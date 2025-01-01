Okuyucularımız Mersin’de buluştu - Her ilden bir kişi Risale-i Nur okudu

Yeni Asya Gazetesi Mersin Temsilciliğinin bu yıl ikincisini düzenlediği “Her İlden Bir Ses, Risale-i Nur Okuyoruz!” başlıklı II. Mersin Okuma Programı, çeşitli il ve ilçelerden gelenlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Risale-i Nur hakikatlerini tüm dünya duysun

Yeni Asya Gazetesi Mersin Temsilciliğinin bu yıl ikincisini düzenlediği “Her İlden Bir Ses, Risale-i Nur Okuyoruz!” başlıklı II. Mersin Okuma Programı, Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Pekel ve Orhan Kaşlıoğlu ve çeşitli il ve ilçelerden gelenlerin yoğun katılımı ile 27-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.

Programa, gazetemiz yazarlarından M. Latif Salihoğlu, M. Ali Kaya ve Şemsettin Çakır katılarak birer sunum yaptılar. Programa, yaklaşık 27 il ve ilçeden birçok okuyucu iştirak etti. Program, Yeni Asya Gazetesi Mersin Temsilciliğinin dört katlı hizmet binasında gerçekleştirildi.

Hanım okuyucular da takip ettiler

Yeni Asya Gazetesi erkek okuyucularının yanında, hanım okuyucularımız da hizmet binasının birinci katında hazırlanan ses ve görüntü sistemiyle okunan derslerin tamamını takip ettiler.

Okuma programı, her ilden gelen bir kardeşimizin yaklaşık 40 dakikalık Risale-i Nur’dan hazırlamış olduğu ders konusunun okunması ile gerçekleştirildi. Programda günde yaklaşık olarak 10 ders yapıldı. Programın sonunda yapılan değerlendirme toplantısında, katılımcılar, bu tür Risale-i Nur okuma programlarının, Yönetim Kurulu tarafından Anadolu’nun dört bir yanında planlanmasını talep ettiler.

Programların sadece erkeklere yönelik değil, çocuklar ve hanım okuyucularımızı da içine alan, organize bir faaliyet şeklinde yapılmasında büyük faydalar olacağını ifade ettiler.

Farklı konular işlendi

Programda Abdullah Tunç, Bediüzzaman’ın üç yüz lira maaş karşılığında vilâyat-ı şarkiyeye Şeyh Sünusî yerine vaiz-i umumî olması teklifini kabul etmemesi konusunu işlerken, eğitimci-yazar M. Ali Kaya Münazarat’tan Müslümanların geri kalması ve ecnebilerin ilerlemesinin sebepleri üzerinde durdu.

İlâhiyatçı-yazar Şemsettin Çakır ise, fitne-i ahirzamanı anlattı. Sami Yay, Risale-i Nur’da Esma-i Hüsna tecellilerine bakış konusunu anlatırken, tarihçi yazar M. Latif Salihoğlu da Risale-i Nur hizmetleri itibariyle yeni bir tarihî dönemece girildiğine dair değerlendirmede bulundu. Dr. Ömer Ergün ise, müsbet hareket kavramı üzerinde durdu.

Şevke medar bir program oldu

Programı değerlendiren Yeni Asya okuyucuları şunları söyledi:

Mehmet Kışlakcı/Aksaray: Ahirzamanın bizi dünyaya çağıran fitnelerini yaşadığımız şu günlerde çeşitli zorluklarla sınanıyor ve imtihanımız çetin bir vaziyette devam ediyor. Rabbim Risale-i Nur’dan istifademizi arttırsın. Şevke medar bir program oldu. Hizmeti geçenleri tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

Abdulkadir Özer/Diyarbakır: Hamd olsun dolu dolu Risale-i Nur dersleri ile yorgunluğumuzu unutarak, ruhen feyz aldık. Mersin Yeni Asya Temsilciliğini tebrik ediyorum. Böyle hizmetlere katılınca ilk olarak Risale-i Nurlar’ı okuduğum yıllar aklıma geldi. Allah binlerce defa razı olsun.

Hasan Yiğitkan/Elazığ: Başta Mersinli ağabey ve kardeşlerimizi tebrik ediyorum böyle güzel bir program tertipledikleri için şükranlarımızı sunarız. Elazığ olarak bu programın devamını dileriz. Çok güzel geçti her yönüyle güzel oldu.

Sami Say/Niğde: 30 ilden 30 ses diye adlandırılan programda her ilden hizmet kahramanı tayin edilen kardeşler vaktinde dersini okudu. Fikir alışverişinde bulunuldu. Gazete yazarlarımızdan M. Latif Salihoğlu, Şemsettin Çakır, Mehmet Ali Kaya ağabeylerimizle bol istifade ettiğimiz müzarekeli dersleri dinlemenin tadına doyum olmadı. 3 gün süren programda 30’u aşkın ders okundu, insibağ ve in’ikas sırrı Mersin’de tebeyyün etti. En ince ayrıntısına kadar düşünülen ikramları ve hizmetlerinden dolayı emeği geçen kardeşlerimizden Allah razı olsun.

Celâl Sağır/Gaziantep: Mersinli kardeşleri tebrik ve çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok güzel bir organize bir program yapmışlardı. Her şey fevkalâde idi. İzzet ve ikram gani idi. Çok güzel dersler oldu, büyük şevk aldık. Allah tekrarını nasip etsin inşallah.

M. Şerif Akay/ Mardin: Mükemmel bir organizasyon ve misafirperverlik, uhuvvet, muhabbet... Dersler de çok istifadeli oldu.

Mersin başta olmak üzere tüm iştirak edenlerden, Allah razı olsun derim. Devamını ve tüm bölgelerde böyle programları bekleriz.

Mustafa Yalçın - Mersin

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SURİYELİ ÂLİM CEVDET SAİD ESKİ ŞEYHÜLİSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİNİN SÖZÜNÜ AKTARIYOR: “SAİD NURSÎ DOĞRU SÖYLÜYOR. O DOĞRUSUNU YAPTI. BİZ TÜRKİYE’Yİ TERK ETMEMELİYDİK.”

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Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Bediüzzaman, hürriyet, istibdat ve meşrûtiyeti ders veriyor

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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.

Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı

Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha

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Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade

Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi

23 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?

Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var

Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin

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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA