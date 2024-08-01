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1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Bediüzzaman'ın Tefekkür Bahçesi Kargı Yaylası

Mehmet KOVANCI
01 Ağustos 2024, Perşembe
1970’lerden sonra Kargı yaylasında yapılmaya başlayan piknik serencamı Çorum ve ilçeleriyle devam edegeldi. Sonraları cıvar il ve ilçelerin iştirakleriyle bu günlere geldik. Çok şükür. İnşallah ilanihaye devam etmesini Rabbimizden duacıyız.

50 Seneye yakın bir zamandan beri yapılan Çorum Kargı Yaylasında piknik yapılmaktadır. Türkiye genelinde bu piknikler gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu buluşmaların maddi ve manevi pek çok faydaları vardır.

Öncelikle müfritane irtibatın gerçekleşmesine sebep olmaktadır. Bir araya gelen Nur Talebeleri birbirlerinden hizmetle alakalı şevk alıp vermektedirler. Bir diğer faydası uhuvvet ve tesanütümüzü pekiştirmektedir. Kâinat kitabını temaşa etmeyi edip tevhid delillerini. Tefekkür ve tezekküre vesile olmaktadır.

Tefekkür derken Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu’da Mehmet Feyzi ağabeye Tosya ve Kargı dağlarını göstererek ’’Tosya ve Kargı dağları benim tefekkür bahçemdir.’’ dediğini son şahitlerden Abdurrahman Çiçek ağabey 2014 yılındaki kargı yaylasında en az on kişinin bulunduğu bir cemaate Mehmed Feyzi ağabeyden naklederek bizlere anlamıştı. Kargılı Kerim Hafız, Şerafettin Küçükdingil, Tosyalı Hacı İsmail Mola, İbrahim Kaya, Süleyman Alıç ve Mehmet Kovancı şahitleriyiz.

Rahmetli ‘Son Şahit’lerden Abdurrahman Çiçek ağabeyin bu naklinden sonra gerek Kargı pikniği ilanlarımızda gerekse acizane Kargı yaylası ile ilgili yazdığım şiirlerimde pikniğin asıl amacının kâinat kitabını okumak olduğu hususu öne çıkarılmıştır. Rabbimizi bize tarif eden muarriflerden birisi de’ şu kitab-ı kâinatı okumak tevhid delillerini müşahede etmektir.

Üstad Bediüzzaman’ın tefekkür bahçesi olan Kargı Yaylasında 4 Ağustos 2024 Pazar Günü kâinat kitabını tefekkür, tenezzüh ve temaşaya bekliyoruz. Kendini dost, kardeş ve talebe olarak hissedenleri.

GELİNİZ DOSTLAR

Ağustos ayının ilk pazar günü.

Kargı yaylasının elbet var ünü.

Nura müştakların sanki düğünü.

Şevk alıp vermeye geliniz dostlar.

 

Maksat yemek içmek değildir elbet.

Bunlar vesiledir daima hizmet.

Nurlarla nurlanmak ne büyük nimet.

Nurla boyanmaya geliniz dostlar.

 

Tefekkür, tenezzüh, açıyor ufku.

Kalp kulağıyla duy ilahi nutku.

Kâinatı okumak olmalı tutku

Sikke-i tevhidi görünüz dostlar.

 

Yeşilin her tonu gözler önünde.

Ruh sükûn buluyor renk cümbüşünde.

Nebatat, hayvanat her bir türünde,

İlahi nağmeyi duyunuz dostlar

 

Göğün yeşiliyle yerin yeşili.

Uyanık ruhları okşayan yeli.

Ülfeti yok eder yaylanın hali.

Şükr-ü hakikiye haydi a dostlar

 

Yaylaya gelenler Tullab-un Nurdur.

Burada halleşmek elbet sürurdur.

Şahs-ı maneviyse elbet onurdur.

Nurun naşirleri, geliniz dostlar.

 

Üstada talebe olanlar gelsin.

Nurun davasını bulanlar gelsin.

Asrın sahibine uyanlar gelsin.

Gidelim yaylaya haydi a dostlar

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