulu eski üyelerinden Mehmet Kovancı şiirli bir takdim yaptı. Kovancı şiirinde Kargı Yaylaları için Üstadın “Tefekkür bahçem” dediğini hatırlattı.

Ardından ilk derse geçildi. İki bölümden oluşan ilk dersi Prof. D. Nureddin Abut yaptı. Abut, yeni neşredilen Risale-i Nur Açıklamalı Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Mealinin ihtiva ettiği güzellikleri anlatarak, hazırlanmasındaki titizlik ve emekten söz etti. Hazırlayanları tebrik etti.

Mealin ihtiva ettiği farklılıklara dikkat çeken Abut, her branştan öğretmen ve imamlara tanıtımın yapılmasını tavsiye etti. Geniş kesimlerin böyle bir meale ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Prof. Abut Bediüzzaman Hazretlerinin tefekkürlerinden misaller sundu. Ayetü’l Kübra’dan bölümler okudu.

Dersin ardından öğle namazı ve yemeğe geçildi.

İkinci ders öncesi müessesemiz genel müdürü Ramazan Bayram neşriyat hizmetlerini anlattı. Neşriyat hizmetlerimizin çeşitlilik, kalite ve fiyat olarak çok iyi bir noktada olduğunu ifade etti. Bayram, çocuk yayınlarına önem verdiklerini belirterek bu alandaki eksikleri tamamlayıp uzmanlaşacaklarını sözlerine ekledi.

Ardından Ali Serdar Tiryaki, yeni kurulan DKT Yapım ve çalışmaları hakkında tanıtıcı bilgiler verdi. Sahip çıkılmasının hizmete vesile olacağını ifade etti.

İkinci ders için kürsüye gelen gazetemiz yazarı Şükrü Bulut, 2024 yılının müjdeler yılı olduğunu belirterek sözlerine başladı. Şahs-ı manevî teşekkülüne vurgu yaptı. Şahs-ı manevînin teşekkülü ile hizmetin bütünlük göstereceğini belirtti.

Ahirzamanın dehşetli tehlikelerine ve “gizli ifsat komitelerine” dikkat çekti. Hz. İsa’nın nüzulü ve bu mânâda değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan olayların ve gelişmelerin ittihad-ı İslâma yol açacak mahiyette olduğunu belirtti.

Piknikte; Yönetim Kurulu eski başkan vekili İsmail Özdemir, Yönetim Kurulu üyeleri Hayrettin Huyut, Ömer Güney, İbrahim İriboz ve Yönetim Kurulu eski üyesi Raşit Yücel de hazır bulundu.

Kastamonu Yeni Asya Temsilcisi İbrahim Vapur seyyar kütüphaneyi andıran arabasıyla kitap satışı yaptı. Şükrü Bulut ve Ali Vapurlu da kitaplarını imzaladı.

200’den fazla kişinin katıldığı Kargı Yaylası pikniği 15:30’da dualar, vedalaşmalar ve seneye buluşmak temennileriyle sona erdi.