Okuyucularımız İzmit'te buluştu - Okuma programı şevke medar oldu

Geleneksel olarak her sene farklı tarihlerde düzenlenen İzmit Yetişkinler Okuma Programı, bu sene 20-27 Aralık tarihlerinde Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı Başiskele Temsilciliği’nde yapıldı.

Okuyucularımız Mersin’de buluştu - Her ilden bir kişi Risale-i Nur okudu

İzmit - Yeni Asya - Yunus ÇAVDAR

Fotoğraflar: Süleyman ÖZCAN

Geleneksel olarak her sene farklı tarihlerde düzenlenen İzmit Yetişkinler Okuma Programı, bu sene 20-27 Aralık tarihlerinde Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı Başiskele Temsilciliği’nde yapıldı.

Yeni Asya İzmit Temsilciliği ve Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı’nca organize edilen program Kocaeli ilçeleri başta olmak üzere, Bursa, Eskişehir, Zonguldak, Sakarya, İstanbul, Kütahya ve Bilecik’ten gelen ağabeylerle gerçekleştirildi. Müzakereli Risale-i Nur dersleri, şahsî okumalar, Kur’ân-ı Kerîm ve Cevşen okumaları ile süren program sonrasında bazı katılımcılar duygularını şöyle ifade ettiler:

- Ahmet Uğur (Gebze-Kocaeli): Teşekkür ediyorum. Her şey güzeldi. Allah razı olsun. Şu da eksik oldu diyeceğim bir şey yok. Emeklerinize sağlık.

- Ali Demir (Gebze-Kocaeli): Risale-i Nur okuma programının güzellikleri Risale-i Nur’dan, eksiklikler organizasyondandır. İstifadeli bir program oldu. Emeği geçen kardeşlerden Allah razı olsun.

- Ali Yılmazcan (Hendek-Sakarya): Çok faydalı nezih bir program olmasının yanında, düzenli, ferah, temiz bir mekân olması bizi memnun etti. Müzakereli olarak yapılan okumalar, konuların daha iyi anlaşılmasına vesile oldu. Özellikle imana dair meselelerin bizleri manevî iklimlere götürmesi, inancımızın daha da pekişmesine vesile oldu. Bu ortamı hazırlayan ve kardeşliğimizin daha da gelişmesini sağlayanlardan Allah razı olsun.

- Burhan Göktaş (Zonguldak): Evvelâ İzmit cemaatine gerek misafirperverlikleri, gerek sıcak ve samimi davranışları için tebrik ve teşekkürlerimizi sunarız. Güzel planlanmış bir tesisleri var. Rabbim böyle tesisleri cemaatimizin her şehrine nasip eylesin. İlgi, alâka, temizlik, tertip ve düzen çok iyiydi. Dersleri yapan kardeşlerimizden çok istifade ettik.

- Bekir Erdem (Bursa): Üç yıldır okuma programına katılıyorum. Bu yılkini daha kapsamlı ve programlı gördüm. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Karşılama ve davranışlar güzel ve memnun ediciydi. Planlanan okumalar ve yapılan sunumlar doyurucuydu. Bu tür programlar çok daha faydalı oluyor.

- Cevdet Özdemir (Derince-Kocaeli): Yetişkinler okuma programından çok istifade ettik. Konuların bütünlük sağlanarak anlatılması, farklı yerlerdeki konuların birleştirilerek ifade edilmesi çok istifadeli oldu. Müfritane irtibata vesile olan programın, bizim için ihtilaflı konuların izale olmasında katkısı çok oldu. Böyle umumî sosyal faaliyetlerin devamında sayısız faziletler bulunmaktadır.

- Fahri Yavuz (Eskişehir): Kendi evimiz gibi rahat hissettik, hiç yabancılık hissetmedik, birçok kardeşimizle samimane dostluklar kurduk. Okuma programlarının ne kadar önem arz ettiğin burada daha iyi anladım. Kardeşlerin kendi menzillerinden çıkıp diğer kardeşlerle tanışmaları, yeni yerler, yeni yüzler tanıması kendi hizmetlerindeki eksiklikleri görüp giderme fırsatı sağlıyor.

- Faruk Getir (Gölcük-Kocaeli): Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı’nın tertip ettiği yedi günlük okuma programına katıldım. Okumalarımın yetersiz olduğunu, daha fazla okuma kabiliyetimi geliştirmem gerektiğini anladım. Vakfımızın yapmış olduğu bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim.

- Hamza Çopur (Nevşehir): Manevî olarak güzel günler geçirdik, benim ilk uzun katılımım oldu. İnşallah ömrümüz varsa bundan sonrakilere de katılmak isterim. Emeği geçen herkese teşekkürler.

- Hasan Hüseyin Gökdoğan (Gebze-Kocaeli): Okuma programı harika denecek kadar güzeldi, tenkit edecek hiçbir şey bulamıyorum. Kaldığımız yer çok güzel, yemekler çok güzeldi. Emeği geçen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun.

- Hamit Özdel (Gölcük-Kocaeli): Risale-i Nur derslerinden manevî lâtifelerimiz gıdalanarak, ömür sermayesinden güzel levhaları ahiret âlemine göndermeye çalıştık. Katılan arkadaşlarla çok güzel muhabbet ettik. Sabah namazından sonra Hizmet Rehberi’ni dönerli okumamız çok güzeldi. Diğer hizmet mahallerinde de bu şekilde program yapılmasını talep ediyorum.

- İbrahim Çarlıoğlu (Kilimli-Zonguldak): Benim için her günü doyurucu bir ders programı içerisinde geçti. Ders yapan ağabey ve kardeşlerime çok teşekkürlerimi sunuyorum. Programın düzenli bir şekilde yürümesi teşekküre şayan. Allah hizmeti geçen tüm kardeşlerimden razı olsun.

- İlhan Özel (Kuruçeşme-Kocaeli): Programda okumalar esnasında yapılan müzakere ve açıklamaların belli bir seviyede oluşu sevindirici, değişik mahallerden gelen kardeşlerimiz ile tanışma, kaynaşma çok güzeldi. Diğer hizmet mahallerimizdeki hizmetleri konuşup, birbirimizden şevk alıp, şevk verdik. Ders, müzakere konuları çok güzel seçilmiş, ders sunumu yapan görevli kardeşler oldukça donanımlıydılar. Bu tür programların bölge bazında üçer aylık süreler içinde bölgelerdeki iller arasında dağıtılıp uygulanmasını temenni ediyoruz.

- Kasım Cesur (Körfez-Kocaeli): Okuma programına sebep olan herkesten Allah razı olsun. Ders okuyan tüm kardeşlerimizden çok istifade ettik. Bursa, Eskişehir, Zonguldak, Sakarya, İstanbul, Kütahya ve Bilecik’ten gelen ağabeylerden çok çok şevk aldık. Hizmet eden arkadaşlar çok gayretliydi. Her şey zamanında yapıldı. Çok temiz bir ortamda, neşeli zamanlar geçirdik.

- Mehmet Çaloğlu (Başiskele-Kocaeli): Meşveret ve Şûrâ kaide-i İslâm’ı güzel bir şekilde icra eden Kocaeli Yeni Asya Nur talebelerini tebrik eder, daha nice böyle faydalı hizmetlere vesile olmalarını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. Seçilen konulara ciddiyet ve gayretle hazırlanan kardeşlerimizi ve katılan tüm kardeşlerimizi de tebrik ederim. Büyük bir olgunlukla, katılan fertlerin aralarındaki tesanüd, hürmet, kardeşlik duygularının zirve yaptığı bir okuma program icra edildi.

- Mustafa Beydemir (Eskişehir): Cenab-ı Allah ebediyen razı olsun, program dolu dolu ve doyurucuydu. Güler yüzlü kardeşlerimizin hizmetleri fevkalâde güzel, tertemiz yataklar, tertemiz bina her şey çok güzel bir şekilde organize edilmiş. Allah razı olsun.

- Mehmet Soydan (Kütahya): Her şey %99 güzeldi. Maddî manevî emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

- Mehmet Ali Emiştekin (Başiskele-Kocaeli): Ders konuları güzel seçilmişti, müzakereli olması anlaşılır kıldı. Herkes anladığını açıkladı. Bu tür derslerin sık sık yapılmasında fayda görüyorum. İnşallah önümüzdeki zamanlarda bunlar tekrarlanır ve başka mekanlarda da yapılır.

- Nazım Aydın (Bursa): Evvela Kocaeli cemaatini ve meşveretini tebrik ediyor bu geleneksel hale getirdikleri yetişkinler okuma programını en kalbî teşekkürlerimi iletiyorum.

- Yunus Çavdar (Başiskele-Kocaeli): Çok güzel ve şevke medar bir programdı. Bir hafta boyunca katılımcıları ağırlayan İzmit cemaatinin misafirperverliği tebrike şayandı. Farklı bölgelerden katılımcıların gelmesi bir uhuvvet ortamına da vesile oldu. Dersler çok istifadeli ve güzeldi.

- Talip Çiçek (Gölcük-Kocaeli): Programın tamamına katılma imkânı buldum, müzakerelerden çok istifade ettim, defalarca okuduğum yerlerdeki farklı değerlendirmelerden Risale-i Nur’daki manaların benim anlayışıma münhasır olmadığını anladım, yeni pencereler açıldı. Risale-i Nur’daki ulvî hakikatin kavranmasının birlikte müzakere edilerek keşfedileceğini fiilen yaşadım.

- Zeki Dik (Bozüyük-Bilecik): Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı üyeleri kardeşleri canı gönülden tebrik ediyorum. Geçen sene de bu programa katılmıştım. Kardeşler bize dolu dolu bir program yaşattılar, buradan unutamayacağımız kardeşlik ve dostluk duyguları ile ayrılıyoruz inşallah.