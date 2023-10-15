Meksika, Brezilya, Kolombiya, Venezuela, Yunanistan ve İtalya'da Filistin'e destek gösterileri

Latin Amerika ülkelerinden Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Venezuela'da, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi. Ayrıca Yunanistan'ın başkenti Atina’da ve İtalya'nın başkenti Roma'da da toplanan binlerce kişi Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi.

Başkent Meksiko'da bir araya gelen çok sayıda Meksikalı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Filistin halkına uygulanan soykırımı durdurun" pankartları taşıyarak Filistin'e destek sloganları attı.

Meksika Müslüman Kadınlar Birliği Başkanı Lizbeth Marquez, yaptığı açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma ve Gazze'deki kadınlar ile çocukların sesini duyurmak için toplandıklarını söyledi.

İsrail Büyükelçiliğine çiçekler atan göstericiler olaysız dağıldı.

Brezilya

Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo ile Rio de Janeiro'da bir araya gelen onlarca kişi Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Sao Paulo'nun orta bölgesindeki Bixiga semtinde toplanan siyasi parti temsilcileri ve Filistin toplumu üyeleri, Gazze'de devam eden insanlık dramına dikkati çekti.

Filistin asıllı Brezilyalı gazeteci Soraya Misleh, ülke basınına yaptığı açıklamada, İsrail işgalinin boyutunun ortaya çıkarılabilmesi için Filistinlilerin sesinin duyurulması gerektiğini söyledi.

Filistinlilerin uzun yıllardır baskı ve sömürü politikalarına maruz kaldığını hatırlatan Misleh, "Bir etnik temizlikle karşı karşıyalar. İsrail, bu olaylara varıncaya kadar sadece bu yıl 65'i çocuk, 270 Filistinliyi öldürdü. Artık oradaki insanların dayanacak ve bu zulme katlanacak hali, sabrı kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Eyleme katılan ve Brezilya'da yaşayan İsrailli Yahudi şef Shajar Goldwaser ise siyonist İsrail Devleti'nin Filistinlilere apartheid rejimini uygulandığını ve Filistinlilerin kendi devletini kurma hakkının olduğunu belirtti.

Kolombiya

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze saldırısına tepki gösterdi.

Göstericiler, "Filistin halkına soykırım yapılıyor" ve "Özgür Filistin" pankartları taşıyarak Filistin'e destek verdi.

Protesto olaysız tamamlandı.

Venezuela

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta toplanan 200'den fazla kişi Filistin lehine gösteri düzenledi.

Eylemciler, "Filistin işgaline son verilsin", "Etnik temizliğe hayır" ve "İsrail yanlışlıkla öldürmez, dehşetle öldürür" pankartları taşıdı.

Yunanistan'ın başkenti Atina’da Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

Eleftheria Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşe, Yunanistan'da yaşayan Filistinliler, Müslüman topluluklardan üyeler ile sol ve anarşist gruplar katıldı.

Eylemciler, "Filistin'e özgürlük" ve "Filistin kuşatmasına hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriyi İsrail Büyükelçiliği önünde tamamlayan katılımcılar olaysız dağıldı.

İtalya

İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan binlerce kişi, Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi.

Başkentin işlek meydanlarında Vittorio Emanuele'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Çok sayıda İtalyan, Filistinli, Arap ve farklı milletlerden her yaş grubundan insanın katıldığı gösteride, sık sık "Özgür Filistin", "Özgür Kudüs", "Gazze'ye özgürlük" sloganları atılırken, Filistin Bayrağı renklerinde kırmızı, yeşil meşaleler yakıldı.

Göstericiler, büyük bir Filistin Bayrağı açarken, ellerinde taşıdıkları dövizlerde Gazze'ye yapılan bombardımanın durdurulmasını istedi.

Alana elinde Filistin Bayrağı ile katılan İtalyan Valeria, yaptığı açıklamada, Filistin'e destek olmak için geldiğini belirterek, İsrail'in yasa dışı şekilde Filistin topraklarında koloniler halinde nüfusunu yaydığını, bunu onlarca Birleşmiş Milletler (BM) kararına uymayarak ve uluslararası hukuka aykırı şekilde yaptığını söyledi.

Batı ülkeleri hükümetlerini de eleştiren ve yaşananlar karşısında sessiz kalınmaması çağrısı yapan Valeria, "Biz hepimiz suçluyuz. Özellikle de Batılı hükümetler, İsrail'i destekleyerek, bir Filistin devletinin doğmasını asla teşvik etmedikleri için suçlular." dedi.

Bu arada, Filistin'le dayanışma gösterisine, üniversite öğrencileri de kortej yaparak destek verdi. Öğrencilerin kortejinde zaman zaman güvenlik güçleriyle arbedelerin yaşandığı bildirildi.

Roma dışında bugün Napoli kentinde de destek gösterisi yapıldı. Ayrıca İtalya'daki camilerde bugün cuma namazı ardından Filistin halkı için dua edildi.

Ülkede yarın Milano, Palermo ve Torino kentlerinde de Filistin’le dayanışma gösterilerinin yapılması bekleniyor.